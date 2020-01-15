Резолюция Европарламента не оставит места для спекулятивных манёвров Армении - МНЕНИЕ

Сдержанная критика президентом Ильхамом Алиевым проекта Евросоюза "Восточное Партнёрство", озвученная им в интервью в конце прошлого года, возымела своё действие на решения европейских институтов власти.

Напомним, что глава государства, говоря о будущем ВП, поставил серьезные вопросы, касающиеся неочевидности перспектив этого проекта, аморфности его нынешних механизмов сотрудничества и проявлениями политики "двойных стандартов" в отношении разных стран.

И Евросоюз видимо прислушался к этой критике. 15 января на пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге абсолютным большинством голосов была принята Резолюция "Об общей политике ЕС в в области внешней политики и безопасности". В статье 36 документа говорится о «подтверждении Евросоюзом своих обязательств по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного Партнёрства в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права, усилении поддержки пострадавшим от конфликтов граждан этих стран - беженцев и внутренне перемещенных лиц".

Важно отметить, что именно такая, основанная на общем подходе к ключевым элементам международного права юридическая дефиниция, всецело отвечает интересам Азербайджана.

Для того, чтобы оценить значимость этой резолюции необходимо понять как политический и юридический "вес" документа, так и сам процесс разработки названной статьи.

В отличие от большинства других документов ЕП Резолюция Европарламента "О совместной политике ЕС в области внешней политики и безопасности" носит не декларативный, а доктринальный характер, обязывающий исполнительные структуры ЕС учитывать его нормативные положения в разработке и реализации внешней политики Евросоюза. Резолюция, автором которой всегда является председатель Комитета по международным делам ЕП, принимается ежегодно, в нем даётся анализ проведённой за год работы а также основные приоритеты и перспективы деятельности ЕС на предстоящий год.

Значимость приятия этого документа на рубеже 2019-2020 годов трудно переоценить. По большому счету, недавно избранный новый состав Европарламента определил политические рамки для международной деятельности только что сформировавшейся Европейской Комиссии. Включение в основные приоритеты и правовые нормы этой деятельности положений, подтверждающих обязательства ЕС по поддержке территориальной целостности стран Восточного Партнёрства в рамках их международно признанных границ означает, как минимум, невозможность для Армении использования платформ Евросоюза для оправдания своей оккупационной политики, а как максимум-создание дополнительных возможностей для страдающих от конфликтов стран ВП (включая Азербайджан) по задействованию механизмов дву- и многостороннего сотрудничества с Брюсселем для более эффективной реализации своих интересов.

Однако, самое интересное заключается в том, что в изначальном тексте проекта Резолюции, предложенном на рассмотрение депутатам Европарламента в ноябре 2019 года, не было и намека на поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Восточного Партнёрства, не говоря уже о нерушимости их международно признанных границ. Включение этих положений в текст Резолюции и их утверждение на профильном комитете ЕП произошло позже , в декабре, под самый конец 2019 года. Наряду с другими причинами это предопределило перенос ее пленарного обсуждения и принятия с конца прошлого года ( как это всегда происходило) на начало 2020 года.

Налицо очевидная динамика изменений в позиции вновь избранных институтов Евросоюза на фоне все более усиливающихся дискуссий о будущем Восточного Партнёрства.

Последнюю и исключительно выразительную точку в этой дискуссии поставил Президент Ильхам Алиев. Именно он задал самый главный вопрос, ответ на который он сам же и предопределил: что же является общим для стран "Восточного Партнёрства"? Только лишь их советское прошлое? Либо же нечто большее, без которого невозможно само существование Восточного Партнёрства как проекта сотрудничества ЕС с реально независимыми государствами?

Ответы на эти вопросы не оставили депутатам Европарламента выбора при подготовке, обсуждении и голосовании заключительного текста Резолюции. Документ убедительно продемонстрировал, что общим знаменателем для «Восточного Партнёрства» является не советское прошлое стран-участниц, а их политическая независимость, суверенитет и территориальная целостность в рамках международно признанных границ. Каждого из них, без всяких исключений. Любое отступление от этих положений является нарушением не только основополагающих норм международного права, но и ключевых принципов сотрудничества в рамках «Восточного Партнёрства». Этот постулат не оставляет места для спекулятивных манёвров и интерпретаций Арменией тех или иных международно-правовых дефиниций - как минимум в рамках ВП.

Будущее стран "Восточного Партнёрства" может оказаться разным. Ассоциированные партнеры ( Грузия, Молдова, Украина) продолжат поиски вариантов интеграции с ЕС, Азербайджан добьётся равноправного, взаимовыгодного и стратегически ориентированного партнёрства с Евросоюзом, самоизолировавшаяся и находящаяся под внешним управлением Армения навсегда застопорится в статусе "бедной родственницы", вечно просящей подаяния... Будут меняться и сферы сотрудничества в рамках "Восточного Партнёрства".

И если Восточному Партнерству суждено оставаться на международной повестке дня, то неизменно общим для этого будет лишь одно -реальная независимость государств-участников, поддержка ЕС их территориальной целостности в рамках международно-признанных границ.