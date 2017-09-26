Report: Рост цен на нефть носит временный характер

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Наблюдаемый в последние дни рост цен на мировом рынке нефти является временным. Аналитическая группа Report отмечает, что сегодня цены на нефть марки Brent на мировом сырьевом рынке достигли максимального значения последних 26 месяцев - 58,88 доллара за баррель. Это связано с политической напряженностью на фоне референдума о независимости в Иракском Курдистане. Кроме того, рост цен провоцирует продолжающаяся проблема между Северной Кореей и США.

Согласно прогнозам аналитиков агентства, цены на нефть временно превысят отметку в 60 долларов за баррель. Но в дальнейшем цены будут постепенно снижаться по мере увеличения количества активных нефтяных скважин и наращивания добычи в США.

"Высокие цены ускорят инфляцию в США, и ФРС начнет более агрессивно повышать учетную ставку. В результате курс доллара начнет укрепляться, что вызовет стрессовую ситуацию на мировых финансовых рынках. Это приведет к падению цен на сырье, в частности, на нефть. Повышение ставок станет причиной замедления темпов экономического роста развивающихся стран и, как следствие, падения спроса на нефть", – заключили эксперты.

Аналитическая группа прогнозирует, что до конца 2017 года нефть марки Brent будет торговаться по цене выше 50 долларов/баррель.