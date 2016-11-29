Report: Решение Тарифного совета приведет к удешевлению частных домов в Азербайджане

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Повышение коммунальных тарифов в Азербайджане отрицательно скажется на стоимости частных домов, включая виллы и дачи.

По итогам мониторинга аналитической группы Report выявлено, что среднемесячный расход газа в частных домах равен 800-1 000 кубометров, электричества – 700-1 000 кВт/час. Это означает, что установленный Тарифным советом лимит на использование газа (1 500 кубометров в год) будет превышен максимум в течение двух месяцев, а на использование электроэнергии (250 кВт/час) – ежемесячно.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что негативное воздействие больше всего скажется на дачных домах. Из-за близости этих домов к морю (высокая влажность) в зимние месяцы возникает необходимость высоких затрат на газ. Это приведет к резкому росту ежемесячных расходов: "Примерные расчеты показывают, что после повышения тарифов ежемесячные расходы дачных домов резко увеличатся. Расходы на содержание среднестатистической дачи ежемесячно составят примерно 300-500 манатов плюс 150 манатов на газ и 100 манатов на свет. То есть общие расходы будут равны примерно 500-750 манатов. Поэтому стоимость дачных домов, вне зависимости от их себестоимости, значительно снизится".

"Отметим, что дачи используются в основном в теплом сезоне в течение 3-5 месяцев. Однако ежегодные расходы в дачных домах, в которых владельцы проживают круглый год, превысят 10 тыс. манатов. Это означает, что наиболее приемлемым вариантом станет аренда дачи в летние месяцы", - подчеркивают эксперты Report.