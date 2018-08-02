Report: Решение ФРС сохранить учетную ставку без изменений не отразилось на финансовых рынках - АНАЛИТИКА

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании Федеральной резервной системы США (ФРС) было решено сохранить учетную ставку на уровне 1,75-2%.

Аналитическая группа Report напоминает, что, согласно прогнозам, ФРС в этом году поднимет ставки 4 раза, то есть еще 2 раза до конца года, на фоне тенденции к росту экономики США, положительных показателей по безработице и производственной базе.

Финансовые рынки не ощутили на себе воздействия вчерашнего решения. Так, 10-летние казначейские облигации США по-прежнему торгуются на уровне 2,9915% годовых, а 2-летние облигации - на уровне 2,6776% годовых. Серьезного влияния решения на фондовый рынок также не наблюдается.

В настоящее время инвесторов больше интересует очередное заседание ФРС в сентябре. Большинство инвестиционных фондов полагают, что вероятность изменения процентных ставок на этом заседании равна 90%. Это связано с ростом опасений инфляции из-за чрезмерных позитивных тенденций в экономике США. К примеру, во II квартале этого года ВВП США увеличился на 4,1%. Это лучший показатель за последние четыре года, и это дает основание для повышения ставки ФРС, целевая инфляция для которой составляет около 2%.

Члены комиссии ФРС ожидают экономический рост в 2,8% в этом году и в 2,4% в следующем году. Администрация Дональда Трампа прогнозирует, что рост ВВП составит не менее 3% на фоне экономических реформ, включая снижение налогового бремени.

Положительные показатели экономики США являются одной из основных причин снижения интереса к ценным бумагам развивающихся стран. Менее рискованные и более прибыльные американские ценные бумаги оказывают негативное влияние на экономику развивающихся стран. Но это не относится ко всем странам данной категории.