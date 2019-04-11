​Report: Причин для роста стоимости биткоина нет

Рост цены биткоина до 5 тыс. долларов привел к активным дискуссиям. Экономисты-эксперты не сошлись во мнении, является ли рост цен естественным или искусственным.

Аналитическая группа Report полагает, что фундаментальных причин для подорожания ведущей криптовалюты мира нет, нынешняя цена является искусственной и будет постепенно снижаться.

Несколько дней назад некий покупатель приобрел на рынке биткоины на 100 млн долларов, что вызвало оживление среди инвесторов, и число желающих купить биткоины возросло. Это говорит о том, что подорожание биткоина будет временным и цена вновь пойдет вниз.

Отметим, что за последние сутки стоимость криптовалюты упала более чем на 4% и сейчас составляет 5040 долларов.