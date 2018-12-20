Report: Инвесторы начинают задумываться о шагах ФРС в 2019 году - АНАЛИТИКА

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) оправдала ожидания участников и экспертов финансового рынка за 2018 год.

Аналитическая группа Report напоминает, что на завершившемся вчера двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке учетная ставка была повышена с 2-2,25% до 2,25-2,5%.

Таким образом, как и ожидалось, ФРС увеличил ставки 4 раза в этом году. Теперь инвесторов больше интересуют шаги регулятора в 2019 году. Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в следующем году повышение ставок ожидается дважды. Несмотря на его заявления о том, что Федрезерв постоянно следит за глобальными политическими и экономическими событиями, оценивает их влияние на экономику США, стабильности на рынке нет. Об этом свидетельствует снижение основных фондовых индексов США - Dow Jones, S&P500 и Nasdaq.

В отличие от лидера ФРС, ряд аналитиков и инвесторов, и даже президент США Дональд Трамп, против постоянного повышения процентных ставок. По их мнению, учетная ставка в стране находится на приемлемом уровне, и нет необходимости проводить слишком агрессивную политику. ФРС, которая не зависит от политической власти США, впервые подверглась открытому давлению со стороны руководства страны, организации было рекомендовано учитывать сигналы экономического кризиса.

Аналитическая группа Report считает, что вчерашнее повышение процентных ставок неминуемо отразится на экономике Азербайджана, в первую очередь, приведет к удешевлению финансовых инструментов страны (параллельно к росту их годовой доходности). Дело в том, что повышение процентных ставок в США усиливает интерес к ценным бумагам, выпущенным в национальной валюте этой страны, и инвесторы отказываются от облигаций развивающихся стран. Еврооблигации Азербайджана также не являются исключением.