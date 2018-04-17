Report: Факторы, влияющие на подорожание и удешевление нефти на мировом рынке - АНАЛИТИКА

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Цена барреля нефти на мировом рынке колеблется в пределах 70-75 долларов, что является рекордным показателем с начала 2016 года. Фьючерсные контракты на Нью-Йоркской бирже в настоящее время торгуются от 67 долларов США. Это самые высокие цены с декабря 2014 года.

Аналитическая группа Report полагает, что резкий скачок цены нефти обусловлен следующими факторами:

- Страны-участницы ОПЕК и вне картеля, ограничивая добычу, создают условия для превышения спросом предложения на нефтяном рынке. В частности, приверженность ОПЕК соглашению о сокращении добычи, в том числе снижение до минимума объемов производства Саудовской Аравией и Венесуэлой в этом году, позволяют удерживать цены на товарных биржах.

- Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. С одной стороны, западная коалиция, включая США, Великобританию и Францию, нанесла воздушный удар по Сирии. С другой стороны, повстанцы в Йемене выпустили ракеты по Саудовской Аравии. Происходящее в регионе, где добываются и экспортируются значительные объемы нефти, неминуемо сказывается на ценах на мировом рынке.

- Глава Казначейства США Стивен Мнучин объявил о возможности введения новых санкций в отношении Ирана в связи с ядерной программой этой страны.

- Саудовская Аравия начала переговоры о налаживании партнерских отношений с Индией, одним из самых быстрорастущих нефтяных рынков в мире.

- Откладываются продажи 11 нефтегазовых месторождений Ирака на международном аукционе.

Наблюдения показывают, что в последнее время крупные мировые экономики ускоренно развиваются. К примеру, в январе этого года уровень безработицы в Японии снизился до самого низкого уровня за последние 20 лет, что говорит о высоких темпах экономического роста в стране. В США в прошлом году экономический рост составил 2,3%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в 2016 году. Страны ЕС довели темпы роста ВВП с 2% до 2,4%. Одним словом, выход развитых стран и регионов из экономического кризиса, ускоренные темпы их развития могут увеличить спрос на нефть и еще больше повысить цену "черного золота". Но для этого эти страны должны ограничить сроки проведения жесткой денежно-кредитной политики. Иначе экономическая активность может снизиться, что приведет к падению как спроса на нефть, так и нефтяных цен.

Снижение цен на нефть также может быть связано с торговыми войнами между Китаем и США, в которых нет победителя. Кроме того, вот уже длительное время баланс в секторе производства энергии смещается в пользу альтернативных источников. Еще в марте 2017 года Управление энергетической информации США заявило, что 19,35% производимой в стране энергии приходится на альтернативные источники. Хотя в опубликованном в 2012 году отчете отмечалось, что доля альтернативной энергетики в США едва достигнет 15% к 2035 году. Как видно, прогноз организации не оправдал себя, и удельный вес традиционных источников в общем производстве электроэнергии резко сократился за последние пять лет. Это следует рассматривать как серьезный фактор, который может негативно сказаться на ценах на нефть.