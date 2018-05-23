Report: Доллар и евро могут достичь паритета - АНАЛИТИКА

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Усиление позиции США на мировой политической арене укрепляет доллар и повышает его вес в мировой экономике.

Аналитическая группа Report напоминает, что в мае прошлого года США заключили рекордную сделку с Саудовской Аравией, продав ей вооружение на 110 млрд долларов. Месяц спустя, в июне, США достигли договоренности с Катаром о продаже оружия на 12 млрд долларов.

На сегодняшний день торговая война между США и Китаем, которая длилась 2 месяца, заканчивается победой первого. По соглашению, достигнутому между Пекином и Вашингтоном, Китай ежегодно будет закупать американские товары на 200 млрд долларов в год (около 17 млрд долларов в месяц). Это означает вытеснение с рынка других стран, до сих пор продававших товары Китаю, и сокращение объема долларовой массы за пределами США.

С другой стороны, Федеральная резервная система США (ФРС), скорее всего, повысит ключевую ставку в следующем месяце, и это, вероятно, не последнее повышение ставки в 2018 году. Если, по прогнозам аналитиков, к концу года ставка достигнет 3%, это означает отток с мировых финансовых рынков примерно 15 млрд долларов.

В конечном итоге, американская валюта значительно подорожает по отношению к другим иностранным валютам. Прежде всего, речь идет о евро. Если Европейский центробанк не преподнесет никаких сюрпризов, можно прогнозировать падение курса пары до 1-1.1 USD/EUR.