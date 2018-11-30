Report: Цены на рынке меди останутся стабильными до конца этого года - АНАЛИТИКА

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Примерно 5 месяцев назад цена одного фунта (около 450 граммов) меди на мировом рынке колебалась в пределах 3-3,2 доллара. В настоящее время на товарных биржах медь торгуется в диапазоне 2,6-2,8 доллара.

Аналитическая группа Report считает, что причина заключается в устранении дефицита на рынке меди. В первом полугодии спрос превышал предложение на 6 тыс. тонн, но уже начиная со второй половины года, производители меди вывели на рынок дополнительно около 94 тыс. тонн продукции. В итоге цены снизились на 10-15%.



Колебания цен также зависят от запасов металла на складах Лондонской биржи металлов (LME). По данным Всемирного бюро статистики металлов, объем меди на складах по итогам сентября этого года был на 60-70 тонн меньше, чем по итогам прошлого года. Снижение объемов психологически влияет на участников рынка и не позволяет ценам резко упасть.

Мировая добыча меди в январе-сентябре текущего года составила 15,36 млн тонн. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вполне вероятно, что по итогам этого года значительного роста производства (и экспорта) меди не будет, а цены на мировом рынке останутся на текущем уровне.

Если в следующем месяце предложение на рынке заметно увеличится, со следующего года цены на медь опустятся еще ниже, а фунт металла будет продаваться дешевле 2,5 доллара.