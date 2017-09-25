Report: Цена на золото резко снизится

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Цены на золото на мировом рынке к концу этого года, как ожидается, снизятся до 1 190 долларов/унция.

Аналитическая группа Report указывает в качестве основных факторов начало сокращения баланса Федеральной резервной системой (ФРС) с октября и усиление вероятности повышения ставки в декабре.

Так, на последнем заседании ФРС принял решение начать сокращать баланс с 1 октября на 10 млрд долларов в месяц. Помимо этого, в связи с ускорением инфляции и увеличением экономического роста, аналитики полагают, что вероятность повышения учетной ставки на декабрьском заседании ФРС достигла 62%. Отметим, что этот показатель 8 сентября составил 22%, а к моменту проведения заседания увеличился до 50%. Все это привело к повышению доходности двухлетних и 10-летних облигаций США.

В результате цены на золото начали падать. С 8 сентября, когда золото торговалось по 1 362 долларов/унция, цены снизились на 4,7%, до 1 298 долларов/унция. В начале года стоимость одной унции золота составляла 1 150 долларов. В настоящее время золото подорожало на 148 долларов за унцию или 12,9% по сравнению с началом года.

Аналитическая группа прогнозирует, что продажи увеличатся с падением цен до 1 200 долларов за унцию: "Но начало этого процесса ожидается во втором полугодии 2018 года. До 2020 года ожидается падение цен на золото до 800 долларов/унция на фоне повышения ставок на глобальных финансовых рынках".