Report: Азербайджанские производители заработают на падении российского рубля - АНАЛИТИКА

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшую неделю российский рубль потерял примерно 10% своей стоимости.

Аналитическая группа Report отмечает, что это самая крупная потеря с 2016 года.

Обесценивание рубля можно объяснить нижеследующими причинами:

- санкции правительства США в отношении российских чиновников и предпринимателей на фоне напряженности вокруг Сирии, выдворение российских дипломатов из более чем 20 стран и вероятность того, что в будущем будут предприняты дополнительные шаги против официальной Москвы снижают доверие к рублю.

- В последнее время интерес иностранных инвесторов к акциям российских компаний снизился. Отказ от ценных бумаг стимулирует поток капитала из страны, что оказывает давление на национальную валюту России.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией составляет около 2 млрд долларов. Из соседней страны в Азербайджан импортируются в основном промышленные полуфабрикаты, машины, оборудование, транспортные средства и продовольственное сырье. Ослабление рубля может увеличить объемы импорта этих товаров, что в свою очередь способствует снижению себестоимости промышленной продукции отечественных производителей и стимулированию производства в Азербайджане.

В то же время 30% экспорта из Азербайджана в Россию составляют продовольственные и сельскохозяйственные товары. Хотя обесценивание национальной валюты соседней страны наводит на мысль о сокращении объемов экспорта, ситуация может сложиться иначе. Дело в том, что взаимные санкции между Европейским Союзом и Россией могут сократить экспорт из Европы в Россию, и, в конечном итоге, азербайджанские товары могут заполнить эту нишу.

Беспокойство вызывает тот факт, что подорожание доллара в России снизит доходы граждан Азербайджана, живущих и работающих в этой стране, и денежные переводы из этой страны сократятся.