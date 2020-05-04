Разоблачение коррупционеров - противников реформ постигнет наказание - КОММЕНТАРИЙ

За минувшие 29 лет с момента восстановления независимости Азербайджан столкнулся со множеством проблем, большинство которых удалось преодолеть. По мере их решения крепли азербайджанское общество, независимость страны, росло доверие между властью и обществом.

Ныне же во всем мире настали смутные времена. Трудности, захлестнувшие мир, не обошли стороной и нашу страну. Главные вызовы для нашей страны таковы:

- освобождение оккупированных земель;

- преодоление экономических проблем с минимальными потерями;

- обретение новых экономических возможностей;

- акцентирование внимания на ненефтяном секторе;

- претворение в жизнь социальных реформ;

- преобразования в госструктурах;

- проведение кадровых реформ;

- борьба с коррупцией;

- борьба с коронавирусом и устранение его последствий.

Разумеется, ко всему вышеперечисленному можно отнести также и такие вопросы, как укрепление государства, развитие демократии, строительство армии, развитие науки, образования и прочее.

Столь судьбоносные вопросы можно решить только при наличии преданных кадров.

23 октября 2019 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики Микаила Джаббарова. Глава государства подчеркнул, что альтернативы реформам нет: "Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением. Конечно, новые, грамотные, обладающие знаниями, современные кадры, в первую очередь, должны быть привязаны к Родине, свободны от какого-либо внешнего влияния, должны быть патриотами, чтобы прилагать усилия во имя процветания Родины".

Одним словом, квалифицированные, патриотичные кадры являются столпами государства. Безответственное отношение к исполнению своих полномочий, либо их превышение, коррупция, взяточничество равносильны государственной измене. Подобные деяния подрывают доверие граждан к государству, обществу и правительству. Все это является печальным примером для будущих поколений. На наш взгляд, чиновник страны, часть территории которой находится под оккупацией, должен быть вдвое, а то и втрое ответственен.

1 мая президент Ильхам Алиев переговорил в видеоформате с новоназначенным генпрокурором республики Кямраном Алиевым. Глава государства коснулся в том числе проступков чиновников. Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач, стоящих перед органами прокуратуры - борьба с коррупцией и взяточничеством.

"Считаю, что органам прокуратуры следует активнее работать в этом направлении. В Азербайджане ведется очень серьезная борьба с этими негативными явлениями. Я неоднократно высказывался по этому вопросу. Я предупредил всех государственных чиновников и даже сказал, что если какой-то государственный чиновник не может или не желает внести изменения в свою работу, то пусть добровольно уйдет с государственной службы".

Главы исполнительной власти – олицетворение государственной власти на местах. Они призваны отстаивать и блюсти интересы страны. По очевидным и понятным причинам им запрещено заниматься бизнесом. Мздоимцы-чиновники не просто порочат себя, но и предают государственные интересы. Те, кто не внемля предупреждениям главы государства, вновь и вновь допускают в своей деятельности факты коррупции, - самые, что ни на есть, противники реформ, подрывающие доверие к государству.

"К сожалению, для некоторых мои слова не послужили уроком, и в итоге Служба государственной безопасности, проведя несколько операций, разоблачила взяточников, высокопоставленных лиц, которые уже привлечены к уголовной ответственности. Арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского, Нефтчалинского районов, общественности предоставлена и впредь будет предоставляться подробная информация по этому вопросу", - заявил президент Ильхам Алиев, обращаясь к новоназначенному генпрокурору республики.

Глава государства отметил, что подобные нелицеприятные факты имеют место и в других районах: "Такая информация имеется и хочу еще раз подчеркнуть, что никому не удастся избежать ответственности".

В своих выступлениях, посвященных реформам, президент неизменно выдвигает на передний план верховенство закона: "Никто не может быть выше закона, и если кто-то думает, что его близкие, знакомые, родственники, высокопоставленные друзья ему помогут, то ошибается. Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества. Во всяком случае, мы должны постараться сузить поле деятельности для коррупции и взяточничества как административными путями, так и институциональными методами. Одновременно применяются и будут применяться и меры наказания”.

3 февраля текущего года на конференции, посвященной итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы", президент Ильхам Алиев поведал о социальных программах: "В прошлом году были выдвинуты очень большие инициативы в социальной сфере. Точнее, во второй половине 2018 года эти программы уже готовились, а с начала 2019 года начали исполняться. Были обеспечены крупные средства для семей шехидов. В целом, было улучшено социальное и материальное положение 4,2 миллиона человек. Потому что огромный социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась примерно вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов.

В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Некоторые пособия были увеличены на 50 процентов, некоторые – вдвое, повышены стипендии студентов, оказана единовременная материальная помощь семьям шехидов. Кроме того, увеличены ежемесячные пособия для семей шехидов и вынужденных переселенцев. То есть, все это – вопросы, требующие больших средств, и они обходятся в несколько миллиардов манатов. Но мы делаем это. В первую очередь потому, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. А во-вторых, у нас есть возможности для этого".

Таким образом, как неоднократно подчеркивал глава государства, главенствующей задачей является улучшение благосостояния граждан. Все это служит укреплению остовов государства.

"Необходимо широко проанализировать работу в этих четырех районах, где арестованы главы исполнительной власти. Вчера мне уже сообщили, что арестованный глава исполнительной власти Билясуварского района отобрал у нескольких людей земельные участки. Эти граждане открыто обратились ко мне, и немедленно было дано указание изучить данный вопрос. Если этот сигнал подтвердится, то эти земли должны быть возвращены гражданам. Поэтому органам прокуратуры следует быть активными в этих делах. Сегодня, в этот тяжелый период красть предоставляемые продукты, присваивать предназначенную рабочим зарплату - это и преступление, и большая бессовестность. Мы выделяем эти средства, чтобы человек, который не может найти сегодня работу, был обеспечен работой хотя бы на уровне минимальной зарплаты. Это – общественные работы. Таким образом мы обеспечиваем людей работой. Если на первоначальном этапе было создано примерно 30 тысяч рабочих мест, то в настоящее время я дал указание довести их число до 90 тысяч. Но на первоначальном этапе распределение данных средств осуществлялось главами исполнительной власти. Имевшиеся здесь факты бесконтрольности и коррупции фактически лишили многих людей предоставленной государством помощи. Это бессовестность, иначе не назовешь. Сегодня мы уже усилили контроль, Министерству труда и социальной защиты населения также было поручено усилить контроль за этим делом. Но, несмотря на это, в рабочих кабинетах, карманах арестованных глав и представителей исполнительной власти вновь находят карты, причитавшиеся этим бедным людям. Поэтому с этими и другими явлениями необходимо вести очень серьезную борьбу”, - отметил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального прокурора Кямрана Алиева.

Напомним, что по фактам коррупции и на основе многочисленных жалоб о присвоении и растрате были арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Евлахского, Нефтчалинского районов. Следующим в этой череде стал арест главы Билясуварского района. Вопреки поручениям главы государства, теперь уже экс-глава исполнительной власти Билясуварского района присвоил средства, выделенные государством для оказания материальной помощи неимущим семьям в период пандемии.

Реформы в Азербайджане продолжаются.

Назначен новый генпрокурор Азербайджана. Им стал Кямран Алиев, ранее занимавший пост начальника Главного управления по борьбе с коррупцией.

"Проводя реформы, мы усиливаем нашу страну и обусловливаем ее дальнейшее устойчивое развитие. Прогресс без реформ невозможен. Поэтому в правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах. Надеюсь, что прокуратура Азербайджанской Республики добьется успехов в проведении этих реформ. К сожалению, мы все еще не полностью добились желаемого, в том числе решения, принятые правоохранительными органами, порой противоречат закону, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое недовольство людей, нанося таким образом большой вред нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но иногда за этим стоят какие-то интересы, личная корысть. Сегодня меня слышат все сотрудники и руководители правоохранительных органов. Мои слова должны стать для них основным указанием, чтобы реформы в правоохранительной системе в Азербайджане углублялись и было обеспечено верховенство закона", - подчеркнул президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного генпрокурора.

Продолжение реформ приближает нас к общей цели - созданию сильного, социально справедливого и процветающего Азербайджана.