Раздробление Европы, лидерство Китая, перспективы Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Париж. 11 сентября. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью президента Института перспективного анализа и безопасности в Европе, специалиста по вопросам безопасности и международных отношений Эммануэля Дюпюи (Emmanuel Dupuy) для ИА Report.

На сегодняшний день между ЕС и Китаем подписаны порядка 25 соглашений, охватывающих различные сферы. В то же время европейские страны стремятся развить собственные связи с Поднебесной в соответствии со своими интересами. Таким образом, связи между ЕС и Китаем напоминают своего рода треугольник. С одной стороны, каждая из стран ЕС развивает двусторонние связи с Китаем, руководствуясь своими интересами, а с другой, эти страны стараются следовать политике, соответствующей общим интересам ЕС, представленного во Всемирной Торговой Организации 28-ю государствами.

Задействовав дипломатическую и экономическую мощь, ЕС стремится не допустить даже малейшего ослабления отношений с Китаем, ВВП которого – порядка 80 млрд юаней (10,2 млрд евро), что составляет 30% экономического роста в мире.

Национальные интересы Германии, Франции и Великобритании, или судьба ЕС

По прошествии 43 лет с момента установления дипломатических отношений между ЕС и Китаем становится очевидным сбалансированная позиция Европы по отношению к Поднебесной. Европейские страны по-отдельности изо всех сил стараются стать для Китая партнером №1. К примеру, Германия и Великобритания ставят экономические отношения превыше дипломатии. Проявившая огромное желание участвовать в проекте "Нового Шелкового пути" и "стремительно вовлекшаяся" в него Германия, продемонстрировала "хороший аппетит" к китайским инвестициям, стремясь умело воспользоваться представившимися возможностями. В отличие от утратившего лидерские позиции президента Франции Эммануэля Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель сумела сплотить вокруг себя европейские державы. Умело воспользовавшись расхождением во взглядах между европейскими странами, Китай виртуозно применяет тактику достижения договоренности со странами Европы посредством выстраивания диалога с их лидерами.

Назначение 75-го британского премьера Дэвида Кемерона – одного из ключевых политических фигур в общественной жизни Великобритании, главой всех проектов, реализуемых в рамках "Нового Шелкового пути", говорит об огромной значимости, придаваемой этой страной экономическому сотрудничеству с Китаем.

Что касается позиции Франции, то визит Эммануэля Макрона в Пекин в январе прошлого года выказал явное отсутствие интереса к этому проекту. Поэтому инвестирование Франции в китайскую инфраструктуру было расценено как попытка укрепить свои позиции, что вызвало разногласия между официальным Парижем и рядом стран в ЕС, в том числе с Германией. По убеждению Франции, отношения между Китаем и ЕС должны строиться исключительно на экономическом сотрудничестве, китайские проекты не должны восприниматься как исключительные, а, наоборот, осуществляться на основе взаимного контроля и проверок. Поэтому Франция с первых дней официально призывала отказаться от участия в проекте "Нового Шелкового пути".

Азербайджан – как третья страна-партнер

Улучив разлад в стане ЕС, Китай умело использует это обстоятельство для реализации своих экономических интересов. Китай вкладывает крупные инвестиции в железнодорожную сеть Сербии. Греция тоже находится в сфере интересов Китая. Здесь функционирует множество китайских компаний, и даже порт Пирей куплен одной из них. Китай проявляет большой интерес к проектам, объединяющим Среднюю Азию, Кавказ и Европу, особенно к геополитическим транзитным инфраструктурам, связанным с нефтью и газом. Азербайджан обладает обширными возможностями сотрудничества в области энергетики, имущества и пассажироперевозок. Основным фактором в этом контексте будет устойчивое развитие гармоничного диалога между Азербайджаном и Китаем. Тем самым Азербайджан и по отношению к Армении вновь находится в опережающей позиции. Так, железная дорога, проходящая в обход Армении, объединяет Баку и Батуми. Воспользовавшись своим выгодным географическим расположением, Азербайджан может сыграть роль надежного партнера Китая, или первого партнера, на которого он уверенно может положиться, поскольку приближение к европейским границам через Среднюю Азию напрямую зависит от успеха Кавказского коридора.

Азербайджан в то же время может выступить в качестве третьего партнера на фоне проблем между странами ЕС и Китаем. Для решения конфликтных ситуаций между Китаем и ЕС важно наращивание торговых отношений, которые ныне охватывают 25 соглашений в области торговли. Это двустороннее сотрудничество не совсем обоюдно и не равнозначно по своей эффективности. Инвестиции Китая в Африку возросли до 77%, в то время как рост объема европейских инвестиций в Китай составил всего лишь 23%. Вторая по масштабам закупок страна ЕС – Франция является самым крупным европейским собственником в Китае (1100 компаний и 600 000 рабочих мест), но при этом в списке стран-импортеров китайской продукции Франция занимает лишь седьмое место. Таким образом, Азербайджан может воспользоваться ситуацией двояко. С одной стороны, содействуя налаживанию диалога между Китаем и ЕС, Азербайджан может позиционировать себя как партнера, а с другой, сотрудничая с Францией, Великобританией и другими странами ЕС, может заполучить перспективы для урегулирования отношений официального Пекина с европейскими державами.

Ведущий экономический партнер или главный страж мировой безопасности

В 1989 году Европа наложила эмбарго на поставку оружия в Китай в связи с репрессиями в отношении участников митинга на площади Тяньаньмэнь. Сегодня же Китай является вторым по величине после США экономическим партнером ЕС.

Китай является основным производителем солнечных панелей и ветряных турбин в мире. 40% солнечной энергии в мире производится именно Китаем. На саммите "Одна планета", прошедшей 12 декабря прошлого года, глава Китая выразил искреннее желание участвовать в обязательстве по сокращению выбросов парниковых газов, после чего наметилась консолидация в этом вопросе. Несмотря на то, что с 2016 года Китай сократил выбросы парниковых газов на 4%, все равно он с 29% лидирует среди стран, загрязняющих атмосферу. В июне 2017 года США отказались исполнять свои обязательства по Парижскому соглашению, а последовавшая вслед за этим "кипучая" деятельность Китая была благосклонно воспринята европейскими странами.

В минувшие месяцы США обложили китайскую продукцию дополнительными пошлинами на 200 миллиардов долларов, объявив тем самым новую торговую войну Китаю и этим подтолкнув Китай в "объятия" Европы.

Участие 2500 китайцев в миротворческих миссиях ООН и финансовые ассигнования Китая в ООН превратили Поднебесную в главного стража мировой безопасности.

Значимость географического и стратегического расположения Азербайджана значительно возрастает

И наконец, утверждение статуса Каспия, ведение одинаковых правил в таможенной и налоговой сфере, открыли новые перспективы для более широкого использования Каспия в торговых целях. Прокладывание железной дороги, охватывающей Китай, Кавказ и Европу, и подобные этому проекты повышают значимость географического и стратегического расположения Азербайджана. Европу, задавшуюся целью избавиться от зависимости российских газопоставок к 2045 году, все еще на 65% обеспечивает "голубым топливом" именно "Газпром", что ставит ряд стран в зависимое положение. Таким образом, Европа на распутье: либо сохранить энергозависимость от России, либо избрать новый маршрут. Во втором случае Кавказ станет для Европы основным партнером, что будет реализовано в контексте совместного сотрудничества с основным энергопотребителем – Китаем.