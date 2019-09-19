Проведение армянами археологических раскопок в Агдаме - провокация - МНЕНИЯ

Сепаратисты Нагорного Карабаха начали незаконные археологические раскопки в оккупированном Агдамском районе. С недавнего времени раскопки в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах заметно участились. Тем самым Армения продолжает грубо нарушать международные конвенции, связанные с историческими памятниками, совершая культурный террор против Азербайджана. В результате раскопок в Агдаме был найден древний город и человеческие останки, которые, как утверждают армянские ученые, якобы говорят о существовании здесь в незапамятные времена "древних армян". Перевирая историю, армяне продолжают лелеять мечту о "Великой Армении". Экспонаты, найденные в ходе раскопок в Агдамском регионе, были отправлены в Ереван, а антропологические фрагменты - в европейские страны. Судьба этих исторических экспонатов неизвестна. Эксплуатация исторических памятников Азербайджана продолжается. Проведение археологических раскопок противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Европейской конвенции об охране археологического наследия. Согласно пункту 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, страна-оккупант обязана сохранить культурное наследие на захваченных территориях. В 32-м пункте Рекомендаций ЮНЕСКО о принципах международной регламентации археологических раскопок указано, что в ходе вооруженных конфликтов страна-оккупант должна воздержаться от проведения археологических раскопок на захваченных территориях. Согласно международным конвенциям, оккупант несет ответственность за изменение, разрушение и незаконный вывоз объектов материальной культуры.

Директор Института археологии и этнографии Маиса Рагимова "Проведение раскопок на оккупированных территориях Азербайджана - очередное преступное деяние армян".

Директор Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Маиса Рагимова заявила Report, что намеревающиеся провести археологические раскопки на территориях Азербайджана должны обратиться в Институт археологии и этнографии: "Рассмотрев обращение, наш институт направляет свой отзыв в министерство культуры Азербайджана, а после этого министерство принимает соответствующее решение. Проведение армянами археологических раскопок на оккупированных территориях Азербайджана совершенно противозаконно, и это очередное преступное деяние. Так и хочется сказать: что ты, армянин, рыскаешь на моей земле?! Понятно, что все найденные на оккупированных землях материальные и культурные экспонаты принадлежат истории и культуре азербайджанского народа. Отмечу, что в настоящее время сотрудниками Института археологии и этнографии ведутся раскопки в неоккупированной части Нагорного Карабаха. В течение этого года сотрудники нашего Института дважды проводили археологические раскопки на неоккупированной части Агдамского района. Нагорный Карабах - это исконно азербайджанская земля. Армяне пытались выдать за свою Азыхскую пещеру. Как известно, азербайджанские ученые проводили археологические раскопки в Азыхской пещере в 1950 и 1968 годах. Археологические экспедиции в ту пору возглавлял профессор Мамедали Гусейнов. И об этом известно всему миру. Армяне же, проведя археологические раскопки в Агдаме, утверждают, что найденные экспонаты, якобы, принадлежат им".

Историк Рамин Ализаде "Министерство иностранных дел может обратиться в ЮНЕСКО в связи с незаконным проведением армянской стороной раскопок на оккупированных территориях".

Научный сотрудник Института истории НАНА, историк Рамин Ализаде заявил Report, что проведение раскопок в Карабахе без соответствующего разрешения Азербайджана незаконно: "Армения присоединилась к Конвенциям по культуре и ратифицировала несколько соответствующих документов. Министерство иностранных дел Азербайджана имеет полное право обратиться в ЮНЕСКО по поводу проведения армянской стороной незаконных археологических раскопок на оккупированных территориях, поскольку они ведутся на нашей земле без нашего ведома. Все найденные армянами в ходе раскопок в Агдаме образцы материальной культуры и курганы - достояние азербайджанского народа. Могильные курганы указывают на принадлежность к тюркской культуре, а обнаруженные в ходе раскопок керамические изделия ежедневно использовались в обиходе тюрками-огузами. Найденные здесь предметы обихода, оружие, стрелы принадлежат тюркским племенам. Все это подробно доказано. Поэтому никто не посмеет утверждать, что эти земли принадлежат армянам. В Агдаме, Ходжалы, Шуше, Ходжавенде, Ханкенди и Тертере были сотни курганов, а вокруг них - оборонительные крепости".

Историк подчеркнул, что нет ни одного письменного источника и археологического памятника, доказывающего принадлежность Карабаха армянам. Эти раскопки чистой воды провокация. А найденные ими в Агдаме образцы принадлежат нашим предкам. Армянам никогда не найти на этой территории армянской письменности. Территории, именуемые армянами "Тигранакертом", отродясь не видали Тиграна. Античные историки доказали, что армяне никогда не жили вокруг озера Гёйча, в Карабахе и Нахчыване. Даже в письменных источниках нет таких фактов. Нет никаких исторических фактов о том, что Тигран добрался до Карабаха и окрестностей озера Гёйча. Это очередное измышление армян. Все находящиеся здесь материально-культурные памятники принадлежат азербайджанскому народу. Придумывание себе истории путем проведения раскопок на оккупированных территориях, фальсификации результатов раскопок - старая традиция армян. Откуда взяться здесь древним армянским памятникам, если армяне были переселены в Северный Азербайджан царской Россией в начале XIX века".