Прогноз: Пока азербайджанские банки не возобновят кредитование, снижение долговой нагрузки не ожидается

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличились обязательства банковского сектора как в национальной, так и в иностранной валюте перед зарубежными финансовыми институтами и Центробанком Азербайджана (ЦБА). Аналитическая группа Report полагает, что обязательства банков растут вследствие проблем, возникших в банковском секторе после первой девальвации 21 февраля 2015 года. В частности, за этот период в четыре раза увеличились обязательства банков перед ЦБА. Так, на 1 января 2015 года этот показатель был равен 1 482,3 млн манатов, в течение этого года он достиг 5 375 млн манатов. На 1 мая текущего года он составил 6 586,2 млн манатов.

Внешние обязательства банков меняются в зависимости от официального курса доллара, но продолжают оставаться высокими. На 1 мая 2017 года эта цифра составила 7 099,3 млн манатов (4,17 млрд долларов), на 1 мая 2016 года - 8 204,5 млн манатов (5,26 млрд долларов).

Совокупные долги банковского сектора в долларовом эквиваленте на 1 мая составили 8 038,5 млн долларов, что на 7,7% ниже показателя на 1 января 2016 года (8 708,2 млн долларов).

Отметим, что до девальвации внешние обязательства банковского сектора составляли примерно 6,4 млрд долларов, а на 1 мая 2017 года сократились на 34% - до 4,2 млрд долларов. Наряду с этим, обязательства банков перед ЦБА на 1 мая 2017 года увеличились в четыре раза (в долларах – вдвое) – с 1 482,3 млн манатов (1,9 млрд долларов) до 6 586,2 млн манатов (3,9 млрд долларов). Иными словами, сократившаяся часть внешних заимствований банков была компенсирована привлеченными от ЦБА ресурсами. То есть, долги банков не снизились. Причина кроется в убыточной деятельности банковского сектора после девальвации.

"Снижение долговой нагрузки не ожидается, пока банки не возобновят кредитование. По мере приближения срока погашения внешних долгов, они будут привлекать средства ЦБА. Для их возвращения банки либо должны будут найти иностранного инвестора, либо работать с высокой рентабельностью. В ближайшие годы это не представляется возможным", - отмечают аналитики Report.

В графике ниже приведены обязательства банковского сектора перед ЦБА и зарубежными финансовыми институтами, их сумма, а также совокупные обязательства в долларовом эквиваленте: