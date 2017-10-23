Прогноз: Ожидается серьезное укрепление доллара США

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Законопроект о налоговых реформах, предложенный президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, в ближайшие дни будет представлен для голосования Конгрессу США. Аналитическая группа Report отмечает, что принятие пакета реформ негативно скажется на мировой экономике и финансовых рынках. Следует отметить, что недавнее утверждение проекта бюджета на 2018 финансовый год повысило вероятность того, что принятие налоговой реформы также не встретит никаких препятствий.

Аналитики полагают, что принятие налоговых реформ в США приведет к созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, ускорит инфляцию. В результате Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать учетную ставку. Это также укрепит доллар.

Напомним, что в настоящее время из-за избыточной ликвидности наблюдается отток американского капитала на внешние рынки с целью получения высокой прибыли. В результате налоговой реформы станет возможно повышение инвестиционной активности местных производителей, репатриация местного и даже привлечение иностранного капитала. Это, в свою очередь, приведет к началу процесса оттока капитала с финансовых рынков развивающихся стран, что окажет на них серьезное негативное воздействие.

Налоговые реформы приведут к серьезному укреплению доллара. Так, ускорение инфляции будет способствовать повышению учетной ставки. Приток капитала в США приведет к сокращению баланса ФРС в целях абсорбации излишней ликвидности. Рост деловой активности в США увеличит спрос на доллар.

Принятие налоговой реформы приведет к повышению учетной ставки, что, в свою очередь, приведет к росту процентных ставок по облигациям США или падению их стоимости. Доходы от продаж облигаций будут направлены в реальную экономику или фондовые биржи. Это как внутренний, так и иностранный капитал. Отметим, что доходность 10-летних облигаций США в пятницу увеличилась с 2,66% до 2,83%.

Следует также отметить, что уверенность финансовых рынков в экономике США привела к тому, что ожидания повышения ставки в декабре выросли до 91,7%.