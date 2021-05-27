Поздравления мировых лидеров – показатель растущего авторитета Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

В канун Дня Республики президенту Азербайджана поступают поздравительные письма и телеграммы

28 мая будет отмечаться 103-я годовщина Азербайджанской Демократической Республики. Празднование в этом году будет отличаться от предшествующих, в первую очередь тем, что граждане Азербайджана не пожелают друг другу освобождения Карабаха от оккупации.

Как известно, многолетняя оккупация Карабаха препятствовала развитию и безопасности как Азербайджана, так и региона в целом. В предстоящие годы на очищенной от оккупантов и их благодетелей вековечной азербайджанской земле вновь заискрится жизнь. Недалек тот день, когда местные жители вновь вернутся на земли своих предков, а Карабах и освобожденные территории внесут свой вклад в процветание Азербайджана.

Нынешний Азербайджан считается правопреемником АДР, являющейся первой на всем мусульманском Востоке демократической республикой. Долгие годы история АДР замалчивалась, но справедливость восторжествовала. Вот уже 31 год Азербайджан празднует День Республики. После распада СССР в декабре 1991 года Азербайджанская Республика провозгласила себя правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики и независимость страны была восстановлена.

В канун Дня Республики президенту Азербайджана поступают поздравительные письма и телеграммы. Так, в письме от имени королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II говорится: "С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу выразить надежду на то, что после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни".

В поздравительном письме от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина подчеркивается значимость двусторонних отношений. В послании, в частности, говорится: "В настоящее время наблюдается активная динамика развития китайско-азербайджанских отношений. Наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Продолжает углубляться сотрудничество двух стран по совместному проекту "Один пояс, один путь", а также достигнуты заметные результаты в совместной борьбе с пандемией COVID-19. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах, а дружественному Азербайджану и его народу - процветания и счастья".

В письме президента Австрии Александра Ван дер Беллена говорится: "Уважаемый господин Президент! Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, в то время, когда мир столкнулся с вызовами, передаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу – счастья и мирного будущего".

Король Нидерландов Виллем-Александр в своем поздравительном письме президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву пожелал азербайджанскому народу сил и здоровья: "Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю Дня Республики и передаю наилучшие пожелания благосостояния азербайджанскому народу. Накануне этого праздника должен признать, что пандемия COVID-19 является невиданной проблемой для всех нас. Наряду с продолжением совместных усилий в борьбе с вирусом COVID-19, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил, смелости и здоровья".

Король Швеции Карл XVI Густав в своем поздравительном послании в канун Дня Республики пожелал Азербайджану успехов и процветания. Свои поздравления также направили хранитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, заместитель премьер-министра, министр обороны Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

В письме президента Грузии были отмечены непростые судьбы двух соседних народов на пути к независимости. В поздравительном послании Саломе Зурабишвили, в частности, говорится: "Грузинский и азербайджанский народы прошли через многие трудности и трагедии для восстановления своей государственности, однако сегодня наши страны с гордостью продолжают строить сильное и свободное государство.

Пользуясь случаем, еще раз заявляю о готовности вносить вклад в укрепление существующих между нашими странами дружественных связей и партнерства. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии, и мы вместе определим пути углубления нашего стратегического партнерства.

Господин Президент, еще раз выражаю глубокое почтение к Вам, желаю дружественному азербайджанскому народу мира, спокойствия, здоровья и благополучия".

В письмах также отмечается неоценимый вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы, в том числе подчеркивался запуск Южного газового коридора, подписание в этом году Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке и разработке Каспийского месторождения в сотрудничестве с Туркменистаном. Главы мировых держав высоко оценили усилия нашей страны и в области демократии. Так, в письме президента США Джозефа Байдена, говорится: "Уважаемый господин Президент.

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу сердечные приветствия и поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. За это время Соединенные Штаты Америки и Азербайджанская Республика, укрепив связи между нашими народами, работали вместе в вопросах безопасности, энергии и демократического управления.

Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы вводом в эксплуатацию в прошлом году Южного газового коридора и подписанный им в нынешнем году Меморандум о взаимопонимании по совместной с Туркменистаном разведке и разработке месторождения на Каспии. Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта.

Надеемся, что через год, запомнившийся конфликтом и пандемией коронавируса, Азербайджан преодолеет эти трудности и станет еще более процветающим государством благодаря уважению прав и основных свобод человека и мирному сосуществованию с соседями".

Напомним, что в поздравлении, адресованном 18 марта президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, также отмечалась важность сотрудничества с Азербайджаном.

Президент Кореи Мун Чжэ Ин, глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Республики Индонезия Коко Видодо, президент Республики Сингапур Халима Ягуб, король Марокко Мухаммед VI, президент Колумбии Иван Дуке Маркес, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выразили желание продолжить укрепление связей дружбы и сотрудничества, связывающих их страны.

Первый президент Республики Казахстан - Эльбасы Нурсултан Назарбаев в послании президенту Ильхаму Алиеву, в частности, подчеркнул: "Отмечая Ваше руководство и значительный вклад в социально-экономическое развитие братского Азербайджана и повышение его авторитета на международной арене, желаю Вам больших успехов в деятельности во имя доcтижения Вашей страной еще более высоких вершин.

Уверен, что всесторонние взаимовыгодные связи между нашими странами, опирающиеся на общие духовные ценности, дружбу, а также стратегическое партнерство, будут и дальше развиваться на благо наших народов".

В поздравительном письме президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера главе нашего государства говорится: “Надеюсь, что мы добьемся дальнейшего усиления взаимопонимания и доверия. Нас также объединяют совместные усилия в борьбе с пандемией COVID-19 в мире. Надеюсь, что после военных столкновений, произошедших в прошлом году, будут политические и дипломатические подвижки в устойчивом урегулировании конфликта в Карабахском регионе. Можете быть уверены в том, что Германия как член Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сделает для этого все, что в ее силах".

В поздравительном письме президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева также был подчеркнут вопрос территориальной целостности Азербайджана: "Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находившийся с визитом в Баку накануне 103-й годовщины народной республики, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым также выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана: "Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель".

Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность, является надежным союзником, опытным государством, участвующим в обеспечении безопасности, ведущим партнером в экономической и энергетической сферах.

С Днем Республики, освободивший свои земли Азербайджан!