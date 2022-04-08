Посредничество ЕС - запущен процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Очередная встреча между президентами Азербайджана и Армении, состоявшаяся при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, вселяет надежду на успешные результаты. Об этом свидетельствуют новости, опубликованные по итогам встречи.

Очередная встреча между президентами Азербайджана и Армении, состоявшаяся при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, вселяет надежду на успешные результаты. Об этом свидетельствуют новости, опубликованные по итогам встречи.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Повестка брюссельской мирной встречи является составной частью предложений Президента Ильхама Алиева на постконфликтный период. Первая трехсторонняя встреча в этом формате состоялась 14 февраля 2021 года.

14 марта президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе беседы были обсуждены вопросы постконфликтного периода на Южном Кавказе, процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, разблокирования коммуникаций и делимитации границ. Эти вопросы были обсуждены и в Брюсселе в трехстороннем формате. Говоря об итогах прошедшей встречи, Шарль Мишель отметил: “Мы провели весьма плодотворную встречу с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Стабильность, безопасность и развитие на Южном Кавказе чрезвычайно важны для Европейского Союза. Мы поддерживаем усилия, меры по укреплению доверия, и сегодня мы добились большого прогресса. А это значит, что мы вместе решили начать конкретный процесс – выработку мирного соглашения и всех необходимых элементов этого соглашения”.

По итогам встречи была достигнута договоренность о начале переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Соответствующее поручение было дано министрам иностранных дел обоих государств. На брифинге по итогам встречи Шарль Мишель отметил, что между сторонами достигнута договоренность о создании рабочей группы и совместной комиссии по делимитации.

Переговоры проводятся на основе выдвинутого Азербайджаном предложения из 5 пунктов. Ключевым моментом в этом документе является территориальная целостность нашей страны. Предложения официального Баку сводятся к нижеследующему:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных притязаний друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Отказ от посягательств на безопасность друг друга, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Разблокирование коммуникаций, налаживание сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Создание при посредничестве Европейского Союза комиссии по делимитации и демаркации границ, в первую очередь, может снять напряженность и создать атмосферу доверия между сторонами.

Армянская сторона под разными предлогами отказывается предпринимать конкретные шаги в таких вопросах, как очистка оккупированных азербайджанских территорий от мин и поиск пропавших без вести. Один из вопросов, на который Армения сначала дала согласие, а затем не предприняла практических шагов, связан с разблокированием коммуникаций. На встрече 6 апреля также была достигнута договоренность о восстановлении и создании транспортно-коммуникационных линий, прокладке железной и автомобильной дорог, создании механизма экономического консультативного совета.

Как правило, на подобных встречах армянская сторона всячески стремилась обнулить достигнутые договоренности, что препятствовало продвижению переговорного процесса. Итоги 44-дневной войны закрепили дипломатические успехи Азербайджана и сняли с повестки активно выдвигаемые армянской стороной на протяжении долгих лет территориальные притязания. То, что в итоговом документе последней трехсторонней встречи не упоминается Нагорный Карабах или, что немаловажно, канувший в анналах истории институт сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подтверждает, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не являются предметом обсуждения на международном уровне.

Встреча дает основания полагать, что между сторонами произошло определенное сближение. Во всяком случае, об этом позволяют судить довольно оптимистичные заявления Шарля Мишеля. Очевидно, что ключевую роль в процессе налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией по-прежнему будет играть Россия, однако в перспективе не исключено снижение ее посреднической роли, особенно в постконфликтных вопросах.

Трагические события в Украине станут уроком и поспособствуют решению многих вопросов в международных отношениях. Очевидно, что прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией позволят сторонам договориться значительно быстрее. “Процесс начался сегодня вечером”, - подтвердил Шарль Мишель.

Таким образом, на политической арене появился новый посредник в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Европейский Союз. И это неслучайно. Баку и Ереван лояльны ЕС и в перспективе нацелены на интеграцию в эту структуру. Немаловажным аспектом являются доверительные отношения, сложившиеся между президентом Азербайджана и руководством Европейского Союза.

Ныне ЕС проявляет большую активность в процессе армяно-азербайджанского урегулирования, а значит, забрезжил свет в конце тоннеля…