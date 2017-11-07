Последние события в Саудовской Аравии - король открывает дорогу сыну - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вчера Верховный комитет Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, 4 действующих министра и 39 бывших членов правительства. Имена этих лиц не разглашаются, однако сообщается, что они были обвинены в подписании соглашения о незаконных поставках оружия и поддельных договоров, в "отмывании грязных денег", коррупции.

Новый комитет, осуществляющий аресты, вызвавшие в мире большой резонанс, возглавляет наследный принц Мухаммад ибн Салман. Комитет имеет право выдавать ордер на арест, а также запрещать выезд из страны подозреваемым лицам.

Отметим, что Верховный комитет по борьбе с коррупцией был создан 4 ноября указом короля Салмана. В тот же день король Салман освободил от занимаемой должности командующего Национальной гвардией и Королевским флотом.

5 ноября потерпел крушение вертолет, на борту которого находился принц Мансур бин Мукрин и еще несколько высокопоставленных чиновников. Инцидент произошел на границе Саудовской Аравии и Йемена. По предварительным данным, на борту вертолета находились 9 человек, все они погибли. Принц Мансур ибн Мукрин был главой провинции Асир. Причина крушения вертолета пока не известна. Но не исключается, что этот инцидент имеет связь с произошедшими в королевстве событиями.

Что происходит в Саудовской Аравии? В последнее время начали часто распространяться новости о задержании, убийстве, казни принцев в королевстве.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман

Не исключено, что фактически во главе этих вопросов стоит наследный принц Мухаммад. Потому что общество в Саудовской Аравии не привыкло к этим событиям. Или в королевском дворце произошел государственный переворот?

Обратим внимание на произошедшее в регионе за последние 5 лет.

События, окончившиеся свержением власти Хосни Мубарака в Египте, встряхнули глав государств, ожидавших, что на Ближнем Востоке ситуация не изменится.

Происходящее в Ираке и Сирии заставило их задуматься над тезисами "так не останется", "так не может продолжаться". Успешное продолжение операций по очистке этих стран от напасти под названием "террористическая ИГИЛ" заставило таких глав государств перейти к конкретным действиям. У Саудовской Аравии есть все перечисленное.

Покойный король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был из монархов, серьезно обеспокоенных ветром "арабской весны". Эти события серьезно встряхнули страну. Ситуация даже дошла до того, что королевство положительно встретило свержение избранного путем голосования президента в Египте Мухаммеда Мурси. Тогда король предпринял некоторые шаги для создания в обществе видимости реформ. Но этого было мало для Саудовской Аравии как государства, требующего реформ на уровне революции. Может быть, король был намерен провести более глубокие реформы, но 23 января 2015 года он скончался и его работа осталась незавершенной.

Многие думали, что ситуация в королевстве усугубится, произойдет замешательство. Но в стране смена монарха прошла в спокойной форме, короля Абдаллу на троне сменил единокровный брат, наследный принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Мухаммад ибн Салман и Дональд Трамп

Салман ибн Абдул-Азиз родился 31 декабря 1935 года в Эр-Рияде. Предстоящая работа короля Салмана, пришедшего к престолу в 80-летнем возрасте после смерти короля Абдаллы, интересовала не только общество страны, но и регион и мир. Салмана ибн Абдул-Азиза считают еще более либеральным и близким к Западу, чем его брата.

Его первой задачей, несомненно, было объявление преемника. Поэтому король вместо брата наследного принца Мухаммада ибн Наифа привел второго наследного принца, сына - 31-летнего Мухаммада ибн Салмана. 31 из 34 членов Совета верности королевства проголосовали за Мухаммада ибн Салмана. Указом были внесены изменения в 50 статью конституции, предусматривающей выбор короля Саудовской Аравии. Статья "Король избирается из сыновей лидера созидателя Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауда" была изменена на "Управляющий государством избирается из сыновей и внуков лидера созидателя Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауда".

Принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьер-министра. Наследный принц по-прежнему исполняет обязанности министра обороны королевства.

Согласно указу короля, Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд не только был лишен титула наследника. Он также был освобожден от занимаемых должностей первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел.

Кстати, 14 марта этого года наследник короля Саудовской Аравии, министр обороны, принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он провел встречи с официальными лицами министерства обороны США, обсудил двусторонние отношения, а также вопросы в связи с ситуацией в регионе.

Напомним, считается, что за политикой, проводимой королем Салманом, стоит наследный принц. Он считается инициатором начала войны в Йемене, архитектором эмбарго против Катара, реформатором в экономической сфере. В то же время сообщается, что новый наследник является другом посла США в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для становления наследника королем существуют многочисленные препятствия. Известно, что большинство сыновей короля Абдул-Азиза - нефтяные миллиардеры. Число компаний и размер имущества короля Салмана неизвестны.

На данный момент живы 12 детей короля Абдул-Азиза. Количество членов саудовской королевской семьи достигает 7 000 человек, более 4 000 из которых - принцы. Безусловно, каждый из них считается кандидатом на королевский престол. Значит, для того, чтобы Мухаммад стал королем, все претендующие на престол принцы должны быть вне игры.

Можно предположить, что король Салман делает это для своего сына-наследника. Другими словами, открывается путь для становления Мухаммада королем и должны быть устранены все факторы, которые в дальнейшем могут помешать ему в управлении государством. Король Салман страдает болезнью Альцгеймера и по состоянию здоровья не может должным образом управлять государством.

Наряду с этим, его главная обязанность заключается в сохранении стабильности в Саудовской Аравии. Кроме того, в лице принца Мухаммада следует повысить авторитет нового короля. Первым делом следует создать во дворце порядок. Можно сказать, что процесс в данном направлении уже начался.

Одним из основных вопросов на фоне нынешней ситуации в регионе является обладание влиятельностью в обществе и быть принятым подданными королевства. На прошлой неделе принц Мухаммад объявил, что на строительство нового города и создание бизнес-зоны выделит инвестиции в размере 500 млрд долларов. Он сказал, что решающую роль в модернизации королевства сыграет "Возвращение к умеренному исламу".

В заявлении журналистам он отметил, что 70% населения Саудовской Аравии составляют лица, которым еще нет 30-ти лет: "Молодежь желает такого образа жизни, который наша религия понимает как толерантность".

Кроме того, наследник обещал в кратчайшие сроки устранить остатки экстремизма: "Правительство также намерено вложить инвестиции в развлекательный сектор. Восстановлен процесс проведения концертов, ожидается деятельность кинотеатров. Мы возвращаемся в прежнее положение, в положение страны, открытой всем религиям, традициям и людям. Мы хотим вести нормальную жизнь. Такую жизнь, при которой наша религия станет символом толерантности и доброты".

Что же касается короля Салмана, вопреки возражениям консервативных верующих, он объявил, что со следующего года будет снят запрет на управление женщинами автомобилей: "70% населения Саудовской Аравии - лица младше 30-ти лет, и мы не намерены последующие 30 лет тратить на борьбу с разрушительными идеями. Мы покончим с ними раз и навсегда".

В сентябре на праздничных мероприятиях по случаю Национального дня на стадионе Короля Фахда в Эр-Риаде впервые разрешили участие женщин. С 2018 года женщинам впервые разрешено присутствовать на проводимых на стадионах спортивных мероприятиях. Семьи будут допускаться на стадионы в городах Эр-Риад, Джидда и Даммам.

Мухаммад ибн Салман и Дональд Трамп

Это является очередным шагом, повышающим права саудовских женщин, живущих в рамках законов гендерной дискриминации. Официальные представители Саудовской Аравии в области спорта заявляют о реализации мероприятий, направленных на "готовность для принятия семей с начала 2018 года" на трех стадионах. В рамках подготовки планируется создание на стадионах ресторанов, кафе и размещение экранов. До этого вход на стадионы разрешался исключительно мужчинам.

Несмотря на эти реформы, в Саудовской Аравии, где соблюдаются ограничения, применяемые консервативной сектой ислама – ваххабитами, женщины продолжают жить под серьезными ограничениями. Согласно этому, женщины обязаны носить соответствующую одежду и не должны общаться с незнакомыми мужчинами. Если они захотят путешествовать, работать или пользоваться медицинскими услугами, их должен сопровождать опекун или же они должны иметь письменное согласие опекуна.

В мире насчитывается три членствующих в ООН государства, именуемые династией: Княжество Лихтенштейн, Иорданское Хашимитское Королевство, Королевство Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия переживает этап коренных изменений. В этой стране существуют довольно серьезные проблемы. Смогут ли с этим справиться 32-летний наследник престола и 82-летний король?!

Следует учитывать, что Королевство Саудовская Аравия считается одним из религиозных и культурных центров мира. Эта страна также является на данный момент одним из мировых нефтяных гигантов.

До сих пор не обеспечены многочисленные социальные, культурные, национальные, религиозные права общества. Действующей власти необходимо бороться в нескольких направлениях: против противников реформ, проиранских сил, религиозных экстремистов, террористов, сепаратистов, пытающихся нарушить территориальную целостность страны, тех, кто желает добиться потери влиятельности королевства среди арабских государств, противников на нефтяном рынке и пр.

Таким образом, ожидается проведение в ближайшие годы кандидатом на королевский престол Мухаммадом бин Салманом и его командой революционных реформ. Данный процесс может обойтись наследнику, королю и сторонникам реформ ценой жизни и привести к тому, что королевство станет лишь историей. Наряду с этим, для дальнейшего существования Саудовской Аравии ей не остается ничего другого, как проводить реформы. Это формула ее существования.