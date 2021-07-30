Попытка вовлечь Россию и ОДКБ в авантюру - что задумал Пашинян? - КОММЕНТАРИЙ

Армения настойчиво продолжает совершать провокации на армяно-азербайджанской государственной границе. 29 июля на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что ситуация на армяно-азербайджанской гр

Армения настойчиво продолжает совершать провокации на армяно-азербайджанской государственной границе. 29 июля на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе никак не стабилизируется, выступив с предложением расположить вдоль армяно-азербайджанской границы наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместить там российские пограничные посты. Ответ не заставил себя долго ждать. Комментируя слова Пашиняна, глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши: "Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или ещё где-либо".

По сути, власти Армении во главе с Николом Пашиняном, всячески пытающиеся уклониться от выполнения требований трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, своим поведением намеренно вовлекают Россию и ОДКБ в политическую авантюру, пытаясь вбить клин в отношения России и Азербайджана и эскалировать напряженность. 29 июля Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов по данной тематике. Из этого можно сделать вывод о том, что Никол Пашинян не согласовал с Москвой свои заявления, или же то, что Россия отнюдь не рада инициативам и.о. главы правительства Армении.

Что же сподвигло Пашиняна на подобные заявления?!

Отметим, что в годы пребывания в оппозиции Пашинян выступал против членства Армении в организациях, созданных по инициативе России. О его антироссийских взглядах свидетельствует и арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова после смены власти в апреле 2018 года. В то же время состоялись акции протеста против пребывания 102-й российской военной базы в Гюмри.

Очевидно, что Никол Пашинян и его благодетели затевают акцию в пику России и ОДКБ. Никол Пашинян пытается привить армянской общественности мысль о выходе Армении из-под опеки России. Иными словами, он пытается донести до армянского общества послание о том, что "Россия и ОДКБ не защитят нас от Азербайджана". Этим и продиктовано упорное желание Пашиняна уклониться от выполнения обязательств по известному заявлению. Тем самым Пашинян, как ему кажется, пытается оказать давление на Россию.