Положение на Ближнем Востоке - ИГИЛ проиграл, Россия уходит, США остаются - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Иерусалим является около тысячи лет не только местом возникновения противоречий и столкновения интересов, но и обнажает позиции, силы в мире. Этой ролью он выполняет функцию лакмуса, определителя мировой политики, международных отношений. Визит позавчера президента России Владимира Путина в две страны Ближнего Востока и в Турцию, и встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с представителями Евросоюза еще раз доказывают это.

В этом материале мы постараемся рассмотреть и высказаться о выводе Россией введенных дополнительных сил из Сирии, визите Владимира Путина в Сирию, Египет и Турцию, военных расходах, ближневосточной политике США, военных расходах на регион и других подобных вопросах.

11 декабря Владимир Путин посетил Сирию без объявления и побывал на российской военной базе в военной базе Хмеймим. На базе его встретили министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин, признанный ООН глава Сирии Башар Асад. Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Сирии сообщил, что приказал начать возвращение российских военных объединений на место постоянной дислокации. Естественно, у такого шага России может быть несколько причин. Несомненно, в первую очередь, это связано с финансовыми расходами. Ранее уже говорилось, что Россия не сможет долго сохранять в Сирии дополнительное войско. Предприми она такую попытку, попала бы в положение Советского Союза. СССР разместил в находящемся под санкциями США Афганистане армию и спустя 10 лет пожинал горькие плоды этого.

Президент России Владимир Путин

Во сколько обходятся России военные операции в Сирии? Президент России Владимир Путин заявил, что в первые 6 месяцев военных операций были потрачены 559 млн 58 тыс. 824 доллара или 33 млрд рублей. Это означает примерно 2 млн 642 тыс. 824 доллара или 156 млн рублей в день. До июля этого года траты России в Сирии составили 1 млрд 694 млн. 118 долларов. По подсчетам РБК, на военной базе России в Латакии имеются более 50 боевых самолетов и вертолетов. Кроме того, еще 58 боевых машин относятся к данной военной базе.

В целом, в Сирии служат два батальона технической поддержки каждая по 200 человек. Базы в Хмеймиме и Тартусе охраняют морские силы, состоящие из 812 и 600 человек. Стоимость одной из 26 выпущенных с Каспия ракет "Калибр" составляет 184 млн долларов. Один выстрел обходится в 800 млн долларов. По таким подсчетам, россияне в среднем тратят в день 4 млн долларов, за 25 дней – 100 млн долларов. Выпущенная в Сирии 71 ракета оценивается для России от 58 млн 447 тыс. 59 долларов до 106 млн 390 тыс. 588 долларов. Предполагается, что содержащийся Россией в Сирии личный состав насчитывает около 3 тыс. человек. До 18 июля этого года Россия потратила на их пропитание 63 млн 529 тыс. 412 долларов, либо ежедневно на одного человека - приблизительно 12 долларов (700 рублей). К слову сказать, в госбюджете России на 2017 год на военные траты выделено 45,7 млрд долларов. В 2018 году эта сумма составит 46 млрд 764 млн 117 тыс. 60 долларов (2,77 трлн рублей). Министерство обороны США для борьбы в Ираке и Сирии против ИГИЛ выделит только сирийскому крылу террористической группировки РПК – YPG оружие, боеприпасы, военную технику и автомобили на сумму 500 млн долларов. В 2017 году Пентагон выделил на эти цели 430 млн долларов. Каждому из подготовленных военнослужащими США боевиков YPG Пентагон даст 200-400 долларов зарплаты.

По информации министерства, в настоящее время в регионе находится 25 тыс. вооруженных лиц США. Сюда входят военные Пентагона, поддерживаемые США боевики и др. В 2018 году их количество планируется увеличить в 5 раз. В целом, в будущем году бюджет МО США вырастет на 74 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом и составит 692,1 млрд долларов. Поэтому Россия по финансовым причинам выводит из Сирии дополнительное войско. Безусловно, у этого имеется и пропагандистская нагрузка. Россия тоже хочет вернуть потраченное в Ираке и Сирии. Кроме того, намерена заполучить контракты с Ираком и властью Башара Асада в Сирии на продажу оружия и нефти. Иными словами, Кремль в будущем может продавать оружие тем, кого подготовила в Ираке и Сирии.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Визит президента России Владимира путина в Египет, конечно же, носит характер и военного сотрудничества. Распространяются данные о деятельности террористов группировки ИГИЛ на Синайском полуострове. Кремль, с этой точки зрения, может предложить свою помощь официальному Каиру. Ведь Владимир Путин совершил визит в Египет наутро после объявления правительством Ирака о победе над террористической ИГИЛ. В то же время президент России провел в Египте встречи как глава страны, победившей террористов. Владимир Путин для того чтобы поделиться этой победой с Турцией и наладить будущую деятельность, 11 декабря посетил Анкару и на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал об обсуждаемых вопросах. Встреча лидеров продлилась час. Президенты говорили об увеличении товарооборота между двумя странами, стабильном развитии отношений. Они раскритиковали признание США Иерусалима столицей Израиля и заявили, что это препятствует мирным переговорам в палестино-израильском конфликте. Проведение этой встречи до встречи на высшем уровне Организации исламского сотрудничества в Стамбуле 13 декабря не может не быть политическим сообщением. Потому что на данном мероприятии будет обсуждаться решение США по Иерусалиму. На самом деле, Россия признает западную часть Иерусалима столицей Израиля. Москва много лет назад выразила отношение к этому вопросу.

Такова и позиция Евросоюза. 11 декабря Биньямин Нетаньяху хотел встретиться в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Однако после объявления Союзом, что решение изменено не будет, встреча отменилась. Его встретила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и заявила на пресс-конференции после встречи с Биньямином Нетаньяху: "Биньямин Нетаньяху может ожидать этого от других стран. Евросоюз не предпримет никаких шагов в этом направлении".

Председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Значит, в отношении к иерусалимскому вопросу стороны определились. Евросоюз и Россия выступают с единой позиции. Не исключено, что Турция и другие мусульманские страны выскажут похожую позицию. Немало и тех, кто заявляет, что Иерусалим - полностью столица Палестины, и они будут бороться за это. США с целью уменьшения направленного на них международного давления заявили, что намерены перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим через два года. Так, если верить заявлениям, территории Сирии и Ирака очищены от террористического ИГИЛ. На самом деле, в регионе должен был установиться мир, беженцы должны были вернуться в свои дома и начаться восстановительные работы. Однако это мало чувствуется. Встречи, мероприятия, визиты, заявления и решения показывают новые цели на Ближнем Востоке.

Признание США Иерусалима столицей Израиля, дополнительные траты и силы для борьбы с террористами в Сирии и Ираке доказывают, что они на долгий период бросили якорь в регионе. Иран - один из тех, кто заявляет о принадлежности Иерусалима Палестине. Значит, этим самым Вашингтон вышел против цели Тегерана. Одной из основных причин долгого пребывания Белого дома в регионе, несомненно, является иранская власть, которую пока что поддерживают Анкара и Москва. Но в перспективе не исключены и перемены. В 2018 году в России, а 2019 году в Турции состоятся президентские выборы. США же планируют перевести посольство в Иерусалим через два года. Сохраняется база России в Сирии, Иран же объявил о том, что останется в Сирии и Ираке. Для США оставаться с ними в одной стране невозможно. Такая противоречивая ситуация не может длиться долго. Потому что ранее они все объявляли о борьбе с ИГИЛ. Какая общая цель объединит их теперь?

Таким образом, на фоне происходящих событий можно сделать вывод, что если ИГИЛ и проиграл в Сирии и Ираке, победили опять США. Потому что другие, включая Россию, потратили больше. Эти расходы, хотя сейчас и не признают этого, нанесли большой урон экономике стран. Решение по Иерусалиму - тоже показатель победы США и того, что они самая первая сила. Это также означает, что Вашингтон в силе осуществить то, что потратил на себя, а против его решений выступают только с заявлениями. Сейчас предполагается место, где появится ИГИЛ для продолжения борьбы с терроризмом. Чья очередь? На территорию какой страны вторгнутся? Какой конфликт будет несправедливо решаться? Иерусалимский узел поможет обнажить еще много стремлений. ИГИЛы преходящи, а иерусалимский вопрос не меняется.