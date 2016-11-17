Политолог: Трамп не оправдает ожидания армянского лобби - МНЕНИЕ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Вероятный запрет лоббизма для американских чиновников станет механизмом защиты администрации Дональда Трампа от возможных будущих "уотергейтов" и "ирангейтов", заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Ранее агентство AP сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести запрет для высокопоставленных чиновников своей администрации на то, чтобы заниматься лоббизмом с целью получения финансовой выгоды в течение пяти лет после нахождения на правительственном посту. Более того, уходящие из правительства чиновники "не смогут предоставлять такие услуги для собственного обогащения".

"Данный шаг несомненно является новшеством в практике государственного администрирования в США и, в некоторой степени, может свидетельствовать о желании Трампа создать команду по-настоящему верных себе людей, что необходимо для организации слаженности действий в условиях намечающейся трансформации американской внутренней и внешней политики", - заявил И.Велизаде.

По его словам, Дональд Трамп, прекрасно знающий цену оппортунистам во власти, сам нередко прибегал к помощи лоббистов в разных администрациях, поэтому он прекрасно понимает уязвимость подобной практики.

"Теперь он создает механизм в значительной степени защищающей администрацию от возможных будущих "уотергейтов" или "ирангейтов", - отметил эксперт, добавив, что с учетом практики больше всего коррупционным скандалам были подвержены именно республиканские администрации.

Политолог подчеркнул, что в новых условиях лоббистам придется "серьезно призадуматься" над изменением методов работы.

"Это касается и так называемого "армянского лобби", извечным вопросом которого является произнесет ли слово "геноцид" президент США в очередном апреле или нет. Трамп, обладающий способностью извлекать выгоду там, где другие и не помышляют, вряд ли оправдает ожидания армянского лобби и на этот раз. Обострение отношений с Турцией слишком дорого может обойтись его администрации, а гроши, заработанные с помощью армянского лобби, его вряд ли прельстят", - резюмировал он.