​Политолог: Конфликт в Таджикистане может быть использован внешними силами - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Конфликт внутри верхушки силовых структур Таджикистана может быть использован внешними силами", - заявил Report политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Средней Азии Александр Князев.

"Мятежный" генерал - человек из существующей системы, cчитает А.Князев. Он добавил, что данный конфликт нужно рассматривать как внутриэлитный, как недовольство в правящей части элиты политикой президента Эмомали Рахмона.

По его словам, "мятеж" генерала Назарзоды не имеет никакой социальной поддержки, да она и не планировалась, судя по всему. Эксперт также отметил, что генерал не имеет связей с Партией Исламского возрождения Таджикистана и религиозной сферой, как таковой. "Это просто надумано властями и силовыми структурами", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что конфликт существует, как минимум, внутри верхушки силовых структур.

"Он может быть использован и внешними силами, как противодействие заигрываниям Рахмона с Москвой по поводу вступления в ЕАЭС, и для срыва китайских проектов на территории Таджикистана. Американское посольство в Душанбе уже заявило сразу же о прогнозах на продолжительную дестабилизацию. Наверное они информированы о планах своей страны", - резюмировал А.Князев.

Отметим, что в конце прошлой недели группа лиц совершила несколько вооруженных нападений на представителей правоохранительных органов в Душанбе, в результате чего были ранены и убиты сотрудники МВД. По данным властей, нападениями руководил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода, который был уволен президентом в пятницу с формулировкой "за совершение преступления".

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении Назарзоды и полковника Джунайдулло Умарова по четырем статьям Уголовного кодекса страны: "измена Родине", "организация экстремистского сообщества", "вредительство, диверсия" и "терроризм".