Почему в Азербайджане снизили заложенную в бюджете цену нефти? - КОММЕНТАРИЙ

В проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год цена нефти Azeri Light заложена на уровне 55 долларов за баррель.

Как сообщает Report, это на 5 долларов меньше, чем в бюджете за 2019 год.

В Министерстве финансов объяснили снижение прогноза цен на "черное золото" сокращением спроса на фоне замедления роста мировой экономики и вероятностью удешевления нефти. К примеру, в следующем году Международный валютный фонд прогнозирует среднюю стоимость нефти на уровне 58 долларов за баррель. Поэтому правительство Азербайджана решило проявить осторожность.

"Поскольку 52,7% доходов сводного бюджета формируется за счет нефтяных доходов, то возможное снижение цен на нефть приведет к сокращению доходов бюджета и росту дефицита бюджета. Если цена нефти упадет до 40 долларов, доходы сводного бюджета могут снизиться на 16,6% по сравнению с прогнозным показателем.

Существенного влияния возможного снижения цен на доходы госбюджета не ожидается. Львиную долю нефтяных доходов бюджета составляет трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, который в процессе составления бюджета рассчитывается в манатах, а не в инвалюте. Если в следующем году стоимость нефти снизится до 40 долларов, доходы госбюджета могут сократиться только на 1,6% по сравнению с прогнозным показателем.

Если в среднесрочном периоде будет продолжаться снижение цены на нефть, это может оказать существенное негативное влияние на доходы государственного бюджета. Согласно бюджетному правилу, верхний предел нефтяных доходов, которые могут быть расходованы (а также верхний предел трансфертов из ГНФАР в бюджет), определяется чистыми финансовыми активами страны и прогнозируемыми нефтяными доходами сводного бюджета, следовательно, сокращение нефтяных доходов в среднесрочном периоде приведет к снижению объема трансферта из ГНФАР, что отразится на нефтяных доходах госбюджета. Рост геополитической напряженности в регионе и введение санкций в отношении ряда ключевых торговых партнеров - это риски, которые могут повлиять на доходы бюджета.

Так, спад экономики стран-основных торговых партнеров может негативно повлиять на развитие ненефтяного сектора страны, в том числе ненефтяной экспорт, что также сократит ненефтяные поступления в бюджет", - отметили в Минфинансов.

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан "За последние 15 лет заложенная в бюджете стоимость нефти менялась примерно на 5 долларов в сторону повышения или понижения".

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан сказал, что устанавливая стоимость нефти на уровне 55 долларов, правительство желает подстраховаться: "Правительство Азербайджана прогнозируют падение цен на нефть на 4-5% в следующем году. Этот же прогноз озвучивают международные финансовые институты, энергетические агентства. Хотя спрос на нефть достаточно высок и ежесуточно в мире добывается около 100 млн баррелей, в следующем году цена нефти ожидается в пределах 62 долларов, в то время как в этом году цена прогнозировалась на уровне 65 долларов".

По мнению эксперта, это связано с пересмотром прогнозов роста мировой экономики: "Ожидается, что темпы развития будут ниже предыдущих прогнозов. Тем самым, снизится спрос на энергоресурсы. Низкое потребление отразится на цене нефти. Если мы сравним глобальный экономический рост в текущем году с предыдущим, то увидим, что за 9 месяцев года такие крупнейшие рынки потребления, как Китай, США и ЕС продемонстрировали темпы снижения на несколько пунктов. В результате, если нефть марки Brent стоила 70 долларов, а экспортная цена азербайджанской нефти составила 71,3 доллара, во второй половине года нефть подешевела до 65 долларов. Во втором полугодии, то есть за последние 4 месяца, цены устремились вниз по сравнению с первым полугодием. В октябре мы наблюдали падение цен ниже 60 долларов".

По словам И.Шабана, на фоне определенных ожиданий цены на нефть уже выросли до 63 долларов: "Однако и здесь нет стабильности. Скоро ожидается конференция ОПЕК, в связи с чем министры нефти, главы государств и официальные лица делают различные заявления. Все это повышает волатильность цен на нефть".

Эксперт полагает, что цены на нефть стабилизируются только в течение первой недели декабря, после конференции ОПЕК: "В любом случае, мы наблюдаем 10%-ное падение цен на нефть в этом году по сравнению с прошлым годом. Правительство решило подстраховаться, взяв за основу цену в 55 долларов. За последние 15 лет заложенная в бюджете стоимость нефти менялась примерно на 5 долларов в сторону повышения или понижения".