По мере разоблачения лицемерия Ирана он становится все агрессивнее

10:48

По мере разоблачения лицемерного отношения клерикального режима в Иране по отношению к своим гражданам и соседним государствам он становится все агрессивнее. И эта агрессия направляется частично на участников акций протеста против существующего в стране режима, частично – против Азербайджана. Злоба, досада и обида Ирана в отношении Азербайджана имела место быть всегда, и не секрет, почему оно еще более усугубилось в последнее время. После блестящей победы в Отечественной войне провокации в отношении нашей страны и угрозы в ее адрес стали еще очевиднее. Иран, не жалеющий военной, политической и экономической поддержки для Армении, параллельно предпринимает различные шаги против Азербайджана.

Тегеран больше не может прикрывать свою лицемерную политику "мусульманским фанатизмом", "братством по религии и конфессии". Наоборот, участие религиозных деятелей Ирана в антиазербайджанских провокациях будят в нашем народе отвращение. Иран разоблачает сам себя как государство, превратившее религиозные ценности в инструмент своей политики.

Притесняемый с четырех сторон света, ставший средоточием несправедливости Иран всю свою ненависть, злобу изливает на Азербайджан. Но одновременное покровительство другого соседа - Армении, раскрывает его истинную сущность.

Иран начал откровенно вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и активирует диверсионные и шпионские группы, созданные под прикрытием религии, чтобы подорвать стабильность и порядок в стране. Это подтверждают последние операции Службы госбезопасности. Очевидно намерение Ирана распространять в Азербайджане религиозную и национальную вражду, создать напряженность, нарушить религиозную толерантность. Об этом свидетельствует и аресты террористов, служивших иранскому режиму. Но, конечно, превращение Азербайджана в Сирию и другие подобные страны, где Иран разместил террористические вооруженные формирования, может остаться лишь коварной фантазией ИРИ. Примечательно, что Иран перекладывает на Азербайджан вину не только за свои внешнеполитические неудачи, но и за кризисы внутри страны. СМИ Ирана пытаются сформировать общественное мнение для военного вмешательства в Азербайджан. Однако попытка Ирана объявить Азербайджан врагом, чтобы отвлечь внимание от внутреннего кризиса, тщетна. У Азербайджанского государства есть сила и мощь, чтобы ответить на любые провокации и нападения.

Это подтверждают национальное единство, мужество нашей армии, проявленные во время Отечественной войны.

А насчет самого Ирана?! Неужели нынешний режим в Иране полагает, что население поддерживает его? Население, 30 миллионов которого азербайджанцы?

К тому же о какой великой военной мощи говорит Иран? Какие военные успехи были достигнуты за последние 30-40 лет? Даже на проводимых учениях они стреляют по себе из собственного оружия.

Напряженность с Ираном время от времени возникала и раньше. Тем не менее Азербайджан всегда с очень аккуратно относился к вопросам, связанным с Ираном. Азербайджан был заинтересован в расширении связей и сотрудничества. Ведь с этой страной, большую часть населения которой составляют азербайджанцы, независимое Азербайджанское государство связывают культурные и духовные ценности. Но если Иран перейдет к открытой угрозе, получит соответствующее отношение. Официальному Тегерану полезнее правильно анализировать причины внутренних кризисов и устранить их, уважать права проживающих там людей, в том числе азербайджанцев.

Аналитическая группа Report