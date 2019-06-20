По карману ли внутренние путевки гражданам Азербайджана? - МОНИТОРИНГ

Живописная природа различных регионов Азербайджана создает почву для развития внутреннего туризма страны.

Туристические организации, агентства, туроператоры организуют туры в регионы в течение всего года, в том числе и по путевкам. Основная причина, по которой люди пользуются путевками, заключается в желании сэкономить время и минимизировать затраты.

Согласно статданным, в 2017 году в Азербайджане было продано 12 454 туристических путевок гражданам страны, иностранцам и лицам без гражданства. При этом иностранцам и лицам без гражданства были проданы путевки на общую сумму 11,285 млн манатов, что вдвое превышает показатель 2016 года и в 14 раз больше, чем в 2015 году.

Стоимость путевок для граждан Азербайджана в 2017 году составила 5,608 миллионов манатов. Этот показатель увеличился на 43% по сравнению с предыдущим годом.

Летом традиционно растет численность путешествующих в регионы и, соответственно, спрос на туристические услуги в целом.

Report сравнил стоимость путевок на различные курорты страны. Цены варьируют в пределах 25-70 манатов в сутки и включают в себя трехразовое питание. Ниже в таблице представлены цены в различных зонах отдыха страны:

Источник: Бакинское бюро путешествий и экскурсий

Примечание: В цену в центре отдыха "Улудаг" включен только завтрак.