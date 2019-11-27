Первый официальный визит в Россию первого вице-президента Мехрибан Алиевой - дань уважения к общей истории - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан придает важное значение региональному сотрудничеству. Официальный Баку расширяет политическое, военное, торговое и экономическое сотрудничество с Россией, Грузией, Турцией, Ираном и Казахстаном, иными словами поддерживая добрососедские отношения со всеми, за исключением страны-оккупанта - Армении. Ярким примером успешного взаимодействия являются трехсторонние форматы сотрудничества Азербайджан-Россия-Иран, Азербайджан-Турция-Россия, Азербайджан-Турция-Грузия.

Укрепление и развитие сотрудничества были в центре внимания и в ходе официального визита в Россию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. На встречах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, а также в ходе выступления на X Азербайджано-российском межрегиональном форуме первый вице-президент Азербайджана подчеркивала важность развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, туристической, социальной, гуманитарной, культурной и многих других областях.

"За последние годы существенно активизировалось наше гуманитарное сотрудничество. Особо хочу подчеркнуть сотрудничество в сфере образования. В Баку успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Первого Московского государственного университета имени И.М.Сеченова. C этого года началась реализация совместной программы двойного магистерского диплома Азербайджанской дипломатической академии и МГИМО. В 338 школах нашей страны обучение ведется на русском языке. В 50 школах реализуется пилотный проект Министерства образования Азербайджана "Интенсивное преподавание русского языка". В 14 государственных вузах действуют русскоязычные отделения. В России обучается более 11 тысяч студентов из Азербайджана", - отметила Мехрибан ханум Алиева.

Посещение первым вице-президентом могилы Неизвестного солдата у Кремлевских стен в Александровском саду – один из важных аспектов визита. Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню, а после прозвучал государственный гимн Азербайджана. Все это весьма символично и является данью уважения к общей истории. Тем самым Азербайджан дал понять, что не запамятовал историю и борьбу с фашистами плечом к плечу с Россией в составе Советского Союза.

В нашей стране к участникам Великой Отечественной войны и их семьям всегда было чуткое, трепетное отношение. 9 Мая – День Победы в Азербайджане является нерабочим днем. Ежегодно в этот день семьям павших на войне и героям оказывают помощь, вручают подарки. 9 мая 2019 года в Азербайджане праздновалось 74-летие победы над фашизмом. В связи с Днем Победы президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в размере 1000 манатов, членам их семей, а также удостоенным медалей за самоотверженный труд в тылу - 500 манатов. Это распоряжение охватило 9300 лиц, в том числе 400 участников войны. Из государственного бюджета на эти цели было выделено 5 миллионов манатов.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов, можно сказать, коснулась почти каждой азербайджанской семьи, а бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении победы над фашизмом. Каждый пятый гражданин Азербайджана был фронтовиком. В 1941 году из 3,4 млн жителей Азербайджана на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. женщин), погибли 250 тысяч человек. Более 400 тысяч солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями, 14 стали кавалерами ордена "Слава", 123 - Героями Советского Союза. В годы войны Азербайджан был основным экспортером нефти и нефтепродуктов. Более 70 процентов нефти и нефтепродуктов, добываемых в то время в СССР, приходилось на долю Азербайджана. Баку производил 130 видов оружия и боеприпасов.

В cвязи с этим хотелось бы привести некоторые факты, подтверждающие самоотверженность азербайджанских нефтяников и людей, в той или иной степени участвовавших в борьбе с фашизмом. Продвижение воинских частей противника в конце августа 1942 года до Северного Кавказа и захват фашистами нефтяных районов Грозного повысили значимость бакинской нефти в ходе войны. Азербайджан обеспечивал в годы Второй мировой войны 80 процентов всего бензина, поставлявшегося по всей протяженности фронта - от Балтийского до Черного моря, а также 90 процентов смазочных материалов. По поручению Гитлера, прекрасно понимавшего решающую значимость бакинской нефти, немецкая армия должна была захватить Баку 25 сентября 1942 года. Начав наступление на Кавказ, Гитлер сказал фельдмаршалу Манштейну: "Мы непременно должны захватить Баку, иначе проиграем войну".

Гитлер велел начать широкомасштабное наступление в направлении Грозный-Махачкала-Баку с привлечением тяжелой артиллерии и высадкой десанта. В конце августа 1942 года фашисты высадились на берег реки Терек, что на Северном Кавказе, но их продвижение было остановлено. Тем не менее, специальным постановлением Госкомитета СССР по обороне от 16 сентября 1942 года, с 24 сентября 1942 года в Азербайджане было объявлено военное положение. 26 сентября 1942 года в газете "Красная звезда" вышла статья, повествующая об ожесточенных боях за нефтяной Баку. "Три месяца на юге нашей страны идут ожесточенные бои. Наша страна, да и весь мир пристально следит за событиями на Северном Кавказе и в Сталинграде. В этих сражениях решается судьба Родины, свобода и жизнь миллионов советских людей! Это сопоставимо с защитой Москвы осенью 1942 года".

Воины Азербайджана стояли на защите России. 8 декабря 1941 года в боях за село Пустинка в Новгородской области отряд из 20 бойцов под командованием Исрафила Мамедова на протяжении 9-10 часов противостоял вражеским войскам из 400 человек, укрепив наши позиции. В этом бою Исрафил Мамедов уничтожил более 70 фашистов и за проявленный героизм 11 декабря был удостоен звания Героя Советского Союза. Направленный в ноябре 1941 года на защиту Москвы Бакинский зенитно-артиллерийский полк уничтожил более половины из 40 вражеских самолетов, а оставшиеся вернулись восвояси. В боях за Москву принимали участие более 1000 азербайджанцев, за мужество и отвагу удостоившись медали "За оборону Москвы". Среди них командир танкового полка Ази Асланов, полковник Ягуб Гулиев, майор Мухтар Сулейманов, капитан Исрафил Исмаилов, майор Ахад Шамсизаде, лейтенант Мусеиб Аллахвердиев, лейтенант Мамедрасул Пашаев, младший лейнтенант Парвиз Тагизаде, сержант Джамал Садраддинов, пулеметчик Идрис Велиев, рядовой Рагим Керимов, снайпер Зиба Ганиева, медсестра Алия Рустамбекова и многие другие.

В 2020 году будет праздноваться 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. По такому случаю в Азербайджане намечаются широкомасштабные мероприятия. И это не случайно. Азербайджан отдал во имя достижения победы своих сынов и дочерей, не поскупился нефтью и нефтепродуктами. А ныне свято чтит память о великой победе. На протяжении многих лет наша страна страдает от оккупации. Исконно азербайджанский край - Нагорный Карабах находится под армянской оккупацией. Так вот в годы Великой Отечественной войны хлеб, горе и радости у всех советских народов были пополам. Помогая людскими ресурсами и богатствами своих недр, Азербайджан приближал победу. А вот у армян, как видно, память оказалась коротка, раз в центре Еревана возведен памятник пособнику фашистов - Гарегину Нжде. Премьер-министр Армении без тени стеснения называет его не иначе как героем Великой Отечественной войны. А в Краснодаре есть мемориальная доска Нжде. Хочется верить, что хотя бы в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне Россия, наконец, сумеет отличить друга от врага. Ну и разумеется сближение Азербайджана и России вызовет зависть и негодование армян, не без этого.

Подытоживая сказанное, хочется отметить, что официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию вновь подтвердил, что азербайджанская сторона, отдающая предпочтение региональному сотрудничеству, заинтересована во всестороннем развитии взаимоотношений с Россией.