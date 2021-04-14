Парк военных трофеев - Верховный главнокомандующий не бросает слов на ветер

"Некоторым реваншистским силам, поднимающим сегодня там голову, следует знать, что железный кулак остается на месте"

Восстановление территориальной целостности - неотъемлемое право Азербайджана. Граждане Азербайджана заслуженно празднуют одержанную победу, создавшую новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. Сложившиеся обстоятельства отражаются и на системе международной безопасности.

После Второй Карабахской войны отношение Франции, считающейся одним из главных спонсоров армян, существенно изменилось в лучшую сторону. Президент США Джозеф Байден в поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз отметил: "Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром".

Азербайджан заслуженно гордится достигнутыми успехами. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает одержанную победу. Впрочем, и в довоенных выступлениях глава государства уверенно заявлял о том, что Азербайджан не смирится с оккупацией и непременно вернет свои земли любым путем. Так и случилось. Президент Ильхам Алиев доказал, что не бросает слов на ветер. В 44-дневной войне Азербайджанская армия одержала сокрушительную победу, захватив вражескую военную технику и боеприпасы в качестве трофея.

12 апреля, выступая на открытии Парка военных трофеев, президент Ильхам Алиев поведал о факторах, обусловивших победу в Отечественной войне, упомянул важные для нашей страны общественно-политические вопросы. Неслучайно Парк военных трофеев разбит в самом сердце Баку. Все это весьма символично. Новый бульвар олицетворяет мощь и модернизм Азербайджана, шагающего в ногу со временем, заботу и внимание государства к своим гражданам.

В основе победы Азербайджана лежит развитие, сила, инновации и патриотизм. Проводимая главой государства целенаправленная политика сплотила все эти аспекты, обусловившие историческую победу. Важным составляющим нашей победы является экономический фактор. Азербайджан приобрел военную технику и боеприпасы у различных стран за счет собственных финансовых средств. На открытии Парка военных трофеев глава государства подчеркнул: "Проявляя принципиальность за столом переговоров, мы одновременно создавали мощную армию. На протяжении всех этих 17 лет основными нашими бюджетными расходами были военные расходы. Мы добились желаемого. Боеспособность нашей армии укрепилась, повысилась, наша армия была обеспечена современным оружием, боеприпасами и техникой. Чтобы не зависеть от одной страны, мы приобретали эту технику из многих источников. Для того, чтобы добиться этого, нужно иметь тесные связи со странами-партнерами. Потому что рынок оружия очень чувствительный. Здесь не все решают только коммерческие, бизнес-интересы. Все решают политические интересы. Мы приобрели у стран-партнеров такую технику, такое вооружение, что если с техникой из одного источника что-то произойдет, то у нас есть резервные возможности, и Вторая Карабахская война показала это".

Проводимая Азербайджаном внутренняя и внешняя политика, решения и резолюции международных организаций, в том числе ООН, ОИС и других международных организаций, связанные с обеспечением территориальной целостности Азербайджана, усилия стран-партнеров и друзей отражают провокации против нашей страны. В результате целенаправленной политики Азербайджана Армения оказалась изолированной от всех энергетических, транспортных и других проектов, одним словом, оказалась в тупике.

Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил, что он надежный политик и достойный преемник своего отца. После победы на президентских выборах в 2003 году Ильхам Алиев выполнил обещания, данные гражданам страны. Благодаря взвешенной, продуманной и принципиальной политике президента Ильхама Алиева, несгибаемой воле и решимости главы нашего государства Азербайджан еще более усилился, став могучей региональной страной, уверенно отстаивающей свои интересы. Президент Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность Азербайджана, полностью оправдал доверие народа. Имя Ильхама Алиева навеки золотыми буквами вписано в историю Азербайджана.

За 17 лет пребывания у власти президент Ильхам Алиев выполнил свои обещания перед народом. 18 апреля 2018 года в своей инаугурационной речи Ильхам Алиев заявил: "В 2003 году, обратившись к народу накануне президентских выборов, я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера Гейдара Алиева, буду продолжать эту политику. Горжусь тем, что народ поверил мне, поддержал меня, а я, в свою очередь, сдержал данное слово. В последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие. Главное условие здесь заключается в том, что мы идем по пути великого лидера. Намеченный им путь - единственно правильный, и история независимости Азербайджана наглядно доказывает это".

Ильхам Алиев в своем выступлении на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы", так охарактеризовал ситуацию в стране: "Азербайджан - это пространство стабильности, безопасности. История недавних лет продемонстрировала, что нарушение стабильности приводит страны в тяжелое состояние, экономика рушится, промышленность парализуется, люди страдают, а на исправление возникшей ситуации уходят десятилетия. Основным результатом успешной модели развития Азербайджана является то, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом. Потому что эта политика рассчитана на улучшение благосостояния нашего народа.

Эта политика призвана превратить Азербайджан в могущественное государство. Именно благодаря этой политике Азербайджан открыто высказывает свою позицию, проводит независимую политику, полностью отстаивает свои интересы. Проводимые в Азербайджане экономические и политические реформы, усиление нашей страны позволили нам обезопасить себя. Последние 15 лет азербайджанский народ живет в мире и согласии. Азербайджанский народ комфортно живет, строит, творит. Считаю, что каждый патриот по праву может гордиться своей страной, нынешним Азербайджаном".

Вопросы, затронутые главой государства, актуальны и сегодня. После победы в Отечественной войне в Азербайджане еще более укрепилось единство народа и власти.

Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими рассказал об экономической независимости, во многом обусловившей достигнутые успехи: "Экономическая независимость была одним из основных вопросов. И мы добились этого. Добились энергетической независимости. Реализовали исторические проекты. В 2006-2007 годах были построены нефте- и газопроводы. Если бы эти трубопроводы не были построены, то у нас не было бы таких средств. А если нет средств, не было бы и вооружения. Никто не подарил нам оружие. В отличие от Армении, никто не подарил нам 5 миллиардов долларов. Стоимость их уничтоженных и взятых в качестве трофеев вооружений составляет 5 миллиардов долларов. Мы приобрели за деньги. Если бы не было экономической независимости, то как могли приобрести? Как могли бы вести войну? Земли могли навечно остаться под пятой армян. Поэтому экономическая независимость была основным вопросом, мы готовились и в этой сфере. Мы должны были превратить Армению в тупик. Проложили все транспортные, коммуникационные, энергетические маршруты так, что они прошли в обход их. С каким только давлением я не столкнулся, - нет, этот маршрут должен пройти через Армению, железная дорога должна пройти через Армению. Не следует строить Баку-Тбилиси-Карс, мы не дадим кредит на это. Я ответил, не даете и не надо. Я сам предоставил Грузии кредит в 725 миллионов долларов. Мы добились этого, построили, и Армения превратилась в тупик. Это само по себе привело к тому, что началось массовое переселение из Армении. Когда начинается переселение, сужается рынок. По мере сужения рынка никто не станет вкладывать инвестиции. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать инвестиции в Армению, и в те годы, и особенно сейчас. Таким образом, одна из основных задач заключалась в том, чтобы экономически подорвать Армению, я не скрываю этого, и мы добились поставленной цели".

Увенчавшееся успехом контрнаступление Азербайджанской армии вызвало широкий резонанс во всем мире. США, Германия, Великобритания и другие страны, обладающие мощным военным потенциалом, изучают аспекты Второй Карабахской войны для того, чтобы привести свои армии в соответствие с современными стандартами и требованиями. В статье, опубликованной 7 апреля в известной немецкой газете "Frankfurt Allgemeine Zeitung", говорится о беспилотном летательном аппарате турецкого производства, находящемся в арсенале Азербайджанской армии. По информации издания, эти беспилотники шокировали немецкую армию: "Система ПВО Германии бессильна перед беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) турецкого производства". Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила острую необходимость заменить систему ПВО Германии.

В статье отмечается, что БПЛА израильского и турецкого производства уничтожили в Карабахе и прилегающих к нему районах более 190 танков и бронемашин, принадлежащих армянским вооруженным силам. "Армянская армия оказалась бессильной против подобных атак", - отмечается в статье.

Вторая Карабахская война продемонстрировала миру мощь Азербайджана, одержавшего победу в сложных рельефных условиях, разгромившего укрепленные фортификационные сооружения врага. Президент Ильхам Алиев исполнил завет отца. Как известно, общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в предотвращении коварных планов армян как в советское время, так и в последующие периоды.

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находил решения на протяжении тридцати лет. Но наши проблемы начались еще до того, точнее, в 1987 году. Потому что в результате отстранения Гейдара Алиева в 1987 году от всех должностей, в том числе должности члена Политбюро, армяне получили шанс и воспользовались им. Не прошло и двух недель после отставки Гейдара Алиева, как один из армянских националистов – советник и правая рука Горбачева Аганбегян, находясь во Франции, еще в 1987 году в интервью одной из французских газет сказал, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. При Гейдаре Алиеве они никогда бы не могли осмелиться на такое. Поэтому основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев, потому что они знали, пока он находится на должности, он никогда не позволит армянскому национализму поднять голову. Так же, как в период его руководства Азербайджаном в 1970-1980-х годах все сепаратистские тенденции пресекались на месте.

Взгляните сейчас на историю, словно ничего не изменилось. Советский гражданин, считающий себя академиком, выступает во Франции с таким заявлением, и уже вбрасывается эта тема. Мы хорошо помним, какие процессы произошли после этого. Фактически Нагорный Карабах отделили от Азербайджана. Был создан Комитет особого управления. Направили человека из Москвы. Он был настроен исключительно проармянски. Фактически наши проблемы начались с того времени. В то время против Азербайджана проводилась грязная информационная кампания. Старшее поколение хорошо помнит все это", - отметил президент Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, приуроченной к открытию Парка военных трофеев.

Вторая Карабахская война - славная страница истории азербайджанского народа. Одержав сокрушительную победу, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, развеял мифы о непобедимости армянской армии и приструнил зарвавшегося врага. После освобождения оккупированных территорий весь мир вновь убедился в варварской сущности армян. Всюду, где бы ни ступала нога армянского оккупанта, остались пустошь и разруха. Армянские варвары превратили в руины некогда благодатный край Азербайджана - Карабах.

Стальной кулак сокрушил армян и их покровителей. Этот урок запомнится им надолго. "Некоторым реваншистским силам, поднимающим сегодня там голову, следует знать, что железный кулак остается на месте, если понадобится, мы можем ударить так, что этому навсегда будет положен конец", - отметил президент Ильхам Алиев в своей речи на открытии Парка военных трофеев.

Таким образом, историческая победа в 44-дневной войне - это победа не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира. Азербайджан разрушил сложившийся в мире стереотип о мусульманских странах (смута, гражданские конфликты, отсутствие современных стандартов и т.д.).

Победа во Второй Карабахской войне раскрыла истинную личину оккупанта, его спонсоров, покровителей, подлость, несостоявшийся заговор. Поэтому так важно об этом писать, говорить, заявлять во всеуслышание. И с этой точки зрения заявления президента Азербайджана о победе имеют большую значимость.