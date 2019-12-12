От чего зависит развитие е-коммерции в Азербайджане? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Электронная коммерция - это вид деятельности, включающий покупку и продажу товаров, предоставление услуг и выполнение работ с использованием информационных систем.

Развитие е-коммерции основано на современной и доступной интернет-инфраструктуре, развитой логистике и электронных платежах, оптимальном налоговом и таможенном регулировании, точной статистике, электронных знаниях и просвещении. Благодаря этому, потребитель в любой точке мира может совершать покупки через интернет, находясь дома, на работе или в любом другом месте. По статистике, в первых рядах по объему е-коммерции находятся США, Китай, Англия, Япония и Германия.

В последние годы в Азербайджане также растет интерес к электронной торговле. За 9 месяцев 2019 года объем электронной торговли в Азербайджане возрос на 91%, составив 2,2 млрд манатов. Однако, несмотря на усилия по продвижению е-коммерции в Азербайджане, многие все еще предпочитают традиционную торговлю. Остальные же обращаются, в основном, к известным зарубежным онлайн-платформам. В связи с этим, в последнее время проводятся обсуждения по вопросу освобождения от уплаты НДС в области е-торговли в целях развития внутреннего рынка.

Report исследовал текущий уровень развития е-коммерции в Азербайджане, проблемы и недочеты в этой сфере, а также шаги, которые необходимо предпринять.

Эксперт-экономист Гюнай Гусейнова: "Этот вид торговли имеет преимущества и для предпринимателей".

Эксперт-экономист Гюнай Гусейнова рассказала Report о преимуществах е-коммерции с точки зрения удобства и экономической рентабельности: "В наши дни электронная коммерция становится неотъемлемой частью нашей жизни. Она очень удобна для совершения быстрых покупок с далеких расстояний. С другой стороны, этот вид торговли имеет преимущества и для предпринимателей. Традиционный предприниматель обязан арендовать объект, нанимать оплачиваемых работников и покрывать другие расходы. В электронной коммерции большая часть этих затрат исключается. В то же время развитие е-коммерции расширяет охват курьерских и логистических компаний. Эта сфера значима для банковского сектора с точки зрения открытия новых текущих счетов. Развитие электронной коммерции также подразумевает создание новых рабочих мест, стимулирование государственных доходов, продвижение страны через продажи отечественной продукции на зарубежных коммерческих онлайн-платформах.

Развитие в этой области возможно не только за счет предпринимателей, но государственной поддержки. Господдержка особенно важна для продажи азербайджанской продукции на зарубежных интернет-платформах. Хочу напомнить, что предприниматель, занимающийся этим видом торговли, должен зарегистрироваться в министерства налогов и юстиции, и нести правовую ответственность за возможные проблемы".

Глава портала Azexport Заур Гардашов сообщил Report о том, что по предварительным подсчетам, электронная коммерция в Азербайджане составляет 5% от общего товарооборота:

Руководитель портала Azexport Заур Гардашов: "Заказы из зарубежных интернет-магазинов составляют 85-90% от общего объема электронной торговли".

"Если исключить товары повседневного спроса (FMCG - Fast Moving Consumer Goods), то этот показатель приближается к 10%. Примерно 4-5 лет назад эта цифра составляла всего 3-4%. На сегодняшний день заказы из зарубежных интернет-магазинов составляют 85-90% от общего объема электронной торговли. Хотя покупаемые товары производятся в 80 странах, заказы в основном, выполняются 5 странами - США, Китай, Турция, Великобритания, Германия и ОАЭ. Это свидетельствует о более эффективной организации трансграничной торговли в этих странах. В последние несколько лет объем покупок из зарубежных интернет-магазинов ежегодно растет на 20%. Эта тенденция продолжается во всех странах: "В отчете Altus Group указывается, что быстрое развитие электронной коммерции только в Великобритании приведет к закрытию более 23 тыс. магазинов в 2019 году, а в США эта цифра составит 175 тыс.

За последние несколько лет в Азербайджане ежегодно закрываются около 80-100 магазинов, и причиной тому является не экономический спад, а быстрый рост электронной коммерции. Одной из задач государства в ближайшие несколько лет должно стать не предотвращение этого процесса, а стимулирование электронной торговли и поиск новых направлений для освобождающихся ниш на рынке. Разработка стратегического плана развития электронной торговли в Азербайджане имеет важное значение для превращения страны в региональный хаб электронной коммерции".

Одно из физических лиц, занимающихся электронной торговлей в Азербайджане, считает, что необходимо расширить возможности платежных систем в стране с тем, чтобы они могли интегрировать в международные платформы, используемые для создания онлайн-магазинов: "Из-за имеющихся ограничений большинство субъектов электронной торговли в стране регистрируются в платежной системе 2checkout: "Регистрация в системе Paypal невыгодна предпринимателям из-за высоких тарифов. К примеру, для граждан США это 2,9% + 30 центов за транзакцию, в Грузии тариф 5,4% + 30 центов, в России – 3,9% + 30 центов. В платежной системе 2checkout граждане США платят 2,9% + 30 центов за транзакцию, пользователи в других странах - 4,4% + 30 центов.

Однако в система Paypal наиболее удобная регистрация, здесь достаточно предъявить данные FATCA (акт о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам, применяемый в Азербайджане с 2014 года). В других системах надо отправить запрос, провести переговоры и пр. В то же время потребители больше доверяют системе Paypal из-за высоких условий безопасности. Так, система минимизирует случаи мошенничества, выявляет и блокирует подобные аккаунты, а средства немедленно возвращаются покупателю.

Даже если в компании нет профессиональных программистов, для создания онлайн-магазина можно использовать различные платформы. Это Shopify, Woocommerce, Prestashop, Bigcommerce, Magento. Для использования платформы Magento необходимо платить 25 тыс. долларов в год. Она предназначена для крупных интернет-магазинов. Shopify взимает 30 долларов в месяц. Данная платформа имеет собственную платежную систему под названием Stripe. При использовании этой платежной системы с вас будет взиматься плата 2,9% + 30 центов за транзакцию. Кроме того, на этой платформе можно использовать Paypal и 2checkout. При этом дополнительно взимается 2% за каждую транзакцию. Одна из самых прибыльных платформ среди перечисленных - Woocommerce. Здесь достаточно приобрести только хостинг, настроить веб-сайт и начинать торговлю в интернете".

Эксперт по электронной коммерции Рашад Джамал рассказал о недочетах в этой области в Азербайджане:

Эксперт по электронной коммерции Рашад Джамал: "Онлайн-торговцы не могут конкурировать с представителями традиционного рынка".

"Хотя е-торговля в Азербайджане развивается изо дня в день, мы все еще отстаем в этой области от России, Турции и Грузии. Я считаю, что для поддержки развития электронной коммерции в нашей стране государство должно отменить НДС в этой области как минимум на 5-6 лет или увеличить лимит облагаемого НДС оборота. В настоящее время данный лимит составляет 200 тысяч манатов. Для тех, кто занимается электронной коммерцией, эта цифра должна быть увеличена до 500 тысяч или 1 миллиона манатов. В то же время должны быть введены некоторые таможенные льготы в сфере е-коммерции. Некоторые традиционные продавцы считают это дискриминацией. Но это не так. К примеру, желающие построить малый бизнес в регионах получают больше льгот, чем предприниматели столицы. Подобный подход должен применяться к электронной коммерции. Потому что традиционная торговля прошла долгий путь развития, а е-коммерция делает первые шаги в нашей стране. Онлайн-торговцы не могут конкурировать с представителями традиционного рынка, которые имеют большие обороты и хорошо разрекламированы. Поэтому е-коммерция нуждается в господдержке. С другой стороны, банки должны предоставлять кредиты по более низким процентным ставкам предпринимателям, желающим заняться электронной коммерцией. Во многих странах к ним применяются налоговые льготы. В настоящее время у нас также обсуждается вопрос освобождения электронной торговли от НДС.

Одной из причин слабого развития е-коммерции является отсутствие известных международных инвестиционных институтов в нашей стране. При наличии таких структур компании по онлайн-торговле могли бы организовать свою деятельность за счет их инвестиций. С другой стороны, логистическая деятельность в сфере электронной коммерции в Азербайджане также является неудовлетворительной. У нас нет профессиональных логистических компаний, как в Грузии, России и Турции. Однако в последние годы мы наблюдаем некоторое оживление в этой области.

Я также хотел бы отметить, что у отечественных компаний по онлайн-торговле более упрощенный механизм возврата денег. Если, к примеру, в Турции деньги за возвращенный товар выплачиваются в течение нескольких недель, то азербайджанские компании вернут вам деньги в течение нескольких дней".

Директор Центра информационных систем "Мультимедиа", президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз также вынес на первый план вопрос применения налоговых льгот в электронной коммерции: "В последние годы через портал Azexport проведены работы в области электронной коммерции. Они включают предоставление цифровых решений для предпринимателей, желающих экспортировать продукцию на зарубежные рынки, и тренинги по этим решениям. Однако в Азербайджане в целом есть проблемы с электронной коммерцией. Одна из них связана с логистикой. Граждане вынуждены идти за посылками на почту. В частности, имеются проблемы с доставкой посылок в регионы страны.

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз: "К онлайн-торговле граждан в личных целях следует относиться более либерально".

К онлайн-торговле граждан в личных целях следует относиться более либерально. Деятельность карго компаний должна усовершенствоваться. С другой стороны, граждане сталкиваются с мошенничеством при онлайн-покупках. В целом, у нас серьезные проблемы с защитой прав потребителей в цифровой среде. Помимо решения этих проблем, необходимо поощрять переход предпринимателей из традиционной в электронную сферу. В этих целях нужно применять налоговые льготы. Еще раз хочу повторить, что законодательство об электронной коммерции должно быть значительно либерализовано, приняты определенные налоговые льготы, шаги для стимулирования е-торговли, различные просветительские мероприятия в этой области. Непринятие законопроекта о платежных системах в Азербайджане также является одним из факторов, тормозящих развитие электронной коммерции".