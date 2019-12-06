Оскверненный памятник Грибоедова - последствия воспитания в духе Нжде - КОММЕНТАРИЙ

Мы не склонны обобщать, однако порой сама история наводит мысль об этом. Проделки армян в самой Армении и в различных уголках земного шара настолько перекликаются, что обобщения здесь вполне уместны.

2 декабря в Ереване был осквернен памятник русского писателя, драматурга и дипломата Александра Грибоедова. Монумент черной краской залил националист Шаген Арутюнян – сын председателя партии “Объединенная национальная инициатива”, последователя идеологии Нжде Шанта Арутюняна. Комментируя содеянное в социальной сети Facebook, Шаген Арутюнян заявил, что сделал это в ответ на осквернение памятника Нжде в России и в знак протеста против визита в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Таким образом, становится очевидно, насколько сильна идеология Нжде в армянском обществе и, в частности, среди молодежи. Отметим, что Шаген Арутюнян работал помощником депутата от правящей в Армении партии “Мой шаг” Ерджаника Акопяна. В 2014 году Ш.Арутюнян был приговорен к 4 годам условно, а после майских событий 2018 года вышел на свободу.

Осквернение памятника Грибоедова в отместку и культ фашистского приспешника Нжде в Армении говорит об опасных тенденциях среди армянского общества. А, как известно, рыба гниет с головы. Армянские власти, как нынешние, так и предыдущие, упорно стараются героизировать фашиста Нжде, представляя его чуть ли ни спасителем армянской нации. Но вот незадача – Грибоедов-то как раз непосредственно участвовал в переселении армян на Кавказ и всячески этому содействовал. То есть во многом именно ему армяне обязаны своим появлением на исторических азербайджанских землях. Впрочем, неблагодарность, равно как и ненависть к тюркам, у армян в крови. Эта ненависть возведена в Армении на уровень национальной идеологии, иначе как объяснить возведение памятника Нжде в самом сердце Еревана?! Испокон армян предавали своих господ, тех, кто протянул им руку помощи в трудную минуту. Понять бы это, наконец, покровителям и вдохновителям армян.

Арутюняны, Пашиняны и прочие выросли на идеологии ненависти и противопоставлении себя всему человечеству, они живут с ощущением исключительности, что перекликается с фашизмом. Случай с памятником Грибоедова - наглядное подтверждение присущей армянам агрессивной поведенческой модели и прослеживаемых в последнее время в Армении антироссийских тенденций. Предвосхищая последствия проделок Арутюняна и опасаясь очередного пинка от России, вице-спикер парламента Армении Ален Семонян предположил, что, очевидно, Арутюнян не ведал, что творит и чей памятник оскверняет. Иными словами, все бы ничего, да жаль, ошибочка вышла – памятник-де оказался видному российскому писателю и дипломату. А с Россией Армении невыгодго портить отношения, без российского капитали и российского присутствия Армения попросту не жизнеспособна. "Не ведал, что творил, простите грешного", - словно, оправдывался Семонян. Но вышло не очень убедительно. Глупо и смехотворно заявлять, что Ашот Арутюнян, некогда работавший помощником депутата, не знает Грибоедова, при том, что в Ереване есть улица и школа в его честь.

В этой связи хотелось бы совершить краткий исторический экскурс и поведать о деятельности Грибоедова на Кавказе. Так вот, Александр Грибоедов родился 4 января 1795 года в Москве. В 1806 году окончил Московский университет. Грибоедов прекрасно владел французским, английским, итальянским, немецким, а затем греческим, фарси, латынью, арабским и турецким языками. Война 1812 года изменила планы Грибоедова. Он вступил в Московский гусарский полк, а после войны, как и многие декабристы поступил на службу в Коллежское управление иностранных дел. В июле 1818 года он был направлен на дипломатическую службу в Персию (нынешний Иран), где проработал два года. Жизнь и деятельность Грибоедова в Иране нашли отражение в его произведениях и путевых заметках. В январе 1819 года Грибоедов направился в Иревань, а оттуда в Тебриз и далее в Тегеран. Вернувшись из Персии в 1821 году, Грибоедов получил назначение на должность дипсекретаря армии под предводительством генерала Ермолова. В 1826 году Грибоедов был арестован по делу о декабристах, однако поскольку ему удалось заблаговременно уничтожить все фигурирующие в деле документы, за неимением доказательств он был освобожден, а затем вновь получил назначение на Кавказ.

В 1819 году Грибоедов побывал в Иреванском ханстве. Вместе с генералом Паскевичем Грибоедов участвовал в войне против Каджаров и даже получил медаль “За взятие Иревани”. В 1827 году Грибоедов был посредником в переговорах между Турцией и Ираном, а спустя год он участвовал в работе над Туркменчайским мирным договором. Впоследствии Грибоедов был назначен послом в Иран. Стоит отметить, что после окончания войны и заключения мирного договора в Иране усилились антироссийские настроения, апогеем которых стало нападение 11 февраля 1829 года на посольство в Иране. Среди убитых российских дипломатов был и Александр Грибоедов. Напомним, что во многом именно усилиями Грибоедова армяне, согласно Туркменчайскому договору, были массово переселены с территории Ирана в Северный Азербайджан – Нахчыван, Иреван и Карабах. В 1975 году в Ереване был установлен памятник Грибоедову, его именем названа улица и школа в столице Армении. Монумент является прекрасным напоминанием армянам о том, кому обязаны они своим появлением на исконных территориях Азербайджана, как и памятник в честь переселения армян, ныне уничтоженный самими армянами, старательно заметающими следы истории и выдающими себя за автохтонное население этих мест. Памятник Грибоедову в самом сердце Еревана также говорит о роли России в появлении армян на исторических азербайджанских землях. Историю не проведешь, даже если разрушить сотни памятников.

Выходка Шагена Арутюняна говорит о том, что Грибоедов и Россия для армян отработанный материал, но вся эта бравада до очередного пинка, ведь о трусливости армян испокон слагали стихи. Так или иначе, Россия подарила армянам государственность, а Нжде привил им дух вражды и ненависти. Немаловажную роль в истории армян сыграли тюрки. Армян, проживавших на территории Османской империи, так и называли “османскими армянами”. После объявления в 1361 году Бурсы столицей Османской империи, армянская церковь тоже переехала в новую столицу. А после покорения Стамбула в 1453 году армянская церковь перебралась в Стамбул. Армяне, занимавшиеся, преимущественно, торговлей, расселялись в больших городах. В результате начавшегося с XVII века массового переселения армян из Анадолу в Стамбул в этом городе сложилась большая армянская община. В отличие от проживавших в Турции других этнических групп, армяне пользовались особыми привилегиями. Они считались неотъемлемой частью турецкого общества.

Андранику Озаняну даже был присвоен титул паши, однако, обласканный властями, он впоследствии выступил против своих благодетелей. В 1880 году ему отрезали ухо за предательство и с той поры Андраника в Турции называли не иначе, как одноухим. Андраник занимался контрабандой оружия, оснащяя армянские вооруженные отряды в Турции. В 1904 году после подавления турецкой армией армянского мятежа Андраник спешно покинул Турцию. Некоторое время он ютился на Кавказе, под его руководством армянские головорезы учинили геноцид азербайджанцев в Карабахе и Зангезуре. В 1918 году армянские отряды во главе с Андраником атаковали село Яйджи Нахчыванского уезда, в результате были жестоко убиты 2500 человек, а трупы убитых сбросили в реку Араз. В конце 1918 года возглавляемые Андраником армянские головорезы учинили погромы и геноцид в Карабахе. По официальным данным, было разрушено 115 азербайджанских сел, убито свыше 10 тысяч людей, разграблены дома и имущество. Совершив кровавые преступления, Андраник бежал в Европу. После завершения Первой Мировой Войны Турция объявила Андраника в международный розыск. Долгое время он жил во Франции, а затем эмигрировал в США. Последние дни своей жизни он провел в американском городе Фресно, где и умер.

Кстати, 28 мая 2011 года в Сочи планировалось открытие памятника Андранику Озаняну. В мероприятии предполагалось участие 5-6 тысяч армян Краснодарского края, однако местные власти воспротивились этому. Опасаясь разрушения памятника, армяне спешно демонтировали памятник.

Везде, где бы ни появлялись армяне, царила разруха. Так случилось и в Иране. Приближенные к шахскому двору в Иране, армяне впоследствии сыграли главную роль в свержении шахского режима. Тот же сценарий произошел и в СССР. В декабре 1987 года Паруйр Айрикян, выступив на Театральной площади, заявил о нарушении прав армян. О черной неблагодарности армян говорят и слова экс-чемпиона мира Гарри Каспарова, облагодетельствованного в Азербайджане, а впоследствии выступившего против нашей страны. Более того, в октябре 2012 года Каспаров был избран в оппозиционный Координационный совет России и выступил против Путина. С 2014 года он принял гражданство Хорватии.

Таким образом, армяне все время предавали своих благодетелей, отплачивая им за доброту черной неблагодарностью. А все потому, что армянам с детства прививают идеологию Нжде, пропитанную враждой, неблагодарностью и агрессией.