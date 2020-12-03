Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта

Если Армения откажется от конфликтов в регионе, возможно ее дальнейшее вовлечение в региональное сотрудничество

Нежелание идти на компромисс и налаживать общение, отсутствие сотрудничества и мирного сосуществования чревато печальными последствиями. Жизнь в одиночестве, осознанное желание изолировать себя от окружающего мира порождают обиды и ненависть. Отношения впоследствии перерастают в успешное и продуктивное сотрудничество. Страны очень походят на людей. У всех государств в той или иной степени есть определенные разногласия с соседями. Порой недомолвки приводят к вражде. Люди могут позволить себе покинуть насиженные места, если ужиться с соседом никак не удается. Государство же не может сменить местонахождение. Поэтому рано или поздно приходится искать компромиссы и налаживать общение. Сотрудничество укрепляет связи, обеспечивает безопасность и многое другое. Все это регламентируется международным правом. Международное право представляет собой свод норм, регулирующих внешние отношения и связи.

Подчас события меняют расклад сил во всем мире, вносят коррективы в отношения между государствами. Примером тому является сотрудничество в Европе, налаженное после Второй мировой войны. Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951 году: Бельгия, ФРГ, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, целью которого было объединение европейских ресурсов по производству стали и угля. А ведь этому событию предшествовала оккупация фашистской Германией Франции. 4 апреля 1949 года 30 стран Северной Америки и Европы, сплотившись, создали НАТО. К этому союзу в 1957 году примкнула и Западная Германия. Когда-то Германия породила мировые войны, а ныне стала мировым гегемоном, с которым сотрудничают все страны миры, забыв о прошлых обидах. Некогда воинственная Германия ныне стремится стать гарантом мира и безопасности.

На Южном Кавказе присутствует проблема под названием армянство, которое является ничем иным, как порождением фашизма. Армянам необходимо изгнать из себя бесов войны и распрей, и научиться налаживать отношения с соседями. Покуда армяне, уверовав в свою исключительность, лишают себя общения с соседями, над регионом сохраняется опасность развязывания конфликтов. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на историю минувшего столетия. Содеянное армянами на территории Азербайджана после распада Советского Союза никогда не сотрется из памяти. Они были наказаны за чудовищные преступления. История показала армянам, что нельзя зариться на чужое и покушаться на чужие земли, которые рано или поздно придется покинуть. К соседям нужно относиться с уважением. Порой к сожалению, а подчас и к счастью, но соседство - величина постоянная. Мы обречены на соседство с армянами, так уж повелось исторически.

Подписание 10 ноября трехстороннего соглашения между президентами Азербайджана и России при участии армянского премьера открыло новые перспективы для регионального развития. Так, в 9 пункте этого соглашения говорится: "Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

А это означает, что если Армения откажется от конфликтов в регионе, возможно ее дальнейшее вовлечение в региональное сотрудничество. Оно может начаться через Нахчыванский коридор. Назовем его путем сотрудничества. По этой территории некогда ехал поезд Тегеран-Москва. Путь был закрыт в 1991 году в связи с проводимой Арменией подрывной деятельностью. Нахчыван оказался в блокаде. По этой дороге пролегал маршрут Сталина, направлявшегося на Тегеранскую конференцию 1943 года. Минули годы, ситуация изменилась. Ныне нет Страны советов, зато на карте региона возникли два постсоветских государства - Азербайджан и Армения, провозгласившие независимость. Появились новые интересы и формы сотрудничества.

Кто и как может воспользоваться этим коридором?

В первую очередь, транспортный коридор открывает широкие возможности для Азербайджана, Армении, Турции, России и Ирана. Российские туристы смогут ездить на поезде или автотранспортом из Москвы в Стамбул. Обеспечено прямое сообщение между Азербайджаном и Турцией. Этот маршрут создаст сообщение между Россией и Арменией. Иран получит сухопутный доступ к России и Европе.

"Путем сотрудничества" могут воспользоваться и межрегиональные государства. Это будет выгодно в первую очередь среднеазиатским государствам, желающим сотрудничать с Арменией. Иран и Грузия смогут наладить прямое сообщение. Таким образом, завершение конфликта ознаменует начало нового регионального развития. Взаимовыгодное сотрудничество не допустит предъявление сторонами претензий.

Отказ Армении от притязаний на территории соседних государств откроет новые пути сотрудничества в регионе. "Путь сотрудничества" спасет армян от прозябания в голоде и нищете. Новый расклад красноречиво характеризует фраза "Сотрудничество вместо конфликтов", от которого выиграют все заинтересованные в регионе стороны.