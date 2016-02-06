​Новая команда Сержа Саргсяна, дашнаки приходят к власти - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Наблюдающееся за последний год в Армении подорожание электроэнергии, акции протеста против изменения Конституции, сделанные заявления сопровождаются политическими маневрами власти Сержа Саргсяна. Во всех мероприятиях заметны также следы Кремля.

В последние дни интенсивность переговоров в Армении между правящей Республиканской партией и Армянская революционной федерацией Дашнакцутюн стало причиной выявления некоторых предположений по ряду вопросов.

Армянские СМИ пишут о возможности создания двумя партиями новой коалиции и это предположение не безосновательно.

Как пишут армянские СМИ, отношения между президентом Сержем Саргсяном и премьер-министром Овиком Абрамяном внезапно ухудшились.

Это связывают с осуществленными Саргсяном некоторыми назначениями. Согласно информации, президент С.Саргсян настаивает на назначении представителя дашнаков Арцвика Минасяна на должность министра юстиции. А нынешний министр Арпине Ованисян считается приближенным Овика Абрамяна. В информации говорится, что О.Абрамян делает все возможное, чтобы в правительстве не было представителей дашнаков.

Отмечается о возможном отстранении от занимаемой должности министра науки и образования Армена Ашотяна и назначении на его место члена Дашнакцутюн.

Предполагается, что на должность директора Службы национальной безопасности Армении будет назначен бывший глава провинции Ширак Феликс Цолакян. Эта информация распространилась после встречи С.Саргсяна с представителем бюро Революционной федерации Дашнакцутюн Грантом Маркаряном.

Реформы ожидаются и в системе безопасности страны-оккупанта. 11 февраля истекает срок полномочий нынешнего директора Горика Акопяна, который в свое время был кадром Комитета госбезопасности бывшего СССР. Он заявил о возможном объединении Службы национальной безопасности Армении с полицией.

После этих сообщений "на улице дашнаков праздник". Некоторое время назад представитель данной политической группы Рустамян заявил о потере властью влиятельности в обществе и росте критики в ее адрес.

После протестов правящей партии он попытался замять сказанное и создать баланс, сказав, что представляемая им политическая группа находится в аналогичной ситуации.

После этого дашнаки прекратили критичные выступления в адрес власти С.Саргсяна.

На днях прошло расширенное заседание Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. На заседании коснулись форм сотрудничества с властью, а также затронули вопрос о возможном коалиционном правительстве.

Потепление отношений между республиканцами и дашнаки взбудоражило и считающуюся оппозиционной парламентскую фракцию "Процветающая Армения".

На заседании данной политической группировки обсудили вопросы, касающиеся коалиции. Большинство членов фракции отметили важность вхождения в коалиционное правительство. Однако лидер фракции Наира Зограбян выступила против данной идеи. С этой точки зрения, скорее всего коалиционное правительство нанесет удар и по "Процветающей Армении". Другими словами, маловероятно, что данная организация останется на политической арене в прежней позиции и силе.

Возглавляемый бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном Армянский национальный конгресс не выглядит активным на политической арене.

Хотя на прошлогодних акциях протеста руководство Фронта национального спасения "Новая Армения" заявляло, что не покинет улицы, пока не добьется ухода С.Саргсяна, после последних событий им пришлось отступить.

Ситуация на политической арене страны приблизительно следующая. Ясно прослеживается желание властей создать коалицию с дашнаками и "Процветающей Арменией".

Несмотря на последовательные акции протеста, из-за неумения достигать поставленной цели, оппозиция теряет влиятельность.

С.Саргсян намерен создать новую команду. Это происходит по двум основным причинам: во-первых, изменена Конституция страны и Армения переходит к парламентской системе управления. Вторая же причина связана с предстоящими в 2017 году парламентскими выборами.

Отметим, что 6 декабря прошлого года состоялся референдум, связанный с дополнениями и изменениям в Конституцию страны. В новой Конституции предусматривается переход от нынешней полупрезидентской системы управления к парламентской системе управления. Президент избирается не на 5 лет, как сейчас, а на 7 лет и его кандидатура не может выдвигаться вторично.

Изменился также метод проведения президентских выборов. Президент будет избираться не с помощью выборов, как это делалось раньше, а членами парламента. Кандидат в президенты должен набрать как минимум 75% депутатских голосов.

В случае, если победителя не удастся установить на первом туре, проводится второй тур, при котором для победы достаточно 60% голосов.

В случае безрезультатности второго тура, президентом становится тот, кто набрал более половины от общего числа депутатских голосов.

По новой Конституции высшим исполнительным органом страны объявляется возглавляемое премьер-министром правительство.

Правительство осуществляет общее руководство системы госуправления, а также внутреннюю и внешнюю политику.

Президент назначает премьер-министра из числа членов победившей на парламентских выборах партии или же партийных блоков.

Это можно также назвать реформами в Армении, считающейся южной территорией России.

Происходящее дает основание предполагать о формировании новой команды для пребывания Сержа Саргсяна у власти.

Другими словами, он намерен стать премьер-министром. Для реализации этого желания он видит дашнаков самым подходящим для себя политическим союзником. Союзничество с дашнаками может также быть заказом диаспоры или же лобби. Так как существование Армении зависит от России, лобби и диаспоры. Кремль либо не воспринимает, либо же не доверяет сформировавшимся позднее прозападникам. Своим отношением к прошедшим акциям протеста диаспора подтвердила невозможность союзничества с ними. Поэтому, с точки зрения исторических традиций и происходящих в мире процессов, дашнаки могут считаться вариантом, выгодным как для России, так и для диаспоры.

Таким образом, Сержик уже сейчас начал страховать свое пребывание у власти. Либо он станет президентом в новом качестве на очередные 7 лет, либо же еще одну пятилетку будет управлять страной в качестве премьер-министра.

В этом вопросе за президентский пост и должность премьер-министра может также идти торг между дашнаками или же политическими силами, которые присоединятся к коалиции. Одним из основных моментов вопроса является согласие Москвы и Запада по поводу реформ, которые проведут в системе управления в Армении. Таким образом, началась новая игра, связанная с Арменией...