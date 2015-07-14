​Несправедливый подход Запада к Азербайджану препятствует реализации больших идей - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Во время своего выступления на посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам заседании Кабинета министров президент Ильхам Алиев раскрыл контуры социально-экономического, военного положения и внешней политики Азербайджана.

Общественности страны известно отношение Азербайджана к Западу и Запада к Азербайджану.

Уже около 25 лет территории Азербайджана находятся под оккупацией. Хотя и существуют 4 резолюции ООН, в которых агрессор открыто указывается, однако за истекшее время Армении-оккупанту не указали место.

Вдобавок, в случае освобождения своих территорий, Азербайджану угрожают санкциями.

В выступлении президента данный вопрос отмечен следующим образом: "Может ли Армения оккупировать наши территории? В течение недели там не останется камня на камне. Это реальность. Я хочу еще раз сказать, что мы живем в реальном мире, принимаем собственные меры, и придет день, когда Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность. Пока мы проводим подготовительную работу в этом направлении".

С этой точки зрения вся азербайджанская общественность прекрасно знает, что, безусловно, за теми, кто мешает освобождению территорий, стоит Запад.

Говоря "Наши территории оккупировала не только Армения, их оккупировали покровители Армении, проармянские силы, политики-исламофобы, антиазербайджанские силы", президент подразумевает именно эти силы.

Не секрет, что Запад, зачастую, смотрит на Азербайджан как на источник нефти и газа и транзитную страну энергоносителей. Это несправедливо. Азербайджан хочет сотрудничать с западными странами. Однако взамен видит иное отношение. В своем выступлении на заседании президент Ильхам Алиев выразил конкретное недовольство по этому поводу и сказал: "Сколько можно оскорблять Азербайджан? Сколько можно пытаться унизить нас? Наше терпение иссякло. Мы прекрасно жили и можем жить и без Совета Европы".

Во время членства в подобных структурах территориальная целостность Азербайджана была признана. Однако эти структуры не приняли никаких шагов для обеспечения этой целостности и не применили никаких санкций по отношению к оккупанту. Сложность заключается в том, что у Армении и Азербайджана требовали и требуют соблюдения одинаковых условий. Подобные структуры, предпочитающие при решении сложных вопросов оставаться в стороне, хотя и заявляют, что являются консультативными, как правило, они выступают в роли элемента давления.

Эта структура выступает с одинаковой позиции как к Азербайджану, права которого попраны, а территории оккупированы, так и к Армении, пытающейся захватить территорию другого государства. Какая же это справедливость? Президент Азербайджана был прав, назвав принимаемые этими структурами документы "клочком бумаги".

Один из моментов в выступлении президента следующий - международное сообщество должно продемонстрировать справедливую позицию по отношению к Азербайджану и решению его проблем, и должно показать это на деле. Во вчерашних посланиях главы государства это было отмечено: "Азербайджан строит со всеми странами и международными организациями равноправные отношения, и мы продолжаем свою деятельность по этому принципу. В сотрудничестве с Евросоюзом за основу берутся общие интересы нашей страны".

Данная позиция является самым правильным путем сотрудничества с миром. Ведь предполагается, что в мире нет расовой дискриминации, запрещено властвование сильных над слабыми, звучит необходимость решения межгосударственных конфликтов в рамках международного права, отсутствует империализм, не применяется новая политика колонизации.

В случае правдивости этих утверждений это должно быть заметно и в отношении к Азербайджану. Общественность страны желает видеть это в освобождении оккупированного Нагорного Карабаха. В противном случае, подобные выступления Запада дадут эффект бумеранга не только в Азербайджане, но и в других странах. Несправедливая позиция выступающих в собственных интересах сил, пытающихся властвовать миром, служит серьезным препятствием в реализации крупных идей.

Кстати, хотелось бы напомнить еще один момент. Азербайджан также является ближневосточной страной. С этой точки зрения население прекрасно знает, кто виноват в происходящем.