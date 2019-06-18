Недавнее решение Moody's по Турции стало тревожным сигналом для инвесторов - АНАЛИТИКА

Международное рейтинговое агентство Moody's в прошлую пятницу понизило суверенный кредитный рейтинг Турции с "Ba3" до "B1". Тем самым ценные бумаги страны оказались на "мусорном" уровне. Прогноз по рейтингу "негативный", и это означает возможность дополнительного понижения рейтинга. Причиной его понижения названы возросшая опасность внешнеторгового кризиса в Турции и отсутствие уверенности в способности страны и дальше привлекать большие денежные суммы для выплаты долгов и поддержки экономики.

Министерство казначейства и финансов Турции в субботу заявило, что снижение рейтинга не соответствует фундаментальным экономическим показателям страны, а потому объективность оценки Moody's вызывает сомнения.

Кроме того, министерство отметило, что внешний долг Турции в 2,6 раза превышает ее резервы, что намного ниже аналогичного показателя некоторых развивающихся стран, вошедших в рейтинг Moody's.

Аналитическая группа Report отмечает, что последнее решение Moody's стало продолжением понижения суверенного кредитного рейтинга Турции с "Ba2" до "Ba3" в августе прошлого года. Агентство связывало это с удешевлением лиры и внезапным ухудшением отношений с США, спрогнозировав рецессию турецкой экономики впервые за последние 10 лет.

Результаты этого решения, принятого на фоне напряженности между двумя странами после ареста пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в попытке переворота 15 июля 2016 года и деятельности террористических группировок FETÖ и PKK, не заставили себя долго ждать.

Удешевление национальной валюты и, как следствие, повышение базовой ставки привели к спаду экономики. В результате снижения ВВП в 3-м и 4-м кварталах Турция вошла в техническую рецессию.

Последнее решение Moody's вновь пришлось на период ухудшения отношений между Турцией и США. Соединенные Штаты, ближайший партнер страны по НАТО, расценили как угрозу нежелание Анкары отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В результате турецкие пилоты были отстранены от программы по обучению турецких летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в Аризоне, а Конгресс начал рассматривать введение санкций против Турции. В итоге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки ЗРК С-400 начнутся в первой половине июля, и возникшая ситуация будет обсуждаться с американским коллегой на встрече G20. Независимо от мотива, ухудшение рейтинга Турции неизбежно приведет к реальным экономическим результатам.

Аналитическая группа Report отмечает, что в первую очередь, это проявится в повышении расходов государства на обслуживание долга. Поскольку кредитный рейтинг фактически является оценкой платежеспособности и рисков страны, высокий рейтинг может снизить расходы эмитента, связанные с заимствованиями, а его понижение ведет к обратному процессу. То есть, чем выше уровень риска, тем выше будут процентные ставки.

Оценка рейтинга станет сигналом для инвесторов и покажет себя в объеме прямых иностранных инвестиций. Этот сегмент очень уязвим к рейтингу Турции и неопределенности в международных отношениях. К примеру, после попытки государственного переворота и понижении кредитного рейтинга страны в 2016 году инвестиции в турецкую экономику сократились в годовом исчислении с 16,5 млрд до 12,1 млрд долларов, а в 2017 году – до 7,5 млрд долларов, в 2018 году - до 6,5 млрд долларов.