​Нарушение российскими истребителями воздушного пространства Турции служит предупреждением региону - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Посол России в Анкаре Андрей Карлов стал "героем" вчерашнего дня. Дипломат за день был дважды вызван в МИД Турции и получил две ноты протеста.

Что же вчера произошло? Что заставило посла за день дважды прийти в МИД?

3 октября российский военный самолет нарушил воздушную границу Турции на юге региона Яйладагы провинции Хатай.

Первая переданная российскому дипломату нота протеста была связана с этой причиной.

Министерство довело до сведения Кремля о необходимости принятия соответствующих мер для неповторения подобного в будущем. В противном случае всю ответственность за происходящее будет нести Россия.

Подойдя к вопросу с политической и дипломатической точки зрения, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Россия - соседская и дружественная страна, и сирийский вопрос не является турецко-российским кризисом: "Против всех нарушителей турецкой границы будут приняты необходимые меры".

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что происшедшее вызывает обеспокоенность: "Турция могла бы сбить самолет. Она имела на это право".

Отношение Пентагона было более резким: "Нарушение воздушных границ Турции не случайно. Мы заранее делали предупреждение по поводу данного вопроса".

Утром 5 октября российские боевые истребители во второй раз нарушили воздушные границы Турции.

Вторая переданная послу Андрею Карлову нота протеста была связана именно с этим.

На вчерашнем заседании НАТО заявило о недопустимости нарушения целостности границ альянса и ответственности, которую несет структура за безопасность Турции.

Отметим, что лишь после этого МИД России заявило о случайном нарушении воздушного пространства Турции.

Как заявил представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, командование авиационной группы военно-космических сил его страны в Сирии приняло необходимые меры для пресечения в дальнейшем подобных явлений.

По словам Конашенкова, причина нарушения воздушных границ Турции была связана с неблагоприятными погодными условиями.

Таким образом, в течение пяти дней, со дня вторжения России в Сирию, неприкосновенность турецкой границы дважды нарушалась.

Официальные представители считают, что российские военнослужащие останутся в Сирии 3-4 месяца. С этой точки зрения не исключается повторение случаев нарушения Россией или ее союзниками территориальной целостности находящихся по соседству с Сирией стран. Соседние с Сирией страны - Иордания, Израиль и Ливан (а также союзник в регионе - Иран) не считаются для России дружественными странами.

Вчера 53 религиозных лидера Саудовской Аравии призвали арабские страны поддержать джихад против российской, иранской и сирийской властей. С учетом отношений соседних с Сирией Иордании и Ливана с Саудовской Аравией, можно предположить, что после указанного призыва Россия также "в своеобразной форме накажет указанные страны".

Следует также отметить, что взгляды арабских государств залива, в том числе Саудовской Аравии, не совпадают с интересами России и Ирана.

С этой позиции мысль "нарушение воздушного пространства Турции неслучайно" озвучена не зря.

За день до нарушения границы, 2 октября, Турция, США, Германия, Британия, Франция, Катар и Саудовская Аравия распространили совместное заявление, призывающее Россию прекратить бомбардировку гражданского населения и оппозиции в Сирии, и сосредоточить усилия на борьбе с ИГИЛ.

Поэтому можно предположить, что таким образом Россия проявила свое отношение к Турции.

Что касается "неблагоприятных погодных условий", ведущая прогноза погоды телеканала "Россия 24" сказала, что "октябрь в Сирии в целом благоприятный для бомбардировок". Так что не исключено, что слова официальных представителей России о "неблагоприятных погодных условиях" являются традиционной отговоркой для таких случаев.

Благодаря этой отговорке Россия может "случайно" сбросить бомбу на территорию Турции или же подбросить оружие Партии демократического единства (PYD) или Силам защиты народа (YPG), являющимся крылами террористической организации PKK.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке сказал, что они поставляют оружие курдам посредством иракского правительства.

К слову сказать, 22 июня 2012 года было заявлено о том, что армия Башара Асада "сбила" разведывательный самолет RF-4 турецких ВВС. Невозможно отрицать, что он был сбит российским оружием.

Затем ситуация несколько изменилась. Турция не оставила без ответа поведение Сирии. Турецкая армия 16 сентября 2013 года сбила за "нарушение воздушного пространства страны" сирийский военный вертолет, 23 марта 2014 года - истребитель, 16 мая 2015 года - еще один самолет.

Однако турецкая сторона не сбила российские истребители 3 и 5 октября, учитывая "соседские и братские" отношения с Россией. В любом случае, эти факты следует учесть.

Наконец, Россия, хотя и поздно, однако официально вмешалась в беспорядки на Ближнем Востоке. Не исключено, что от действий и поведения Москвы в регионе будут зависеть многие вопросы. Однако вручение двух нот протеста послу в Турции в один и тот же день дает основание предполагать, что Москва не будет тихо сидеть в регионе. В России хорошо знают, что "Восток - дело тонкое"...