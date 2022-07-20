Надоедливые "занозы" Европарламента – продолжать вредить или сотрудничать с Азербайджаном?

Азербайджан является членом европейской семьи. Наша страна сотрудничает с европейскими структурами по ряду направлений. В целом, официальный Баку является активным участником различных программ НАТО и Европейского союза (ЕС). Азербайджан с 14 октября 1996

Азербайджан является членом европейской семьи. Наша страна сотрудничает с европейскими структурами по ряду направлений. В целом, официальный Баку является активным участником различных программ НАТО и Европейского союза (ЕС). Азербайджан с 14 октября 1996 года сотрудничает с НАТО по Программе индивидуального партнерства (ПИП), присоединился к миротворческой миссии Альянса в Афганистане, Ираке и Косово.

Азербайджан - один из 6 бывших советских республик, присоединившихся к программе Восточного партнерства ЕС с 7 мая 2009 года.

Связи и сотрудничество официального Баку с Советом и Комиссией Европейского Союза оцениваются положительно. В последнее время при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля были проведены прямые встречи лидеров Азербайджана и Армении, что немаловажно. Ш.Мишель постоянно подчеркивает важность мира и сотрудничества в регионе, и в этом вопросе его подход совпадает с позицией официального Баку.

Расширяется сотрудничество между Европейской комиссией и Азербайджаном. 18 июля этого года между Азербайджаном и ЕС был подписан “Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в сфере энергетики”. Этот документ является вкладом Азербайджана в обеспечение безопасности, территориальной целостности Союза.

Отметим, что ЕС состоит из трех структур: Европарламента, Совета Европейского Союза и Еврокомиссии.

19 июля президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером, в своем выступлении раскритиковал антиазербайджанскую позицию некоторых членов Европарламента, назвав ее необоснованной:

"Против нас прозвучали обвинения, оскорбления, распространялась лживая информация. Я даже уже не помню числа антиазербайджанских резолюций, принятых в различное время Европейским парламентом. Речь, возможно, идет о более чем 10 резолюциях. В частности, была принята одна резолюция после Отечественной войны. Это вызывает отдельное беспокойство, потому что в этой резолюции ссылаются на разрушение армянского культурного наследия в Карабахе. Это не соответствует действительности".

Мы не забыли недавние нападки Европарламента на Азербайджан, особенно в период 44-дневной войны и после нее.

А 10 марта Европарламент принял резолюцию, полную лжи о якобы "разрушении" азербайджанской стороной армянского культурного наследия в Карабахе.

Это не первая выходка европарламентариев против Азербайджана. Члены этой структуры совершали незаконные визиты в азербайджанский город Ханкенди в период оккупации Арменией наших территорий, проводили встречи с сепаратистами. Однако о разрушении, осквернении армянами в течение 30 лет религиозных храмов, культурных памятников Азербайджана члены организации ни разу не заявили. В течение этого времени европейские депутаты спокойно умалчивали о разрушении армянами жилых домов, детских садов, госпиталей, других социальных, культурных и административных зданий. Армяне разрушили культурные, религиозные памятники Азербайджана не только на оккупированных землях, но и у себя в стране, арменизировали географические, исторические названия и топонимы.

Парламентарии выбираются избирателями своих стран. Это также означает, что они имеют право выступать от имени граждан своей страны. Выступая с предвзятыми заявлениями, защищая оккупантов, распространяя дезинформацию, эти депутаты злоупотребляют доверием своих избирателей.

На протяжении многих лет Европарламент пытался всячески вбить клин между ЕС и Азербайджаном, поддерживал захватчиков и сепаратистов. Но сейчас ситуация изменилась. Те, кто вчера с трибуны парламента нес околесицу, пытаясь очернить Азербайджан, сегодня вынуждены мириться с реальностью. Поэтому в перспективе Европарламент, как и другие структуры ЕС, предпримет шаги для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. В противном случае эти европарламентарии будут напоминать надоедливые "занозы", которые больше вредят самому ЕС, чем помогают ему устанавливать отношения с Азербайджаном.