Мировой финансовый рынок ожидает смягчения риторики на сегодняшнем заседании ФРС - АНАЛИТИКА

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) завершит сегодня очередное заседание.

Как сообщает Report, в последний день заседания будет пересмотрена учетная ставка. Ранее 1 мая регулятор сохранил учетную ставку на уровне 2,25% - 2,5%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл объявил в конце марта, что регулятор не собирается повышать ставку в 2019 и 2021 годах, а планирует сделать это лишь один раз в 2020 году. Тогда же Пауэлл заявлял, что они будут придерживаться текущей политики в отношении процентной ставки и сохранят ее на этом уровне в течение длительного времени. Однако в начале этого месяца в заявлении главы ФРС содержался намек на возможное понижение ставки. Заявление было сделано на фоне призывов президента Дональда Трампа и администрации США понизить учетную ставку, мотивируя тем, что ее текущее значение замедляет экономический рост.

Аналитическая группа Report полагает, что регулятор сохранит текущую ставку по итогам июньского заседания. Однако это не означает, что такое же решение будет принято на следующем заседании. В условиях ослабления инфляции и торговой войны с Китаем, смягчение монетарной политики США неизбежно. Только снижение учетной ставки может помочь избежать рецессии американской экономики.

Рынки также понимают это, и снижение учетной ставки уже включено в будущие риски. Так, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность снижения ставки в июле в 85%.

Напомним, что 16 декабря 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон ставки - 0-0,25%, который оставался неизменным в течение семи лет. В декабре 2015 года в США уровень безработицы составлял 5% (самый низкий показатель с февраля 2008 года), в связи с чем ФРС впервые с 2008 года изменила ставку, повысив ее до 0,25-0,5%.