​Мир находится на пороге нового финансового кризиса – АНАЛИТИКА

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вливание дешевых денег, возникших в результате перехода доходности гособлигаций развитых стран мира в зону отрицательной доходности, не в реальную экономику, а в фондовые биржи и производные финансовые инструменты приводит к искусственному росту цен, что свидетельствует о наступающем кризисе мировой экономики.

К такому выводу пришла аналитическая группа Report, проанализировав отчет международного агентства Fitch.

В отчете агентства говорится, что на 1 июня число стран с отрицательной доходностью было равно 14. В их число недавно вошла Голландия. Так, 11 июня доходность по десятилетним гособлигациям страны снизилась до -0,007%. В целом же, по расчетам аналитиков, общая стоимость ценных бумаг с отрицательной доходностью равна 13 трлн. долларов. Совокупный мировой долг превысил 250% мирового ВВП и с каждым днем продолжает расти.

По оценке Fitch, на 1 июня текущего года объем ценных бумаг с отрицательной доходностью составил 10,4 трлн. долларов, из них 7,3 трлн. долларов - долгосрочные обязательства, 3,1 трлн. долларов - краткосрочные обязательства. Резкий рост объема ценных бумаг в июне и июле объясняется итогами Брексита.

Ряды стран с отрицательной доходностью продолжат пополняться. На очереди Литва с доходностью по облигациям 0,5% и Тайвань с доходностью 0,7%. В США же доходность по десятилетним гособлигациям 8 июля упала до минимального с 2012 года значения - 1,36%. Причиной формирования отрицательных ставок является стремление инвесторов вкладывать в гособлигации на фоне глобальной нестабильности на финансовых рынках, замедления китайской экономики, резкого снижения сырьевых цен, резких колебаний валют и Брексита.

Устойчивому глобальному росту мешает тот фактор, что центробанки предпочитают не направлять свои средства в реальную экономику, а спрос на ценные бумаги искусственно стимулируется. Отрицательная доходность является показателем серьезных глобальных проблем, в частности, роста заимствований государствами и корпорациями.

Аналитики консалтинговой компании McKinsey подсчитали, что с начала финансового кризиса 2007–2008 годов и до конца 2014 года глобальный долг вырос на 57 трлн. долларов или 40% и составил 200 трлн. долларов. Кроме того, объем производных финансовых инструментов в мире на сегодняшний день равен 500 трлн. долларов, что в 7 раз превышает объем глобального ВВП.

Напомним, что глобальный кризис 2007-2008 года возник на фоне проблем на вторичном рынке вторичных ипотечных ценных бумаг. Мировая экономика постепенно вступает в опасный период и кризис может наступить в любой момент.