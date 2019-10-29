Ликвидация аль-Багдади - проект, канувший в историю и окутанный тайнами - КОММЕНТАРИЙ

Убит основатель и лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Возникнут ли еще подобные террористические организации, зачем они создаются и каким целям служат?

Стоит отметить, что об уничтожении аль-Багдади сообщалось неоднократно, однако на этот раз информация прозвучала из уст президента США Дональда Трампа. В интервью журналистам Трамп заявил о том, что 27 октября основатель и лидер ИГИЛ Абубакр аль-Багдади попал в окружение в ходе операции американских войск в селе Бариша сирийской провинции Идлиб. Оказавшись в окружении, он подорвал себя, двух своих жен и троих детей. Дональд Трамп поблагодарил Турцию и другие страны за вклад в борьбу с террористической группировкой.

"Обезвреживание главы террористической группировки ИГИЛ стало поворотным моментом в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция, как и прежде, будет вести решительную борьбу с терроризмом", - написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter. Отметив вклад Турции в борьбу с ИГИЛ, РКК/YPG-PYD, Эрдоган заявил: "Если борьба с терроризмом будет вестись решительно и отвечать духу союзничества, человечество будет жить в условиях правопорядка и безопасности".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ликвидацию главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади важным этапом в борьбе с терроризмом.

Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри (Абу Дуа, Абу Бакр аль-Багдади) родился 28 июля 1971 года в Ираке. Созданная им террористическая группировка ИГИЛ является ячейкой "Аль-Каиды". Эта террористическая группировка контролировала часть территории Сирии и Ирака. По некоторым данным, террористы ИГИЛ ныне действуют в Афганистане и Ливии, а также стремятся проникнуть на территории Иордании, Израиля, Палестины, Кувейта, Ливана, Турции и России. По данным министерства обороны США, аль-Багдади был задержан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Он был одним из 20-26 тысяч заключенных лагеря в иракском городе Ум-Каср. После расформирования лагеря в 2009 году аль-Багдади был выслан в столицу Ирака, а после и вовсе освобожден. Аль-Багдади выдавал себя за потомка пророка Мухаммеда, представляясь не иначе, как Абу Бакр аль-Багдади аль-Хусейни аль-Хашими аль-Корейши. Также сообщается, что ему была присвоена докторская степень в области богословия Багдадского университета. Он неоднократно получал ранения, о его ликвидации, по официальным и неофициальным данным, сообщалось 14 раз.

Ликвидация аль-Багдади напомнила о других убитых главарях террористов, и в первую очередь, разумеется, на ум приходит нашумевшая история с убийством лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Он родился 10 марта 1957 года в Эр-Рияде в семье миллиардера Мухаммеда ибн Авада бен Ладена. Его отец был убит 2 мая 2011 года в провинции Абботабад в Пакистане. Усама бен Ладен обвинялся в совершении террористического акта 11 сентября 2001 года в США, нападениях на посольства США в Африке и других преступлениях. По некоторым данным, он прошел спецподготовку в США. В 1979 году, оставив учебу, бен Ладен примкнул к рядам Абдуллы Аззама в Пакистане. Он принимал участие в операции "Циклон" (1979-1989 гг.), обошедшейся США и Саудовской Аравии в 40 миллиардов долларов. Бен Ладен был в числе 100 тысяч бойцов, боровшихся с советской армией. В ту пору ФБР наградило Усаму бен Ладена, присвоив ему премию в размере 25 миллионов долларов. Впоследствии тиражировалась информация об убийстве бен Ладена и его семьи американскими военными, но вскоре всплыли сведения о его пребывании в Иране. В 1989 году Усама бен Ладен вернулся в свою страну героем. В последующие годы он встречался с сотрудниками ЦРУ. А после встречи 18 мая 1996 года с лидером движения "Талибан" Моллой Омаром, бен Ладен объявил войну Америке, что вылилось в целый ряд кровопролитных актов.

Молла Омар - пуштун из племени Хотак Гильзай, родился в 1959 году (по другим данным в 1962 году) в небольшой деревне Нодех около Кандагара (по другим сведениям в деревне Сингесар провинции Урузган) в семье бедных крестьян. С самого раннего детства он обучался в медресе городка Майванд, стал деревенским моллой и позже открыл свое медресе. В середине 1970-х годов Молла Омар с двухнедельным визитом посетил Пакистан, где проходил курс обучения исламской теологии.

В 1979 году принимал активное участие в начавшейся войне против советских войск и поддержавшего их режима в Кабуле. После вывода советских войск в 1989 году стал имамом мечети Сингесар. В 1996-2001 гг. руководил Афганистаном. За все это время его лишь четырежды видели в Кабуле, все остальное время он проводил в Кандагаре. За информацию о нем было обещано 10 миллионов долларов. Молла Омар потерял глаз в одном из боев. 23 мая 2011 года, спустя три недели после ликвидации Усамы бен Ладена, распространились данные об убийстве Омара. Однако спецслужбы Афганистана подтвердили его смерть лишь в 2015 году.

По сути, судьбы вышеупомянутых перекликаются с судьбой Хасана ибн Саббаха. Он был основателем государства исмаилитов-низаритов (годы правления: 1090-1124). Он родился в 1055 году в Иране. Впоследствии он принялся за ожесточенную борьбу с тюрками-сельджуками. Способ борьбы он выбрал весьма оригинальный, объявив о том, что тюрки произошли не от Адама, а от Сатаны. Он заявлял о том, что каждому убившему тюрка уготовано место в раю. То есть мотив убийств одинаков. Сближает вышеупомянутых и то, что происходили они из богатых семей. И ныне находятся последователи Саббаха. Их деяниями испокон пользовались против других государств, а потом это оборачивалось против самих же благодетелей. Спустя тысячи лет в исламском мире вновь пробудилась вражда к тюркам. Минули годы, а последователи Саббаха по-прежнему питают вражду и ненависть к тюркам, находя своих покровителей. Действуют они под разными именами, но мотив все тот же.

Новым лидером террористической группировки ИГ объявлен некто Абдулла Гардаш по прозвищу Хаджи Абдулла аль-Афари. Сообщается о том, что он родом из Тель-Афара, Ирак. В свете сказанного, ликвидация аль-Багдади кажется уж очень таинственной. Была ли это операция по уничтожению или он покончил жизнь самоубийством? Весьма вероятно, что американцы убили лидера ИГИЛ, чтобы он не оказался в руках России. Ведь Идлиб, который был захвачен "Джебхат ан-Нусра" в июле 2017 года, расположен в 25 км от сирийско-турецкой границы. В этом регионе будут действовать наблюдательные пункты России и Турции. В последние дни распространилась информация, что российские военнослужащие и силы Башара Асада захватят контроль над Идлибом. В настоящее время воздушное пространство над Идлибом контролируется Россией. Разумеется, захват аль-Багдади живым или мертвым мог бы дать России большое преимущество в сирийском вопросе.

Ну, и наконец, весьма уместно будет сравнение поведения террористов с манерами фашистов. И те, и другие, не щадили даже своих родных. Так, аль-Багдади подорвал не только себя, но также жен и троих детей. Фашисты тоже не гнушались травить своих детей. Чего только стоит история с Геббельсом, отравившим шестерых своих детей. Эта загадка до сих пор не раскрыта. По слухам, Молла Омар умер от туберкулеза. Все эти таинственные смерти и воскрешения порождают еще больше вопросов и предположений. Серии загадочных смертей, ознаменовавших окончание проектов, так и не развеяли сомнения, а наоборот, породили еще больше вопросов.