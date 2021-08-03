Лесные пожары в Турции –экологический террор против всего живого - КОММЕНТАРИЙ

Едва дети начинают говорить и постигать окружающий мир, им рассказывают о значимости деревьев, лесов и цветов. Только ли для того, чтобы сохранить эту красоту? Разумеется, нет. Не будь зеленого покрова, не было бы и жизни. Следовательно, лесной пожар - эт

Едва дети начинают говорить и постигать окружающий мир, им рассказывают о значимости деревьев, лесов и цветов. Только ли для того, чтобы сохранить эту красоту? Разумеется, нет. Не будь зеленого покрова, не было бы и жизни. Следовательно, лесной пожар - это преступление против человечества. Один гектар леса может спасти 200 человек.

Площадь лесного покрова во всем мире составляет 4 миллиарда гектаров, из которых 809 миллионов гектаров приходится на долю России, 478 миллионов гектаров - на долю Бразилии, 310 миллионов гектаров - на долю Канады и 303 миллиона гектара - на долю США.

За последние 200 лет площадь лесных массивов во всем мире сократилась более чем в 2 раза. Одной из основных причин вырубки деревьев является строительство новых поселений.

Лесные пожары, вспыхнувшие в Турции с 28 июля, полыхают и по сей день. В результате этого трагического происшествия погибло 8 человек, тысячи людей лишились крова, гибнут животные и деревья. Азербайджан, Украина, Россия, Иран, США, Евросоюз и другие государства оказали помощь Турции в тушении пожаров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в течение года дома, пострадавшие от пожара, будут восстановлены, восполнены лесопотери. "Мы вернем себе наши леса. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса", - заявил президент Турции. Эрдоган отметил, что соответствующие органы расследуют причины пожара: “Наш долг по всей строгости наказать тех, кто предал Родину и нацию, совершив поджог. В прошлом году главы террористических группировок давали указания сжечь леса. После этого площадь лесных пожаров увеличилась вдвое. Мы расправились с террористами, теперь мы отсечем им руки, отвратив от наших городов”.

Некоторое время назад были обнародованы видеокадры, на которых запечатлены совершившие лесные пожары в Турции. Террористическая организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за совершение поджога. Ранее в турецких СМИ уже появлялась информация о том, что лесные пожары учинили члены террористической организации ПКК.

Полыхающие леса Турции - это линия фронта. На эту территорию покусились террористы, покровительствуемые врагами Турции. Каждый потушенный очаг пожара - избавление от террористов клочка Земли, способного подарить жизненно важный для человечества кислород.

Права человека уже давно шагнули за пределы одной страны. Страны мира имеют обязательства друг перед другом. То же можно с уверенностью отнести и к лесам. Защита лесов - общее дело всех людей мира.

Хотя с момента поджога лесов в Турции прошла неделя, движение зеленых хранит молчание. Отметим, что это международное движение было основано в 2001 году в столице Австралии - Канберре. На Первом Всемирном конгрессе была принята Глобальная хартия Зеленых. Движения зеленых безучастно молчат, безмолвствуя по поводу пожаров, учиненных террористической ПКК.

Уничтожение зеленых насаждений - это уничтожение людей, жизни. Покусившись на леса в Турции, устроив поджог, - террористы ПКК тем самым покусились на уничтожение всего живого. Покровительствующие им повинны не менее тех, кто учинил поджог. Человечество проклинает любое проявление террора. Уничтожение лесов, в какой бы точке мира это не происходило, - подлинный экологический террор.