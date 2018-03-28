Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции вновь превысил отметку в 4 лиры.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это произошло на фоне роста американской валюты на глобальном валютном рынке.

По информации, курс достиг 4,0012 TRY/USD.

Аналитическая группа Report полагает, что курс доллара в Турции продолжит расти в течение года, а в краткосрочной перспективе может достичь 4,2-4,3 лиры. Ожидаемый с конца года процесс подорожания доллара коснется и Турции.

Доллар в Турции вполне может подорожать до 5,5-6 лир в этом году и достичь 8 лир к 2022-ому. Причина заключается в интенсивном повышении учетной ставки Федеральной резервной системой США. В то же время ожидаемый рост ставок LIBOR увеличит стоимость заимствований участников финансового рынка и компаний Турции. Это приведет к росту процентных ставок на внутреннем рынке, ускорению инфляции и повышенному спросу на доллар.

По данным Центробанка Турции (TCMB), на 1 февраля краткосрочный внешний долг страны составил 122,7 млрд долларов. Из них 68,4 млрд приходится на долю банковского, чуть больше 54,2 млрд – иных секторов. В долларах США получено 51% долгов.

Спрос на доллар на внутреннем рынке продолжит расти, поскольку процесс рефинансирования долгов будет постепенно дорожать и усложняться.