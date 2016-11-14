Курс доллара в Китае достиг 7-летнего максимума

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Средний курс доллара на рынке наличной валюты Китая достиг 7-летнего максимума - 6,845 CNY/USD. Аналитическая группа Report сообщает, что это самый высокий показатель с 2 марта 2009 года.

Отметим, что с июня 2008 года по июнь 2010-го курс двигался в диапазоне 6,81-6,89 CNY/USD. По мнению аналитиков Report, если курс превысит отметку 6,90 CNY/USD, это станет причиной подорожания доллара до 8,30 юаня. Напомним, что с 2003 по 2008 годы наблюдалось снижение курса с 8,30 до 6,90 CNY/USD.

"Доллар в Китае укрепляется на фоне замедления темпов роста экономики в стране, усиления вероятности повышения учетной ставки в США, заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о применении дополнительных таможенных пошлин в отношении Китая и иных факторов. К концу года прогнозируется рост курса до 7,00 CNY/USD, а в 2017 году – до 7,50 CNY/USD", - добавили аналитики агентства.