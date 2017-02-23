Курс доллара в Азербайджане стабилизируется на уровне 1,75 AZN/USD

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Наличный и официальный курс доллара США на валютном рынке Азербайджана в скором времени стабилизируется на отметке 1,75 AZN/USD. Аналитическая группа Report отмечает, что, несмотря на стабилизацию официального курса Центробанка Азербайджана (ЦБА) на отметке 1,75 AZN/USD, в зависимости от движения средств на рынке наличной валюты курс будет меняться в диапазоне 1,70-1,80 AZN/USD.

"Такая валютная политика позволит предпринимателям планировать свой бизнес, что приведет к его активизации. Помимо этого, спустя определенное время ускорится переход населения к манатным активам. Так, разница в доходности долларовых и манатных депозитов сейчас составляет 12 процентных пункта. По мере роста уверенности населения в стабилизации курса доллара, оно направит внимание на манатные депозиты с доходностью 15% годовых", - добавили аналитики.

Отметим, что в ближайший год на мировом рынке не ожидается резкого укрепления доллара и резкого падения нефтяных цен, и эти факторы создадут условия для стабилизации курса доллара в Азербайджане: "Во втором и третьем квартале в платежном балансе Азербайджане образовался профицит. Ожидается постепенный рост профицита, что позволит обеспечить стабилизацию маната. Однако пока очень рано говорить о выходе из кризиса. Необходимо тщательно отслеживать ситуацию на глобальном финансовом, товарном и рынке капитала".