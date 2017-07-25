Кризис Катара и стран Персидского залива: Раскол в администрации Трампа - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Если так пойдет и дальше, то правительство во главе с президентом США Дональдом Трампом может быть вновь сформировано.

Вчера телеканал CNN распространил информацию о планах госсекретаря США Рекса Тиллерсона уйти в отставку до конца этого года. В качестве причины указываются разногласия между Белым домом и государственным секретарем.

Согласно сообщению, между сторонами существуют различные подходы по ряду вопросов. Один из них - это критика Трампа в адрес министра юстиции Джеффа Сешнса. Президент США полагает, что Д. Сешнс мог более точнее отнестись к информации о его связях с официальными лицами России: "Он мог дать более точный ответ, но, видно, таких намерений не было".

Сообщается, что есть разногласия и по вопросу с Ираном.

Считаем, что разногласия между Белым домом и государственным секретарем есть и по подходу к вопросу кризиса между Катаром и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Несколько дней назад между властями США и Катаром подписано соглашение о борьбе с терроризмом.

Согласно документу, подписанному Эмиром Катара Хамадом ат-Тани, были внесены изменения в подходе к терроризму. Кроме того, в документе прояснено понятие террористические акты, были внесены поправки в порядок замораживания счетов террористов. Ожидается составление Катарским Эмиратом двух "черных списков", связанных с определением физических лиц и организаций, имеющих связи с террористами.

Р. Тиллерсон, комментируя этот вопрос, заявил, что США удовлетворены предпринимаемыми Катаром шагами в борьбе против финансирования терроризма. Он призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет рассмотреть вопрос об устранении применяемых в отношении Катара санкций.

Отметим, что вчера Катар внес изменения в закон о борьбе с терроризмом. Объединенные Арабские Эмираты приветствовали этот шаг официальной Дохи.

Напомним, что после Арабо-исламско-американского саммита "Вместе мы сильны", который состоялся 21 мая этого года в столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд, создалась антикатарская коалиция. Спустя несколько дней после этой встречи Катар был объявлен страной, финансирующей терроризм. 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, к ним примкнули Коморские острова, после Йемен, Мальдивы, Мавритания и Ливия.

Катар объявил о готовности вести переговоры со всеми странами, связанными с возникшим кризисом.

Ни для кого не секрет, что в США политика строится в том числе на больших экономических интересах. Другими словами, занимающие ведущие посты в государстве должны обеспечивать интересы этих кругов.

Согласно возникшей ситуации, можно предположить, что среди поддерживающих Д. Трампа и Р. Тиллерсона существует расхождение во мнении относительно событий на Среднем Востоке, в том числе в отношении к России. Иными словами, можно предположить, что в высших эшелонах власти относятся с подозрением к перспективе борьбы против двух фронтов. Видимо, те самые силы считают, что возникновение противостояния между сторонниками США на Среднем Востоке (Катар и противостоящие ему арабские государства), а также применение неэффективных санкций против России неперспективно.

Нужно учитывать, что Р. Тиллерсон - человек из энергетической сферы США. Exxon Mobil – одна из старейших нефтяных компаний страны. В 1870 году она была основана как Standard Oil. В 1911 году была расчленена как наследница Джона Рокфеллера.

Название Standard Oil в конце XIX в. и в XX в. упоминалось в событиях, происходящих на Среднем Востоке, в том числе в Иране. Учитывая исторически традиционную деятельность, можно предположить, что на противоречие между Р. Тиллерсоном и Д. Трампом влияет этот фактор. Президент США известен больше как представитель строительной сферы. С этой точки зрения, если все, что говорится, правда, можно предположить, что проводимая Трампом политика не обеспечивает интересы нефтяных магнатов.

К слову сказать, нынешний хозяин Белого дома попадет в историю страны и как президент, при котором произошло наибольшее количество отставок в правительстве. Самая скандальная – отставка его советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Причиной его отставки указано неправильное информирование Д. Трампа о переговорах по поводу санкций против России с послом официальной Москвы в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года.

Если Р. Тиллерсон также уйдет с должности, тогда правительство Д. Трампа запомнится в истории США преимущественно противоречивыми отставками.

Наконец, можно прийти к такому предположению, что катарский кризис создал в администрации президента США раскол или серьезное расхождение во мнениях. У Д. Трампа впереди еще 3,6 года.