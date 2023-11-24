Коррупционные схемы, которые "ускользают" от внимания владельцев Abzas Media

У Abzas Media нет платных подписчиков на свою продукцию, не внедрена также кодовая система для бесплатных читателей. То есть они предоставляют свою информацию абсолютно бесплатно. На сайте нет объявлений, рекламы, любых других элементов, приносящих прибыл

У Abzas Media нет платных подписчиков на свою продукцию, не внедрена также кодовая система для бесплатных читателей. То есть они предоставляют свою информацию абсолютно бесплатно. На сайте нет объявлений, рекламы, любых других элементов, приносящих прибыль нормальному СМИ...

В международных документах отмечается, что легитимными источниками СМИ являются реклама и объявления. Как национальные, так и международные стандарты не признают неясных источников финансирования СМИ. Для работы независимого средства массовой информации не менее 75% финансирования должно поступать именно от рекламы. Остальные 25% могут быть получены от продаж, подписок, пожертвований, грантов, поддержки учредителей и из других источников. Если ничего из этого нет, то за счет чего формируется финансовый источник Abzas Media?

Это и есть основа для начальных подозрений. Abzas Media не имеет прозрачных финансовых ресурсов. Если нет стабильного финансового источника, то откуда средства на аренду офисного помещения, фонд заработной платы сотрудников, обеспечение техническим оборудованием и другие расходы? Добавим, что Abzas Media выглядит более материально-технически и финансово обеспеченной, чем другие СМИ страны. Обращает на себя внимание и то, что директор сайта был задержан, «когда уезжал в другую страну», а главный редактор - "задержан при возвращении из поездки в зарубежную страну", говорится в новостях. Такие поездки требуют существенного финансирования.

Откуда взялись средства в размере 40 тысяч евро в редакции сайта, которые были изъяты и задокументированы правоохранительными органами в ходе обыска? Если редакция оплачивает свои ежедневные расходы, если ее сотрудники могут позволить себе разъезжать по миру, когда захотят, и если СМИ может даже создать резерв в 40 000 евро, значит у него есть стабильный источник финансирования. Но какой источник передает Abzas Media столько средств? Какой интерес стоит за этим? Ведь у сайта нет даже значительного количества читателей. Учитывая это, кстати, на сайте даже не разместили счетчик посещений, чтобы не создавалось впечатления, что у него нет особой возможности влиять на общественное мнение.

Но ни владельцы, ни защитники Abzas Media этих вопросов не затрагивают. Они относятся к этому, как к норме. Организации, входящие в "грантовую сеть", распространяют заявления без каких-либо аргументаций. Они заявляют, что Abzas Media якобы является "независимым СМИ, а ее директор Ульви Гасанлы был арестован за то, что писал правду". Организация "Репортеры без границ" оперативно выступила с заявлением, расценив ситуацию как "давление на независимые СМИ". В заявлениях защитников утверждается, что Abzas Media "заставили замолчать, поскольку они расследовали коррупционные схемы в стране". Никто не спрашивает, как "медийная организация", погрязшая в коррупции и взяточничестве, финансируемая за счет нелегальных средств, расследует случаи коррупции? За счет какого финансового источника Abzas Media может быть независимой организацией ? Ведь мы уже говорили выше: у них нет ни одного из элементов, указывающих на то, что СМИ действует самостоятельно.

Но вопросы без ответов касаются не только редакции Abzas Media. Интересные нюансы выявляются в "процессе их защиты". Это не первый случай, когда в стране под следствие попадают так называемые СМИ и "журналисты". Но ни для одного из них "защита" не была так слаженно организована, как сейчас. "Голос Америки", информационное агентство "Туран", Toplum TV и другие участники сети день и ночь вещают, представляя Abzas Media как "независимое и профессиональное" СМИ. К работе подключились и "радикальные оппозиционеры". "Национальный совет", партия "Народный фронт" и другие выступили с заявлениями, в которых оценили задержание Ульви Гасанлы как "нападение на независимые медиа". Но, кажется, они спешат. Они дают комментарии, не дожидаясь заявлений официальных органов, проводящих расследование. Они приводят бездоказательные аргументы, нацеленные на оказание давления на ход следствия и его прекращение. Что их так волнует, чем они обеспокоены?

Очевидно, что их беспокоит не судьба Abzas Media. Завтра они могут создать еще один подобный ему "институт СМИ" и продолжить подобную деятельность. В ходе следствия было установлено, что Abzas Media получало значительные финансовые средства от западных институтов. В их числе USAID, People in Need, Euro Media Group и другие. Полученные средства ввозились в страну без регистрации, нелегально. В финансировании также использовались не привязанные к конкретному лицу карты.

Следствие продолжается. Вероятно, в ходе его появятся новые, неизвестные до сих пор детали. Будут разоблачены махинации незаконного "грантового трафика". И не только Abzas Media использовало эти темные схемы. "Защитники" также в числе получателей таких нелегальных ассигнований.

Западные центры, особенно США, создали в Азербайджане широкую агентурную сеть, которую они называют "медийная организация", "НПО", "Политическая партия". Другими словами, они создали правовую платформу, чтобы агенты могли избежать ответственности. Под видом предоставления грантов они предоставили им "легальный финансовый источник". Азербайджан частично разоблачил эту сеть, начиная с 2000-х годов. Обновлено законодательство в этой сфере, с 2014 года ужесточена процедура получения грантов и приняты другие необходимые меры.

Теперь ясно, что, поскольку Азербайджан принял меры предосторожности, "грантовая сеть" оперативно пришла в движение. За последние 6 лет использовались совершенно новые методы для ввода нелегальных средств в страну и доставки их в агентурную сеть. Например, бывший посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил был выслан из Азербайджана за нарушение законов и открытое вмешательство в политические процессы в 2003-2005 годах. Деятельность фондов, находящихся под его покровительством, была прекращена. Но сегодня ясно, что норвежские фонды, хотя и покинули Азербайджан, судя по всему, продолжили эту свою деятельность. Они финансировали Abzas Media. Но их имена нигде не упоминались. Другими словами, USAID появляется на поверхности, а норвежские фонды работают в тени. Таких фондов много. Также существует множество организаций, которые они финансируют, а точнее, доставляют незаконные средства.

Расследование, начатое в отношении Abzas Media, внесет ясность во все эти запутанные процессы. Скорее всего, данное дело затронет и "защитные организации". Беспокойство связано именно с этим. Они обеспокоены, торопятся, хотят оказать давление и остановить процесс.

Чего хотят от Азербайджана США и их сторонники на Западе? Ответ прост - повлиять на волю азербайджанского народа, затмить победу нашего народа и освобождение земель от оккупации. Они намерены создать недоверие между народом и государством, расколоть общество и превратить страну в зону конфликта. Они возрождают армянскую армию, уничтоженную азербайджанскими вооруженными силами, и хотят заключить мирный договор на условиях побежденной Армении, а не победившего Азербайджана. Но чего хотят национальные "НПО", "СМИ" и партии, объединившиеся вокруг "Национального совета"?

Надеемся, что ход расследования внесет ясность в эти вопросы.