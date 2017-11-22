"Карабахская" зависть армян: российскому миллиардеру не удастся возродить "Арарат" - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня футбольный клуб "Карабах" оккупированного Агдамского района Азербайджана в очередной раз встретится с лондонским "Челси" в рамках группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Хотя мы и говорим "Пусть победит сильнейший!", естественно желаем победы "Карабаха". Хотя болельщиков "Карабаха" во всех смыслах радует участие агдамского клуба в ЛЧ и заработанные 2 очка, это разочаровало армян и даже вызвало у них чувство зависти.

Насколько бы мы не были далеки от национального фанатизма, должны сказать, что это чувство присуще ближнему соседу Азербайджана Армении – стране, оккупировавшей наши территории, а также армянам мира. Мы ни в коем случае не хотим состязаться с этой этнической группой, просто одно событие подтверждает вышеизложенную мысль.

На днях президентом московского клуба "Арарат" был избран предприниматель армянского происхождения, миллиардер, основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

А один из владельцев компании "Авилон" Камо Авагумян стал председателем Совета директоров клуба.

Приглашение этих бизнесменов в команду в качестве ведущих фигур, безусловно, связано с нынешним положением "Арарата". Отмечается о плохом финансовом положении клуба и нежелательной атмосфере.

Так, касаясь деятельности "Арарата", два месяца назад известный российский комментатор Василий Уткин сказал: "Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое. Во II Дивизионе можно было бы нормально выступить и с Романом Павлюченко и Маратом Измайловым. В результате этого ушло 20 млн. Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор", – заявил Уткин.

Столкнувшийся с критикой азербайджанцев комментатор, написавший некоторое время назад "А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат…", - вновь обратился к армянам: "Арарат" закрывается", а "Карабах" живет!"

Отметим, что в конце августа президент "Арарата" Валерий Оганесян заявил, что покидает клуб из-за проблем со здоровьем. После этого вице-президент московской команды Андраник Керопян заявил о пропаже из бюджета клуба 20 млн рублей (около 574 тыс. манатов) и переводе этой суммы на счет В. Оганесяна. А. Керопян отметил об обращении по этому поводу в правоохранительные органы и заявил, что президент клуба находится в Грузии. В. Оганесян уже вернул "испарившиеся" 20 млн рублей (337 607 долларов или 574 тыс. манатов) и даже принес извинения сайту "Life" и одному из спонсоров "Арарата" Араму Габреляну. Главным тренером-аналитиком клуба был Дмитрий Безняк, главным тренером - Максим Букаткин, директором Артем Хачатурян.

Таким образом, после этого "Арарат" будут спонсировать С. Карапетян и К. Авагумян. Команда, основанная 20 марта этого года, не успев выйти на поле, уже стала причиной многочисленных скандалов и сплетен. Свои домашние матчи клуб проводит на стадионе имени бывшего советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Команда за грубое обращение с соперником и его болельщиками во время проведенных игр Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза неоднократно была наказана. Сторонники "Арарата" оскорбили болельщиков московского клуба "Торпедо", скандировали этнические лозунги. Комитет вынес решение о проведении командой армян двух домашних матчей при пустых трибунах. Владельцы клуба обвинили союз в бесправии.

Невоспитанность армян не закончилась только матчем против "Торпедо". В ходе матча "Арарат" — "Рязань" VIII тура в центральной зоне российской II Лиги был продемонстрирован "флаг" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. АФФА направила письмо протеста Российскому футбольному союзу в связи с этим вопросом. Кстати, российская сторона еще не ответила на протест.

Во времена советского правительства в Ереване был клуб под названием "Арарат". Команда с этим названием существует и сейчас. Гору Агрыдаг на территории Турции армяне называют "Араратом". Тем самым они не скрывают, что претендуют на территорию соседнего государства. К сожалению, знающие, что это не секрет, закрывают глаза на вопрос. Структуры, заявляющие, что отдаляют спорт, в том числе и футбол от политики, безразлично относятся к этому вопросу.

Интересно, почему армянские бизнесмены не спонсировали "Арарат" в Ереване, а создали одноименный клуб в Москве? Или это подтверждение того, что Армения является регионом России? То есть для армянских миллиардеров нет разницы между спонсированием "Арарата" в Ереване и покровительствованием одноимённой команды в Москве.

Таким образом, привлекая ваше внимание к некоторым моментам за 8 месяцев со дня создания "Арарата", мы попытались оценить идеологическо-общественную линию, поведение клуба. Армяне намерены с клубом "Арарат" выйти на международную арену. Это свидетельствует о том, что они завидуют Агдамскому клубу. Поэтому можно предположить, что для достижения поставленной цели они ищут поддержки у миллиардеров в России. Выступление "Карабаха" в групповом раунде Лиги чемпионов вынудило их поручить руководство клубом миллиардерам.

Азербайджанский клуб 22 ноября сыграет с "Челси", учрежденным в 1905 году в Британской империи. Лондонская команда оценена в 614,4 млн евро. С этим показателем "Челси" на 3 месте, а Агдамский клуб с составом за 17,2 млн евро на 31 месте. Согласно подсчету журнала Forbes, 8 июня 2017 года доход британского клуба составил 1 млрд 845 млн долларов. Лондонский клуб по этому показателю занимает 8 место среди клубов. Президентом клуба является гражданин России, миллиардер Роман Абрамович. "Карабах" является клубом города, часть которого находится под оккупацией. Так что как армяне оккупировали Карабах чужими руками и с помощью тех же покровителей держат его под контролем, так и вновь на территории другого государства они, создав "Арарат", хотят представить созданный на российские деньги клуб в мире спорта как армянский клуб. Потому что этот клуб не создан ради футбола. Поэтому из Самвела Карапетяна не выйдет Романа Абрамовича.