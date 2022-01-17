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Как долго будет продолжаться глобальный рост цен?

Как долго будет продолжаться глобальный рост цен? Мировые цены на продукты питания достигли максимума за последние 10 лет. Аналогичная тенденция наблюдается в ценах на непродовольственные товары.
Аналитика
17 января 2022 г. 18:05
Как долго будет продолжаться глобальный рост цен?

Мировые цены на продукты питания достигли максимума за последние 10 лет. Аналогичная тенденция наблюдается в ценах на непродовольственные товары.

Существует ряд фундаментальных причин возникновения глобальной продовольственной и непродовольственной инфляции. Ряд ограничений с целью предотвращения распространения пандемии привели к снижению экономической активности в глобальном масштабе, выходу из строя сформировавшейся годами логистической цепочки по всему миру.

Политика социальной изоляции стран привела к нехватке рабочей силы. Это резко сказалось на морских грузоперевозках, которые охватывают 90% мировой торговли. Ужесточение таможенного контроля и дефицит рабочей силы привели к задержкам в ведущих портах мира. Десятки судов застряли в самых крупных портах, при этом ранее задержка даже 2 судов считалось чрезвычайной ситуацией. Все это, в свою очередь, стало отражаться на тарифах на перевозку.

Смягчение карантинных правил еще больше ускорило этот процесс. Глобальное предложение было значительно ниже спроса. Мировая экономика оказалась не в состоянии удовлетворить резко возросший спрос. Цены на контейнерные перевозки морем выросли более чем в 12 раз по сравнению с 2019 годом. Темпы роста тарифов стали одной из главных угроз мировой инфляции. Согласно прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), глобальные импортные цены могут вырасти на 11 %, а потребительские ‐ на 1,5% к 2023 году, если нынешний рост тарифов на контейнерные перевозки будет устойчивым.

Другим фактором, провоцирующим глобальную продовольственную инфляцию, является рост цен на энергоносители. Подорожание природного газа в Европе в 5-6 раз за прошедший год привело к остановке многих отраслей производства. Наибольший удар получили компании, производящие минеральные удобрения. Они были вынуждены прекратить производство. Это привело к еще большему углублению дефицита предложения на мировом рынке. Подорожание больше всего проявилось на азотных удобрениях. Так, при производстве этих удобрений природный газ составляет 80% стоимости. Цена за тонну карбамида, удобрения с самым высоким содержанием азота, в ноябре прошлого года выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 900 долларов США. Цены на азотные и фосфорные удобрения по сравнению с 2020 годом выросли в 2 раза, а хлористый калий подорожал в 1,5 раза. Все это в конечном итоге сказывается на конечном производителе. Было бы неправильно полагать, что из-за тесной интеграции Азербайджана в глобальную экономику этот процесс обойдет нас стороной. В некоторых областях уже проявляется рост цен.

Очевидно, что процесс роста продолжится, по крайней мере, до конца первого полугодия. Так, в Китае, являющемся одним из крупнейших экспортеров в мире, с 31 января по 6 февраля нерабочие дни в связи с приходом нового года. Праздник имеет большое значение для китайцев. Обычно многие экспортно-ориентированные производства по всей стране полностью останавливаются. Как показывает практика, на крупных предприятиях простои могут достигать даже 4 недель. Но даже после этого времени 25% уезжающих на отдых в сельскую местность не возвращаются на работу, и предприниматели вынуждены вместо них искать новых работников.

С другой стороны, суровые зимы в Европе и запасы природного газа в подземных хранилищах ниже нормы свидетельствуют о том, что давление на цены энергоносителей сохранится. Быстрое распространение нового штамма коронавируса "омикрон" значительно увеличивает вероятность новых вспышек по всему миру. 10 января в США, где крупнейшая в мире экономика, было зарегистрировано 1,35 миллиона новых случаев заражения. Это самый большой ежедневный показатель в мире.

В последние дни, из-за "омикрона" отменены тысячи авиарейсов. Не случайно Всемирный банк ухудшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП. Мировая экономика в этом году вырастет всего на 4,1%. Ранее ожидалось, что этот показатель составит 4,3%.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal bahalaşma nə vaxta kimi davam edəcək?

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