Израильский эксперт: Деструктивная позиция Армении принуждает Азербайджан прибегнуть к другим средствам давления

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ «Опыт переговоров последних лет, проводимых между Азербайджаном и Арменией, показывает, что в ближайшем будущем прорыва в урегулировании азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта ожидать не стоит. Очень тяжело верится в то, что в ближайшем будущем стороны смогут окончательно согласовать основополагающие принципы урегулирования, которые лягут в основу мирного соглашения». Как сообщает Report, об этом в интервью dailykarabakh сказал израильский эксперт по международным связям Арье Гут.

Гут отметил, что деструктивная позиция Армении в урегулировании конфликта вынуждает Азербайджан прибегнуть к другим средствам давления и прессинга. «Факт того, что азербайджанская дипломатия участвует в переговорном процессе, свидетельствует о все еще сохранившихся каплях надежды. Но процесс затягивания не бесконечен. Мы прекрасно осведомлены о военных расходах Азербайджана, что указывает на то, что надежды на мирное урегулирование карабахского конфликта постепенно улетучиваются.

Израильский эксперт подчеркнул, что задача, несколько лет назад поставленная президентом Азербайджана, а именно - приравнять военные расходы Азербайджана ко всем расходам Армении уже реализована. Сегодня средства, затрачиваемые в Азербайджане на военные расходы, наполовину превышают весь бюджет Армении. «Сегодня это факт, что военные расходы занимают первое место в государственном бюджете Азербайджана, и это понятно. Последние события, происходящие на линии соприкосновения войск, еще раз подтверждают, что ответный удар Азербайджана по армянским захватчикам на оккупированных азербайджанских территориях будет жестким и мощным. Думаю, что Армения понесла серьезные, и даже очень серьезные потери, однако, как всегда, армяне скрывают данную информацию. Именно поэтому предельно ясно, что официальный Баку никогда не согласится с существующим в регионе статус- кво, и Армения должна понять, что терпение Азербайджана на пределе, и согласно нормам международного права официальный Баку имеет право не только на самозащиту, но и на освобождение азербайджанских территорий, оккупированных Арменией».

По мнению Арье Гута, позиция и национальные интересы официального Баку в переговорном процессе по урегулированию конфликта состоят в том, что в качестве первоочередных мер Азербайджан требует вывода армянских войск из оккупированных районов Азербайджана, а также возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на постоянные места их проживания. «Взамен официальный Баку готов предоставить Карабаху самый высокий статус самоуправления в составе Азербайджана, форма и степень которого должны быть выработаны в ходе переговорного процесса, проводимого под эгидой МГ ОБСЕ. К сожалению, Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта практически бездействует и парализована, в связи с чем не способна оказать давления на Армению».