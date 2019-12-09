Итоги встречи в Братиславе - неприкосновенность оккупанта - КОММЕНТАРИЙ

Подходит к концу еще один год многих нерешенных конфликтов в мире. 5 декабря в Братиславе состоялось 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Министры иностранных дел 57 стран-членов организации обсудили важные вопросы в сфере безопасности и обменялись мнениями о проблемах. В 2019 году в организации председательствовала Словакия, ввиду чего встреча прошла в ее столице, Братиславе.

В рамках сессии также обсуждалось урегулирование конфликта, связанного с оккупацией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Событие совпало с началом последней депортации азербайджанцев из Армении. 3 декабря 1988 года в результате притеснения азербайджанского населения в армянских деревнях, оставления сел без продовольствия, прерывания линии электропередач и вооруженных нападений азербайджанские семьи спешно покидали свои дома в надежде на спасение. По дороге над ними чинили резню, воровали имущество, убивали.

В 1988 году на территории Западного Азербайджана была опустошена 261 азербайджанская деревня и поселок, из которых в 172 проживали только азербайджанцы, в 89 – азербайджанцы и представители других национальностей. Кроме того, азербайджанцы жили еще в шести городах наряду с другими нациями. В этих жилых пунктах проживало 250 тысяч человек из 49 928 семей наших соотечественников. Помимо этого, согласно имеющейся информации, в Западном Азербайджане во время геноцида 1988-1989 годов 226 наших соотечественников были убиты армянами (расстреляны, погибли в подстроенных автоавариях, замерзли на горных дорогах и т. д.), более 400 азербайджанцам нанесли телесные повреждения различной степени тяжести. Поскольку основной период беженства пришелся на ноябрь-декабрь 1988 года, общий ущерб, нанесенный беженцам, составил 20 миллиардов долларов.

К 1988 году было уничтожено около 500 кладбищ в 261 азербайджанском жилом пункте в Западном Азербайджане. На месте некоторых были разбиты парки, а некоторые были вспаханы и стали посевными полями. Для того чтобы полностью сокрыть следы древнего кладбища Уруд в Зангезуре, его засыпали землей высотой 2 метра. Сейчас эта территория полностью заросла сорняками. Это лишь малая часть ущерба, нанесенного азербайджанцам в Армении.

И вот, спустя 31 год после трагедии, в Братиславе обсуждалось не возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан, а пути урегулирования конфликта из-за оккупации Арменией Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов. Мероприятие еще не успело начаться, а слухи уже распускали вовсю. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку накануне встречи еще больше подогрел эти слухи. До мероприятия посольство Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении обозначило "красную линию" страны по урегулированию карабахского конфликта. Было сообщено, что Азербайджанская Республика привержена урегулированию конфликта политическим путем в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнуто, что в соответствии с Хельсинским итоговым актом, конфликт должен урегулироваться на основе уважения к признанной на международном уровне территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Первым шагом указан вывод армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана. Подчеркивается, что после этого с соблюдением всех мер безопасности азербайджанское население региона вернется на свои земли. На следующем этапе официальный Баку планирует определить статус Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана. Азербайджанская сторона гарантирует безопасное, мирное и равноправное проживание азербайджанской и армянской общин.

Кстати, встреча глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшаяся в Братиславе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продлилась более 3,5 часов. В официальной информации подчеркивается, что стороны обсудили ситуацию по решению конфликта и направления мирного урегулирования его в будущем. Главы делегаций стран-сопредседателей (глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Фил Рике) в совместном заявлении вновь выразили приверженность посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В то же время министры договорись о продолжении переговоров и проведении очередной встречи в начале будущего года. В любом случае, встреча в Братиславе считается последней встречей на высоком уровне по урегулированию карабахского вопроса в 2019 году. Главы делегаций стран-сопредседателей позитивно оценили относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения войск, и поблагодарили стороны за полное использование непосредственных связей для снижения риска эскалации на основе договоренностей в рамках консультаций министров иностранных дел, проведенных в июне в Вашингтоне.

К слову, заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова во время выступления на собрании совета внесло ясность в ряд вопросов:

"Оккупация - не путь решения и никогда не даст желаемого Арменией политического результата. Позиция Азербайджана по решению конфликта обоснована, и она нашла отражение в меморандуме, распространенном среди государств, участвующих в Совете министров. Напомню, что процесс урегулирования конфликта опирается на поэтапный подход. Альтернативы этому подходу нет, потому что он опирается на соответствующие резолюции Совбеза ООН и решения ОБСЕ, в частности, на решение Будапештского саммита 1994-го года".

На самом деле, силы, пришедшие к власти в Армении после майского переворота 2018-го года, еще более усложнили урегулирование конфликта. Премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян внес в повестку включение армянской общины в Нагорном Карабахе как одной из сторон, чем создал новую проблему в процессе урегулирования. Кроме того, представление им членов армянской общины не как жителей Карабаха, а как "народа" привело к торможению переговорного процесса. Глава МИД Азербайджана обратил на этот момент внимание:

"Попытки представить армянскую общину как "народ Нагорного Карабаха" отрицают существование азербайджанской общины. Мы стали свидетелями, как в последние годы руководство Армении, прибегая к провокационным заявлениям и шагам, последовательно пыталось нарушить мирный процесс. Заявление премьер-министра Армении "Карабах – это Армения. Точка" противоречит понятию мирного урегулирования и должно решительно осуждаться".

Выступление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна также может считаться показателем того, что официальный Ереван далек от решения конфликта. Очередное демонстрирование Азербайджаном справедливой позиции для обеспечения своей территориальной целостности, претенциозное заявление официального Еревана, непрекращение Арменией оккупации позволяют говорить, что итоги встречи в Братиславе ничем не отличаются от предыдущих. Слова президента ПА ОБСЕ Георгия Церетели о "желании увидеть более оптимистичные знаки касательно решения нагорно-карабахского конфликта" подтверждают указанный выше результат.

Самое важное событие по урегулированию конфликта – непосредственная коммуникация между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отметим, что в текущем году между ними состоялось четыре встречи. Такие контакты могут помочь армянской стороне умерить злобу и упрямство, осознать реальность.

В будущем году серьезные перемены по урегулированию конфликта будут зависеть от отношения сопредседателей Минской группы ОБСЕ к оккупанту. Если они не могут помешать сепаратистскому режиму провести выборы в Нагорном Карабахе, а поддерживающий сепаратизм, игнорирующий резолюции Совбеза ООН официальный Ереван не подвергается и не подвергнется никаким санкциям, 2020 год не дает надежду на оптимизм в вопросе регулирования конфликта. Кроме того, армянская община Нагорного Карабаха избегает контактов с азербайджанской общиной. Сепаратисты считают такие встречи неприемлемыми. Создавая условия для проведения выборов, их поощряют.

Армения – оккупант. Утверждается, что в стране к власти пришли демократические силы. Демократическая сила должна уважать верховенство закона, в том числе международное право. Пашинян вместе с семьей и командой не следует данному принципу. Наоборот, с укреплением у власти становится все авторитарнее, направил сына на службу в Нагорный Карабах в составе армянской армии, не прекращает захватнические намерения.

Решила не отставать от Пашиняна и его супруга, Анна Акопян, возомнившая себя политиком. Претенциозное заявление Анны Акопян, которая даже не представлена во власти, относительно азербайджанских земель можно считать отражением того, как Армения относится к оккупации чужих земель и к переговорам. А то, что Акопян "пригласила" первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву послушать мугам в Карабахе, мягко говоря - бесстыдство. При этом Анна Акопян умаличивает о том, что в результате оккупантской политики Армении армянская молодежь совершает самоубийство в Карабахе, убивает друг друга, совершаются убийства на национальной почве. Видимо, это вытекает из воспитания четы Пашинян-Акопян. Такое ее безответственное выступление вполне понятно. Ведь Армения, премьер-министром которой является ее муж, тоже не принадлежит им. Хорошо выступать от имени государства на земле, не тебе принадлежащей. Некогда в передаче армянам этих земель участвовал Александр Грибоедов, памятник которого недавно был осквернен в Ереване. Ее так говорить заставляют сегодняшние грибоедовы.

И наконец, Мехрибан Алиева – первый вице-президент Азербайджана. Она - официальное государственное лицо. Она несет ответственность за сказанные слова. Ее заявление считается позицией Азербайджана. Заявление Мехрибан Алиевой о желании послушать мугам в Карабахе является неизменной позицией Азербайджана по освобождению оккупированных земель. Об этом прекрасно знают и друзья, и враги. Первый вице-президент выразила позицию всего Азербайджана.

Таким образом, Братислава не смогла создать сближение между Азербайджаном и Арменией. Удастся ли это Албании, которой переходит председательство, покажет время.