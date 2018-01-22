Итоги первого года президентства Трампа - скандалы и противостояния с союзниками - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В начале минувшего столетия Великобритания в мировой политике обладала самой длинной рукой. Поэтому все и всюду искали "английскую руку" и "английский перст". После того, как этот перст словно канул в лету, его заменила рука США. По сути считается, что США и Великобритания – это одна и та же рука. Но, несмотря на это, в мировой политике и экономике упоминается именно Америка. Так, внешняя и зачастую внутренняя политика этой страны влияет чуть ли ни на само существование других стран. С этой точки зрения, внимательно отслеживается деятельность президента, ответственного за государственную политику США, его поведение, выступления, принимаясь аж на уровне официального документа. 20 января исполнился ровно год со дня прихода к власти 45-го президента США Дональда Трампа. В этой статье хотелось бы затронуть памятную для нас прошлогоднюю деятельность 71-летнего хозяина Белого дома.

В целом, согласно политическим прогнозам, избрание Дональда Трампа стало неожиданностью для американской политики. И поныне его называют "президентом без команды". Правда, Партия Республиканцев считается основной в стране, однако ход событий подтверждает, что самыми верными его соратниками являются члены семьи, точнее, дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

В то же время Трамп является показателем демократии и избирательного процесса в США, их результатом. Он, как и большинство граждан США, является сторонником панамериканского мышления. За прошедший год он пытался претворить в жизнь свой предвыборный лозунг "Верни Америке былое величие!" ("Make America Great Again!"). В первые дни президентства создавалось впечатление, что Трамп испытывает трудности со следованием правилам протокола. Так, сперва в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а затем и в Риме, спускаясь с трапа самолета, Трамп попытался взять за руку свою супругу Меланию, однако та отмахнулась. Это обычный жест, но есть правила президентского протокола.

За прошедший год Америка смогла сохранить свое экономическое превосходство. Согласно последней сводке Всемирного банка, экономика США составляет 18 трлн долларов (24,3%). А это составляет примерно четверть мировой экономики. Для сравнения отметим, что второе место занимает экономика Китая, составляющая 11 трлн долларов. По состоянию на 30 января 2017 года, то есть период избрания Трампа президентом, стоимость барреля нефти марки "Brent" составляла 55,48 долларов, а WTI - 53,06 долларов. В ходе состоявшихся 19 января 2018 года торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX, нефть марки WTI торговалась на отметке 63,22 долларов за баррель. На Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость барреля нефти марки "Brent" составила 68,63 долларов.

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN в первые 11 месяцев президентского срока Трампа, 35% респондентов выразили одобрение его деятельности. 59% опрошенных негативно оценили работу действующего президента. Согласно социологическому опросу, проведенному CNN в марте 2017 года, 45% респондентов выразили поддержку деятельности Трампа. Согласно соответствующим показателям за первый год президентства Трампа, это антирекорд в инстории США. К примеру, Джордж Буш-младший по итогам опроса, завершил первый год своих президентских полномочий с 86% голосов. Что касается других президентов США, Джона Кеннеди в декабре первого года его президентского срока поддержали 77% респондентов, Дуайта Эйзенхауэра – 69%, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обаму – 55-59%. Деятельность Трампа одобрили 85% республиканцев и 4% демократов.

Одним из предвыборных обещаний 45-го президента США было решение проблемы мигрантов. В прошлом году Трамп уделил этому вопросу пристальное внимание. На первом же своем выступлении после избрания он заявил: "Незаконно проживающие в США люди с криминальным прошлом, наркоторговцы, члены бандитских группировок будут выдворены из страны. Их численность составляет примерно 2-3 млн человек". Он подписал документ о запрете въезда в США граждан 7 мусульманских стран – Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Йемена и Судана. Согласно статистическим данным, с 1975 по 2015 гг. в США были убиты 768 тыс. человек. Только 3024 из них были убиты иностранцами в результате террористических актов.

Примечательно, что никто из этих убийц не является гражданином тех стран, которым, согласно решению Трампа, запрещен въезд в США. Стоит отметить, что 45-й президент США запомнился в минувшем году как исламофоб и расист. Впервые с момента совершения террористического акта 11 сентября 2001 года, в прошлом году в Нью-Йорке был совершен акт террора. 1 ноября в Нью-Йорке в результате наезда грузовика на пешеходов погибли 8 человек, пострадали свыше 12 граждан. По подозрению в совершении этого преступления был арестован 29-летний узбек Сайфулло Габибуллаевич Саипов. Для пресечения потока мигрантов, Трамп выразил необходимость строительства стены на границе США с Мексикой. Он назвал Мексику "самой опасной страной в мире". Белый дом оценил строительство стены на американо-мексиканской границе в 20 млрд долларов. Трамп назвал мигрантов из стран Африки, Гаити и Сальвадора пришедшими из "грязных дыр". Международная общественность обвинила его в расизме. В ответ Трамп заявил, что не считает себя расистом. С момента начала президентского срока Трампа, США приняли всего 29 тыс. 22 беженца. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Наряду с этим, в рамках программ для беженцев из 11 стран – Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена были введены ограничения на их въезд в США. Хотя во времена Джоджа Буша-младшего и Барака Обамы эта квота колебалась в пределах 70-80 тыс. В 2016 году в рамках программы беженцев в США прибыли 94,8 тыс. человек, преследуемых в своих странах по политическим, национальным, религиозным и иным убеждениям.

Стихийные бедствия в 2017 году нанесли стране самый большой урон за всю историю США. Пожары, обледенение, наводнения и ураганы обошлись США в 306 млрд долларов. В то время как "рекорд" 2005 года составил 215 млрд долларов. Согласно обнародованной информации, ущерб, нанесенный только ураганами в 2017 году, составил 265 млрд долларов.

Минувший год запомнился обострением отношений между США и Северной Кореей. Угрозы глав двух государств в адрес друг друга касаемо "ядерной кнопки" могут попасть в историю, став одним из символов двусторонних отношений.

Трамп также запомнился желанием признать аль-Кудс столицей Израиля. Отметим, что в 1980 году Израиль, объединив восток и запад аль-Кудса, объявил его столицей своего государства. Однако в принятой в 1980-м году 478-й резолюции Совбеза ООН это решение было названо неприемлемым. Впервые официальные лица США в вопросе аль-Кудса пригрозили даже своим союзникам. Это вскрыло наличие проблем между США и ЕС в международных вопросах. США не смогли внести свой вклад в качестве международного посредника в решение конфликтов в Азербайджане, Молдове, Грузии и Украине.

За год президентских полномочий Трампа возникло серьезное охлаждение в отношении США с Турцией, считающейся одним из самых близких ее союзников. Официальная Анкара обвинила Вашингтон в защите и поставке оружия крыльям ПКК в Сирии и Ираке. США опровергают предъявленные обвинения, но не могут представить конкретные факты.

Президент США не перестает жестко критиковать Иран, грозясь выйти из соглашения, подписанного "большой шестеркой" 15 июля 2015 года.

Одно из памятных событий в истории США в ходе предвыборной кампании Трампа и последующего периода связано с Россией. Продолжается расследование о сомнительных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Несколько членов администрации 45-го президента США, ставших жертвами этого скандала, отправлены в отставку.

Трамп заявил об очистке Сирии и Ирака от террористов ИГ. Вместе с тем, Белый дом намерен сформировать 30-тысячное "войско" на базе одного из крыльев ПКК в Сирии. Пока ни сам Трамп, ни члены его правительства не внесли ясность в вопрос о том, с кем будет воевать это "войско". Официальные лица Турции отмечают противоречивость заявлений на этот счет.

В минувшем году некоторые страны старались устранить зависимость от доллара. Можно предположить, что это сказалось и на подорожании одной из криптовалют – биткоина.

Трамп изъявил намерение баллотироваться в президенты и в 2020 году. Доселе он не занимал никаких государственных постов. Он известен как предприниматель, миллиардер. По данным журнала "Forbes", в 2016 году состояние Трампа оценивалось в 3,7 млрд долларов. Он владеет обширным недвижимым имуществом.

Таким образом, можно считать, что за прошедший год президент США научился управлять не многомиллионным состоянием, а связями, отношениями и сотрудничеством со странами, ворочающими миллиардными финансовыми средствами. По этой причине, изменились отношения Трампа-президента со странами, с которыми он, будучи бизнесменом, имел прекрасные отношения. Таким образом, усовершенствовав эти навыки в четырехлетний срок президентских полномочий, он в предстоящие 4 года запомнится как наиболее успешный президент в истории США. Для этого ему нужно успешно завершить еще 3 года.